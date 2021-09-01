為什麼日本年輕人越來越不愛啤酒，卻迷上檸檬沙瓦？

文：Kayo

日本人口走向高齡化社會，酒類市場年年縮小，每個成人的平均飲酒量比起10年前減少了30%。其中又以啤酒的消費量減少最多，取而代之的是各式各樣的檸檬沙瓦，從餐飲店的各種招牌檸檬沙瓦到零售店的罐裝沙瓦處處可見。

檸檬沙瓦年間消費量五年已成長1.7倍，日本酒商紛紛加碼投入新商品和廣告。檸檬沙瓦拯救了日本長期低迷的啤酒消費，成為酒類市場的新救世主。

老闆，先來一杯檸檬沙瓦

日本蒸餾酒酒造組合去年的問卷調查結果顯示，「一年內有喝過檸檬沙瓦」高達83%，「第一杯必點檸檬沙瓦」高達36.7%，年齡大多落在20-30歲年輕世代。

檸檬沙瓦會開始受到年輕人喜愛，主要原因還是在口感。年輕人不喜歡啤酒的原因為「不喜歡啤酒的苦味」、「喝啤酒不健康」等。檸檬沙瓦比起啤酒或Highball比較沒有苦味，且非常清爽適合搭配各式料理。

用蒸餾酒當基酒的檸檬沙瓦，低醣質也符合現在的低醣飲食風潮。另外因為檸檬含有豐富的維他命C，消費者直覺上也會認為喝檸檬沙瓦比較健康。以往在居酒屋客人一坐下來就先喊「老闆，先來一杯啤酒！」，現在會聽到「老闆，先來一杯檸檬沙瓦！」。

檸檬沙瓦是什麼？起源？

沙瓦有三大元素：果汁＋甲類燒酌[1]＋碳酸水。

日本在1970年代平價居酒屋快速興起，烤雞肉串2支日幣210元 , 生啤酒一杯卻要日幣500-600元，算是高消費的酒類。但甲類燒酌＋碳酸水只要日幣280元，是啤酒一半的價格，迅速獲得上班族的青睞。

不過，甲類燒酌沒味道，客人喝不多，店家便參考酒吧的作法加入檸檬角，因此甲類燒酌＋碳酸水＋檸檬角的酒精飲料大受好評，成為檸檬沙瓦的元祖。

檸檬換成其他水果如葡萄柚、葡萄等口味越來越多，變成現在各式各樣口味的沙瓦，也成為居酒屋最受歡迎的飲品之一。

變化出無限可能的檸檬沙瓦

檸檬沙瓦除了加檸檬汁、強調檸檬的特色，如瀨戶內海產黃檸檬、醃漬檸檬、海鹽檸檬、冷凍檸檬片、鮮榨一整顆檸檬等變化非常多。對餐飲店家來說容易做出差異化，對消費者來說每家店的檸檬沙瓦都不一樣，非常有趣。至於啤酒就只是品牌的不同，較難做出差異化。

視覺系「冰結檸檬塔沙瓦」

檸檬沙瓦原本就是從大眾酒場崛起，許多居酒屋推出自家製檸檬沙瓦。位在横浜・桜木町的「立ち呑み処 ふくふく」（站著喝酒場FUKUFUKU），招牌的「冰結檸檬塔沙瓦」，將檸檬片堆疊冷凍成檸檬塔後加入檸檬濃縮汁製成招牌檸檬沙瓦，檸檬塔的視覺震撼上桌後都會讓客人驚呼連連，手機拍不停。

也有加入其他濃縮汁做出漸層和加可樂等變化，有5種招牌檸檬沙瓦，九成以上來客必點的人氣商品！

0秒檸檬沙瓦

連鎖燒肉店「仙台ホルモン焼肉酒場ときわ亭」（仙台燒肉酒場TOKIWA亭），在每桌設置了碳酸水機讓客人自己倒碳酸水，縮短點餐到上桌的時間。「人生苦味的檸檬」、「加點蜂蜜甜甜的檸檬」等10種檸檬糖漿可以點，當然其他還有非常多種的水果糖漿可以選擇，上桌後客人可以依自己喜好加碳酸水調製出專屬自己的口味。

連皮都可以吃的瀨戶內海產檸檬沙瓦專門店

位在東京・赤坂的「瀬戸内レモンサワー専門店go-go」（瀨戶內海產檸檬沙瓦專門店go-go），店內有一大片醃漬檸檬的玻璃瓶牆，使用無農藥栽培的檸檬去醃漬，因此連檸檬皮都可以吃。自家醃漬檸檬糖漿有5種，基酒可選擇3種蒸餾酒，變化出像酒吧調酒般的時尚檸檬沙瓦。

日本罐裝RTD也掀起檸檬沙瓦風

在餐飲業掀起熱潮後，日本各大酒商也紛紛推出各種罐裝檸檬沙瓦，2021年預估總銷售量前年比增加30%，在便利商店和超市也隨處可見檸檬沙瓦專區。檸檬沙瓦已成為從餐飲到零售都熱賣的商品。

「反應時代變化的檸檬沙瓦」，在這個壓力過多的時代，檸檬沙瓦的爽快風味帶給許多人喘息一刻的時間。雖說以往下班喝啤酒也是抒壓，但喝檸檬沙瓦的確是健康一點。看似單調的檸檬沙瓦只要加一點點變化就能做出特色和差異化，也非常符合這個變化快速的時代。

檸檬沙瓦讓大眾酒場、連鎖餐廳、特色專門店等都能發光發熱，是不是很有魅力！老闆，先來一杯檸檬沙瓦吧！

備註

[1]甲類燒酌是使用連續式蒸餾機，讓酒糟透過連續蒸餾取得高純度的酒精成分。透明無色、口感純淨不會殘留過多原料的風味，適合用來跟其他材料搭配成調酒、果實酒等。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航