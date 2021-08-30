確保自書遺囑有效的三大要點：親筆書寫全文、記明年月日、另起一行簽名

文：賴佩霞律師（恆安法律事務所、《家事事件法》授課老師）

「律師，現在大家都用電腦打字，幾乎都很少手寫文件了，那自書遺囑可以用電腦打字來代替嗎？」「或是，我先用電腦打，然後再親筆簽名，這樣可以嗎？」

依台灣目前現行《民法》規定，預立遺囑方式總共有5種，分別是：1. 自書遺囑、2. 公證遺囑、3. 密封遺囑、4. 代筆遺囑、5. 口授遺囑（可參照《民法》第1189條）。

但公證遺囑、代筆遺囑和口授遺囑，需要遺囑人還可以口述才能進行（參照《民法》第1191、1194、1195條規定）。而密封遺囑在遺囑人書寫遺囑完畢後，也還需要另外找公證人才能完成（參照《民法》第1192條規定），等於是又多了一道程序。

因此，對於一般民眾來說，最方便、節省成本的預立遺囑方式，應該就是自書遺囑了。不過，自行操作自書遺囑時，請記得以下三個重點：

1. 親自書寫全文

遺囑應依法律規定的方式為之（就是俗稱的「法定要式行為」）。正是因為法律針對遺囑的預立方式，設有明確的規範存在，若未依照法律規定方式預立遺囑，將來繼承人對遺囑的作成方式產生質疑而告上法院，就非常有可能發生遺囑遭法院認定無效的情形（參照《民法》第73條規定）。

依目前現行《民法》規定，自書遺囑應：1. 自書遺囑全文，2. 記明年、月、日，並3. 親自簽名（參照第1191條規定）。

現代人大多數依賴電腦進行文書作業，而鮮少自行手寫文件，而大家也不斷倡議法律應該與時俱進。但既然法律明文規定需要「自書」全文，目前實務見解仍然拒絕以電腦打字的方式代替自書全文。

2. 記明年、月、日

自書遺囑時，必須註明作成時的年、月、日。而如果自書遺囑上僅有記載記年作成年、月，並無「日」的記載，效力又是如何呢？

對此，有實務認為：「⋯⋯系爭遺囑雖僅記載『86年6月』而未記明『某日』，惟仍可知悉遺囑成立時間，又依遺囑見證人己○○之證明，已可確認系爭遺囑成立於『86年6月30日星期一』，是以，系爭遺囑並無成立時間不明之瑕疵」，而認定為有效（新北地方法96年度訴字第143號民事判決意旨）。

但也有實務見解認為：「⋯⋯上開遺囑內容，雖有記明『⋯⋯中華民國102年拾月立書』等語，但並未記載『日』之事項⋯⋯則該遺囑自形式上觀之，並不符合《民法》第1190條所規定自書遺囑之法定要件⋯⋯」，而遭法院認定該份自書遺囑無效（彰化地方法院104年度家訴字第66號判決意旨）。

既然實務見解並無統一看法，還是建議大家按部就班，按照《民法》第1190條規定詳細記載「年、月、日」是風險最小的作法。

3. 暗藏玄機的「簽名」

關於簽名，有兩個重點提醒大家：

首先，自書遺囑重視遺囑內容是否為遺囑人內心真實的想法，為了防止遺囑遭人偽造、變造，多數學者認為針對《民法》第1190條規定的簽名，不得以「蓋章」代替，以便往後以筆跡比對辨識是否為遺囑人所為。

再者，雖然有學者認為，《民法》第1190條並未明定簽名於何處為之，而對「簽名」的位置採取從寬認定，即便於「文中」出現遺囑人的姓名，均認屬有效簽名。

但曾有實務見解認為，《民法》第1190條所謂「簽名」應係於遺囑全文外，另起一行簽署全名，而非混雜於遺囑文內為之（基隆地方法院100年度家訴字第23號判決意旨）。

還是奉勸大家，為了確保身後遺願能夠順利被實現，最好在遺囑末段另起一行簽名，才是正解。

補充

雖然自書遺囑是目前五種法定遺囑方式中，最為簡便、經濟的方式，但也正是因為自書遺囑不需見證人或公證人在場的便利性，導致繼承人更容易對自書遺囑進行法律上的爭執。再次提醒大家，若預立遺囑時採用自書遺囑的方式，記得把握上述三個要點，確保心願能如實被完成。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航