【專訪】漫畫家常勝：《閻鐵花》讓京劇女伶成為超級英雄，但大家都說「你找死」

文：侯名晏（CCC編輯部）

《奧德曼》是會魔術的老者在17世紀末歐洲冒險的奇幻故事；《隱藏關卡》描述少女闖入與真實生活無異的遊戲世界中；《九命人－時之輪迴》演繹了不斷轉生於不同時空的男人——這一次，在傳統戲曲的婉轉詞聲中，背負血海深仇的少女閻鐵花，將要以一身武術直面橫亙三十年時光的陰謀……從科幻故事到京劇英雄，出道逾十五年，勇於挑戰不同題材的漫畫家常勝，暢談全新作品《閻鐵花》的源起與自身創作歷程。

Photo Credit: 東立出版社提供

因為美，所以畫

從出道作《史坦利之石》開始，常勝的作品總是或多或少與科幻相關，但是科幻與奇幻其實並非繪製作品時發想的第一要素，美才是。

談到《閻鐵花》的構思緣起，常勝回溯幼時朦朧的記憶，在上小學以前，他時常跟著爺爺到附近的廟宇看京劇野台戲。那是永和新生地的保福宮，年幼的小男孩不懂戲，但台上旦角時而柔美、時而頑皮的身段唱腔，卻在心上印下痕跡，「特別是京劇裡的女性角色，她們的演出，對我來說是很美的。」

對於京劇的深刻印象，加上眼見不少超級英雄角色都需遮掩面容，多年前常勝便有了初步的想法，「一個超級英雄只要畫了京劇的妝，就不需要戴面具了。」傳統戲曲與超級英雄一拍即合，閻鐵花於焉誕生，「《閻鐵花》就是一個京劇女伶成為超級英雄的故事。」

不過在台灣，一部原創超級英雄作品要成功，就如同一個普通人要成為超級英雄一樣，絕非易事。作者比起漫畫主角更需要不怕死的勇氣，常勝自嘲：「我跟人家說我要畫一個超級英雄故事，大家都說『你找死。』」

核心概念就是閻鐵花

《閻鐵花》的創作流程，也與過往的漫畫大不相同。過去常勝的作品，無論是《九命人－時之輪迴》或是《隱藏關卡》，都有一個簡潔有力的核心概念。「但《閻鐵花》這部作品的核心概念，就是閻鐵花本身。」

對於一部漫畫而言，核心概念是作品的骨，先有了骨骼後，再填上劇情的肉。通常為了推進劇情，可以安排角色發現重大的資訊，甚至賜死，但這樣的構思方式在這部作品卻行不通，「如果是超級英雄故事，必須要從角色去做核心概念的發想。」角色就是這部作品的骨，構思劇情時不僅必須由角色出發，更不能讓角色領便當，對於常勝來說，是個全新的挑戰。

核心概念持續濃縮，就成了扉頁上氣勢磅礡的書名。書名標準字誕生過程還有一戲劇性插曲，故事構思之初，常勝便決定以書法呈現標準字，卻不好意思拜託朋友，一次與自由漫畫編輯吳塵罡聚會，對方卻主動牽線邀請漫畫家平田弘史執筆。

平田弘史何許人也？台灣並未引進其漫畫，但在日本則是赫赫有名的武士漫畫大師，《阿基拉》電影版海報上蒼勁有力的日文標準字便出自其手。八旬的武士大家跨海為初生的英雄捎來鐵畫銀鉤的賀禮，難得的緣分，彷彿預示閻鐵花不尋常的命運。

Photo Credit: 吳塵罡提供 漫畫家平田弘史正落筆寫出「閻」字。

Photo Credit: 《閻鐵花》標準字原稿

手繪帶來美麗的錯誤

除了標準字是大師墨寶，《閻鐵花》也延續了前作《九命人－時之輪迴》，採手繪方式。出道以來皆使用電繪，轉變十五年來的繪畫習慣，原因是什麼？「我想留一些東西給我的孩子。」常勝淡淡地說。還不等聽者反應過來，他又苦笑，「但手繪真的要人老命。」

繪製草稿、描至完稿紙、上墨線，繁複步驟花費的時間剛好是電繪的三倍。儘管繁瑣，手繪還是有其迷人之處，墨水總能帶來出乎意料的變化，包含了許多美麗的錯誤。常勝希望熟能生巧，然而他亦不執迷，當截稿時間緊迫時還是會轉移到電腦作業，除了稿費考量，「不拖稿是對讀者的責任跟誠意。」

Photo Credit: 《閻鐵花》手繪草稿與完稿對照

電影、小說内化心中

許多人常說看常勝的作品就像看電影，他的確也受惠電影良多，「我從小到現在都一直保有熱忱的東西，就是漫畫、電影跟小說。」漫畫摯愛是星野之宣的《2001 夜物語》、電影是《巴黎野玫瑰》，小說則是《世界末日與冷酷異境》——嬌俏的女性角色，科幻的氛圍，幾十年來的興趣早已經內化成漫畫風格。

但他最近也發現影集有更多篇幅去精細地說故事，與漫畫關係更近，「如果是一本單行本漫畫，可能就像一部兩小時的電影，但如果是長篇漫畫，則比較像影集。」談起影集他滔滔不絕，特別推薦英國影集《布萊切利四人組》，二次大戰中擔任解碼員的四位女子，在戰爭後協助警方追蹤連續殺人犯，「我很喜歡有天分，卻不為人知的人的故事。」

他也似電影導演，愛用老演員。老讀者可能會發現，在《閻鐵花》第一回中，台下看戲的禿頭老人，也是《隱藏關卡》裡常到便利商店拿便當的街友，而同樣面孔也出現在《九命人－時之輪迴》。彩蛋被發現，常勝有點開心，「我喜歡在不同的作品裡面，安插一些老讀者可能看得出來的小彩蛋。」

給讀者翻開下一頁的理由

兩度參展法國安古蘭漫畫節，作品亦賣出法國版權，當大家都喊出「越在地越國際」，新作《閻鐵花》題材回歸東亞風情，是否有歐洲市場的考量？對此，常勝語帶保留，「本土題材沒有不好，但在本土之前，有個更重要的東西是創意。」對創作者來說，創意與創造性永遠是最優先的考量，「你必須先『創造』一個東西出來，才有條件去談是不是本土。」

好的漫畫家總是想給讀者新鮮貨。無論是歐洲、日本或台灣，無數漫畫家們竭盡全力帶給讀者意料之外的感受。「漫畫與其他的媒體有一個很大的不同，就是跨頁。」每一個跨頁，都保留一點未知與懸疑，給讀者有翻開下一頁的動力跟理由，然後抓緊每個機會，展現未知的景色。而這既是常勝深愛漫畫的原因，也是他始終的追求，「翻頁，你會發現另外一個世界。」

受訪者生平簡介——常勝（Chang-Sheng）

1968年生於台灣台北，復興商工西畫組畢業，而後任職於廣告公司十五年。2004年開始投身漫畫創作的世界。

2013《Oldman 奧德曼》獲日本國際漫畫賞 佳作

2014《Oldman 奧德曼》獲金漫獎 最佳少年漫畫獎

2017《The Hidden Level 隱藏關卡》獲金漫獎 最佳少年漫畫獎

2017《The Hidden Level 隱藏關卡》獲京都國際漫畫賞 金賞

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈翻頁發現全新世界：常勝談新作《閻鐵花》〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航