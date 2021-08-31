雞同鴨講、對牛彈琴、各說各話⋯⋯各種「溝通不良」的英文該怎麼說？

大家應該都有和上司、同事、朋友、另一半溝通不良的時候，到底該怎麼用英文形容這種狀況呢？偷說，小編剛剛才跟男友溝通不良，一氣之下就想要整理這篇專欄！另外，如果想知道「冷戰、裝傻」這類拒絕溝通的表現英文怎麼說，可以先參考這篇專欄喔！

can’t communicate with… 無法與...溝通

首先，最簡單的說法就是直接用動詞 communicate（溝通），比如兩人在吵架時一直各說各的論點，無法好好溝通，你可能就會生氣地說：

I really can’t communicate with you! Forget it. Do whatever you want. I don’t care.（我真的跟你溝通不良欸！算了。你愛怎樣就怎樣。我不在乎。）

或者你跟主管每次傳訊息，主管都聽不下去，你可能就會跟同事抱怨：

I find that I just can’t communicate with our manager.（我發現我跟我們的主管就是無法溝通。）

at cross purposes 雞同鴨講

那如果兩個人吵架時以為彼此在講同一件事情，但其實並不是如此，這時候就可以用這個片語at cross purposes。其中cross是形容詞「相反的」，而purpose是指「目的」，整個cross purposes就是指「目的相反」。所以當兩個人對談時目的是相反的，就會造成「相互誤解、雞同鴨講」的狀況。

I think we’ve been talking at cross purposes. I was talking about my health problem, but you kept complaining about your girlfriend.（我覺得我們在雞同鴨講。我在講我的健康問題，但你卻一直抱怨你的女友。）

talk past each other 各說各話、雞同鴨講

另一個也可以用來表達雞同鴨講的詞是talk past each other，大家可以想像，字面上在說「講話越過彼此」，其實也就是大家「各講各的、對談沒有交集」。例如說：

Managers in different departments were talking past each other in the meeting.（不同部門的主管在會議上雞同鴨講、各說各話。）

like talking to a (brick) wall 對牛彈琴

最後，如果是遇到講話時對方根本聽不進去（不想聽、因為分心而沒在聽），彷彿「對牛彈琴」，就可以用like talking to a (brick) wall，brick 是「磚頭、磚塊」的意思，整個片語字面上是「像是在跟（磚頭）牆壁說話」，也就是「溝通無效、對牛彈琴」囉。例如說：

Trying to communicate with him when he loses his temper is like talking to a brick wall. He will just keep yelling.（在他發脾氣的時候跟他溝通就像是對牛彈琴。他只會一直大吼大叫。）

或者另一半在玩電動，對你說的話完全心不在焉，就有可能會有這樣的對話：

Alice: Jacob, are you listening? Ugh, I’m like talking to a wall right now.（Jacob，你有在聽嗎？受不了，我現在根本像是在跟牆壁講話。） Jacob: What?（蛤？）

這幾個片語是不是很實用又有畫面感呢？下次如果又遇到和同事、伴侶溝通不良的狀況，就可以運用這些詞抱怨給外國朋友聽啦！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈我真的跟你『溝通不良』！英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航