雞同鴨講、對牛彈琴、各說各話⋯⋯各種「溝通不良」的英文該怎麼說？

大家應該都有和上司、同事、朋友、另一半溝通不良的時候,到底該怎麼用英文形容這種狀況呢?偷說,小編剛剛才跟男友溝通不良,一氣之下就想要整理這篇專欄!另外,如果想知道「冷戰、裝傻」這類拒絕溝通的表現英文怎麼說,可以先參考這篇專欄喔!

can’t communicate with… 無法與...溝通

首先,最簡單的說法就是直接用動詞 communicate(溝通),比如兩人在吵架時一直各說各的論點,無法好好溝通,你可能就會生氣地說:

I really can’t communicate with you! Forget it. Do whatever you want. I don’t care.(我真的跟你溝通不良欸!算了。你愛怎樣就怎樣。我不在乎。)

或者你跟主管每次傳訊息,主管都聽不下去,你可能就會跟同事抱怨:

I find that I just can’t communicate with our manager.(我發現我跟我們的主管就是無法溝通。)

at cross purposes 雞同鴨講

那如果兩個人吵架時以為彼此在講同一件事情,但其實並不是如此,這時候就可以用這個片語at cross purposes。其中cross是形容詞「相反的」,而purpose是指「目的」,整個cross purposes就是指「目的相反」。所以當兩個人對談時目的是相反的,就會造成「相互誤解、雞同鴨講」的狀況。

I think we’ve been talking at cross purposes. I was talking about my health problem, but you kept complaining about your girlfriend.(我覺得我們在雞同鴨講。我在講我的健康問題,但你卻一直抱怨你的女友。)

talk past each other 各說各話、雞同鴨講

另一個也可以用來表達雞同鴨講的詞是talk past each other,大家可以想像,字面上在說「講話越過彼此」,其實也就是大家「各講各的、對談沒有交集」。例如說:

Managers in different departments were talking past each other in the meeting.(不同部門的主管在會議上雞同鴨講、各說各話。)

like talking to a (brick) wall 對牛彈琴

最後,如果是遇到講話時對方根本聽不進去(不想聽、因為分心而沒在聽),彷彿「對牛彈琴」,就可以用like talking to a (brick) wall,brick 是「磚頭、磚塊」的意思,整個片語字面上是「像是在跟(磚頭)牆壁說話」,也就是「溝通無效、對牛彈琴」囉。例如說:

Trying to communicate with him when he loses his temper is like talking to a brick wall. He will just keep yelling.(在他發脾氣的時候跟他溝通就像是對牛彈琴。他只會一直大吼大叫。)

或者另一半在玩電動,對你說的話完全心不在焉,就有可能會有這樣的對話:

Alice: Jacob, are you listening? Ugh, I’m like talking to a wall right now.(Jacob,你有在聽嗎?受不了,我現在根本像是在跟牆壁講話。) Jacob: What?(蛤?)

這幾個片語是不是很實用又有畫面感呢?下次如果又遇到和同事、伴侶溝通不良的狀況,就可以運用這些詞抱怨給外國朋友聽啦!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈我真的跟你『溝通不良』!英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航