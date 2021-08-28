【東南亞週報】越南科技獨角獸VNG有意在美借殼上市｜緬甸軍方再捕2名記者｜賀錦麗訪星越

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第133期，為讀者挑選2021年8月21日至8月27日期間，有關新加坡、越南、菲律賓、馬來西亞、緬甸與泰國的六則東協區域大事。

新加坡＆越南｜賀錦麗訪星越 重申美對東南亞承諾

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月23日展開東南亞兩國訪問，首站抵達新加坡，並於25日造訪越南。賀錦麗此行目的被定位為美國爭取東南亞與印太區域夥伴支持，以及重申美國對於區域安全與經濟發展的承諾。

賀錦麗指出首站訪問新加坡是基於美星兩國長期的夥伴關係，以及新加坡在東南亞與印太的重要地位。她表示美國為印太地區的成員，相當重視印太發展；談到21世紀的發展方向，她認為東南亞與印太地區將在很大程度決定世界的未來。此外，美星的夥伴關係與美國的經濟與安全息息相關，疫情也凸顯夥伴間在全球健康問題上的合作重要性。她強調在新時代下，美星兩國將持續在既有基礎上，加強在疫情、全球健康、氣候變遷與資安等議題的合作。

賀錦麗此行相繼與星越兩國領導人會面。星國總理李顯龍表示，美星之間的經濟合作充滿活力且蓬勃發展，且兩國是維護區域安全的重要夥伴。星國長期透過言詞與行動支持美國在東南亞的強大存在（strong presence）。美星雙方將把過去簽訂的「合作平台諒解備忘錄」升級為新的增長與創新夥伴關係。李顯龍期待諒解備忘錄的磋商盡快完成，並擴大在先進製造與數位化領域之合作。

賀錦麗與越南國家主席阮春福與總理范明正會面時，聚焦南海議題與疫情合作。她表示雙方「有必要找到方法對北京施壓、加壓，好讓中國遵守聯合國海洋法公約，並挑戰中國恃強凌弱且過度的海權主張。」中國官媒則批評賀錦麗試圖在中國與東南亞國家間製造隔閡。在抗疫合作上，賀錦麗與范明正會面時宣布，將在24小時內贈送越南100萬劑輝瑞疫苗。越南近期疫情快速升溫，美國之前已贈送越南500萬劑莫德納（Moderna）疫苗。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 賀錦麗25日在越南河內，於美國參議員馬侃（John Sidney McCain III，1936－2018）逝世三週年之際於麥肯紀念碑前獻花

菲律賓｜杜特蒂接受黨提名 2022參選副總統

菲律賓總統大選將於2022年5月登場，現任總統杜特蒂本週表示接受執政黨民主菲人－國民力量黨（PDP-Laban）的提名，將參選副總統一職。

菲國總統任期為6年，不得連任，且總統與副總統為分開選舉。杜特蒂曾於6月表示不會參選下一屆副總統，並已做好退休準備；而後在7月初鬆口表態，對參選副總統持開放態度。本週杜特蒂宣布接受執政黨提名參選副總統，並擬由杜特蒂盟友參議員克里斯多夫（外號Bong Go）角逐總統一職。杜特蒂說，若選上會持續進行打擊國內叛亂與毒品犯罪的「十字軍戰役」，即使不一定握有實權，但會持續對公共事務發表意見。消息一出，反對者批評杜特蒂利用參選副總統持續握有權力，更可能經由克里斯多夫勝選後辭去總統一職，讓杜特蒂上任。

現年76歲的杜特蒂於2016年以39%的得票率當選總統，即使任內反毒戰爭與防疫政策受到批評，在國內仍享有高支持度。但政治觀察家指出，杜特蒂的高聲量未必能有效移轉到盟友克里斯多夫身上，而現任達沃市長、杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）亦為熱門總統候選人，在近期民調居領先地位。

至於杜特蒂最終是否參選仍有變數。他在24日會議上指出，如果女兒薩拉決定參選總統，他和克里斯多夫便不會參選。原因是若薩拉參選克里斯多夫將沒有勝算，而有兩位「杜特蒂」競選國家要職觀感並不佳。但薩拉尚未對參選表態，並指出將於10月宣布2022年的計畫。

菲律賓總統杜特蒂。Photo Credit：AP / 達志影像 菲律賓總統杜特蒂

馬來西亞｜大馬新任首相依斯邁沙比利宣誓就職

馬來西亞國家皇宮8月20日宣布，國家元首阿布都拉（Abdullah Ri’ayatuddin）任命巫統（UMNO）副主席依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）為新任首相，並在21日宣誓就職。

新任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）是馬國政壇大老，從政逾30年，不僅四度當選國會議員，在巫統2008至2018年執政時期出任多項內閣要職，同時也先後擔任慕尤丁（Muhyiddin Yassin）政府的國防部長及副首相。慕尤丁16日率內閣總辭後，19日即公開表示，其執政聯盟一致支持依斯邁沙比利接任首相，盼能延續前朝的防疫政策與經濟復甦計畫。

根據國家皇宮的聲明，依斯邁沙比利獲國會下議院220名議員中114名支持，以些微差距順利通過簡單多數門檻，因此依據憲法，由國家元首阿布都拉任命為馬來西亞第9任首相，並在21日宣誓就職。同時，自馬國獨立以來便叱吒政壇的巫統，如今也隨著依斯邁沙比利的出線，一甩2018年因涉入主權財富基金「一馬公司」（1MDB）弊案而丟掉政權的陰霾，重返執政。

Photo Credit：AP / 達志影像 馬來西亞第九任首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri ）

緬甸｜緬甸軍方收緊媒體監管 再捕2名記者

緬甸軍事政變迄今逾半年，軍方除使用武力殘暴鎮壓示威活動，亦持續收緊媒體監管，箝制新聞自由，軍方營運的電視台8月21日報導，當局再逮捕2名當地記者，引發外界譴責。

緬甸軍方麾下的「米瓦迪電視台」（Myawaddy TV）報導，緬甸新聞網站「緬甸前線」（Frontier Myanmar）專欄作家兼「美國之音」（Voice of America）電台評論員西圖昂敏（Sithu Aung Myint）、以及「英國廣播公司媒體行動」（BBC Media Action）自由記者泰特欽（Htet Htet Khine），15日被捕。

其中，西圖昂敏因批評軍政府、鼓勵民眾參與罷工、且支持反對派運動，遭控煽動罪及散布假消息；泰特欽則被指窩藏遭通緝的犯罪嫌疑人西圖昂敏，且支持影子政府「全國團結政府」（National Unity Government）。「無國界記者」（RSF）亞太辦公室主任牛丹陽（Daniel Bastard）對此表示強烈譴責，並稱這反映了軍方是如何殘暴地對待記者。

此前緬甸軍方便持續收緊媒體監管，除撤銷包括「緬甸民主之音」（Democratic Voice of Burma）在內5家獨立媒體的廣播或出版執照，迄今更已逮捕近百名媒體從業人員，且多數仍被關押。

Photo Credit：AP / 達志影像 抗議政變的民眾於7月11日在仰光的Mingalar Taung Nyunt鎮舉行的一場快閃抗議活動

越南｜科技獨角獸VNG有意在美借殼上市

越南第一家科技獨角獸VNG公司傳出擬透過特殊目的收購公司（special-purpose acquisition company，簡稱：SPAC）在美國上市募資，估值落在20到30億美金（約新台幣560至840億元）。

根據彭博社與越通社報導，越南科技獨角獸VNG有意透過SPAC在美國上市，目前正與財務顧問洽談中，但對於此消息VNG並未證實或回應。早在2017年，VNG即與納斯達克 （Nasdaq）簽訂加速公開募股進程的諒解備忘錄（MOU），但至今仍未進行IPO。近來越來越多東南亞新創公司選擇SPAC形式上市募資，新加坡叫車平台Grab和房地產平台PropertyGuru分別在今年4月、7月上市，印尼旅遊新創Traveloka也正在計畫中。

VNG成立於2004年，獲得新加坡政府投資公司的投資，目前估值約22億美元（約新台幣615億元）。旗下產品涵蓋網路遊戲、電子商務、軟體服務等，包含：通訊軟體Zalo、在線音樂服務Zing MP3、電子支付123Pay、雲端服務VNG Cloud等等，VNG亦被稱為越南版騰訊。目前VNG用戶數超過8千萬，2020年營收達2.6億美金，較前年成長16%。即使產品與服務相當多元，目前公司營收的80%仍來自網路遊戲。

VNG在2012年推出的通訊軟體Zalo，與Whatsapp、Line分食市場大餅，越南用戶數已達6200萬人，僅次於Facebook和Youtube；後續更推出手機支付功能Zalopay，深具發展成Grab、微信這類超級應用程式（super app）的潛力。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 VNG創辦人Le Hong Minh，照片攝於2011年

泰國｜泰政府呼籲50萬名孕婦優先接種新冠肺炎疫苗

泰國疫情指揮中心8月25日於記者會中指出，孕婦為罹患新冠肺炎死亡高風險族群，因此呼籲全國孕婦能儘早接種。據統計，泰國目前懷孕12週以上的孕婦有約50萬名，但僅有約占這些群體0.4%的2,078位孕婦已完成兩劑新冠肺炎疫苗的接種。

泰國疫情指揮中心副發言人阿披莎邁（Apisamai Srirangsan）表示，孕婦罹患新冠肺炎的死亡率為一般人的2.5倍，因為懷孕後的身形改變將造成呼吸更加困難。阿披莎邁指出，孕期12週以上的孕婦能夠安全無虞地接種新冠肺炎疫苗，且同時能使胎兒獲得同等的免疫效力。

目前，在全泰國約6600萬人口中，僅有約9.7%的民眾已完全接種兩劑新冠肺炎疫苗，其中疫苗廠牌包含中國科興（Sinovac）和英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）等兩種。另泰國最近亦進口輝瑞（Pfizer/BioNTech）疫苗，提供給孕婦和已完成接受兩劑疫苗施打的醫療人員作為第三劑施打。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為2021年7月22日泰國曼谷，排隊等待接種COVID-19 疫苗的民眾。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒