中山大學研究登國際期刊：「氣膠傳播」才是COVID-19病毒主要擴散途徑，而非過去所認知的飛沫或接觸傳染

中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁主導的國際合作團隊，27日於國際期刊《科學》（Science）發表論文，指出「氣膠傳播」才是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒擴散主要途徑，而非過去所認知的飛沫或接觸傳播。

《中央社》報導，王家蓁與美國、以色列科學家組成的研究團隊發現，目前防疫規範僅針對飛沫與接觸傳染、並未重視氣膠傳播的原因，來自於1910年代時學者顧慮空氣傳播太難防範，且為了鼓勵大眾勤洗手、注重衛生，因此刻意淡化氣膠傳播的重要性。

中山大學在臉書上表示，王家蓁的論文再次登上《科學》期刊，而研究結果也已經製成科普圖文「病毒飄之延燒攻略」（The Journey of Virosols）隨著論文發表同步推出，幫助大眾了解氣膠傳播的機制及重要概念。

空氣傳播長期被低估，可能是疫情持續攀升的關鍵原因

「氣膠傳播」又稱空氣傳播、氣溶膠傳播。人們在說話、呼吸或進行任何呼氣動作時，都會釋放許多懸浮於空氣中的氣膠，而COVID-19感染者所呼出的氣膠中就會帶有具感染力的病毒。

Photo Credit:截自中山大學氣膠科學研究中心網站 中山大學將論文研究結果繪製成科普圖文「病毒飄之延燒攻略」（The Journey of Virosols）

王家蓁指出，將較於飛沫，氣膠能在空氣中懸浮長達數小時，傳播範圍也比現行規範的1至2公尺社交距離更遠。一旦病毒氣膠被吸進鼻子，5微米以下的小顆粒病毒將能越過鼻咽、上呼吸道，直接到達肺部深處的細微支氣管與肺泡，甚至不會被現行的鼻咽採樣篩檢偵測到。

但是氣膠傳播並非難以防範，需要特別留意加強空氣清潔消毒與氣流方向等影響。中山大學發布的新聞稿指出，過去常認為氣膠傳播只發生在長程傳輸，但其實短距離內的傳播效果更強。目前全球採用的防疫規範都只有針對飛沫、接觸傳染設計，無法有效遏止氣膠傳播，反而變成另一個防疫破口，也是疫情持續升溫的原因。近期國際上流行的Delta變種病毒傳染力更高，只需要15秒就能完成傳染。

論文中指出，空氣傳播仍被低估的主要原因，來自於過去對氣膠傳播的途徑了解仍然不夠充分。目前已證實SARS-CoV-2、SARS-CoV、MERS-CoV、H1N1等病毒都會在空氣中傳播，COVID-19病毒並非特例，現行防疫體系與規範也應該重新評估設計，而這可能也會是結束全球疫情大流行的關鍵因素。

座位隔板阻礙空氣流通，反而增加氣膠傳播風險

論文中也提到，過去已經有研究指出，許多公共場合會用隔板隔開座位，是設計用來阻絕因咳嗽或打噴嚏噴出的飛沫，但卻可能反而妨礙氣流流通，增加氣膠傳播風險。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）也已將氣膠傳播列入COVID-19傳染途徑，因為人體呼出的氣膠微粒的粒徑大部分都低於50微米，即為PM50、PM10到PM2.5大小。

Photo Credit:截自中山大學氣膠科學研究中心網站 中山大學將論文研究結果繪製成科普圖文「病毒飄之延燒攻略」（The Journey of Virosols）

《中央社》報導，台大公衛學院副教授陳佳堃曾表示，梅花座隔板效果有限，較好的做法是容留人數減半、開門窗與風扇，並監測二氧化碳確保通風換氣品質。

陳佳堃以中國廣州一起群聚為例，一家餐廳內3桌都有人被感染者，是因為集中在同一個空調迴風區域。開冷氣時，必須加開門窗與裝設風扇，氣流移動才能讓病毒飄散。

他建議，餐飲業可打開大門，並在窗戶上方加裝排風扇，若使用電扇取代排風扇，則可靠近窗戶，將室內空氣往外吹，冷氣空調強度以中弱為主。此外，餐廳座位也建議靠窗，另可加強排油煙機流量。

而餐飲區常見梅花座與隔板，陳佳堃指出，隔板只能阻擋50微米以上的飛沫，更小的氣膠微粒會隨風飄揚，梅花座距離不夠，最好採「梅花桌」拉開距離。

台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成也直言，隔板已證明無效防範氣溶膠傳播，未來或可比照燒烤店，研究個人化換氣空間；另也要落實身分驗證、加強清消及減少使用紙幣習慣等。

中山大學的論文指出，要阻絕氣膠傳播，可以選擇配戴密合度較高的口罩，使用高效能濾網的空氣清淨機，並保持越遠越好的社交距離，現行規定的1至2公尺仍然不夠遠。

Photo Credit:截自中山大學氣膠科學研究中心網站 中山大學將論文研究結果繪製成科普圖文「病毒飄之延燒攻略」（The Journey of Virosols）

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航