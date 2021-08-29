2021/08/29,
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佐藤可士和與藤本壯介聯手設計UNIQLO PARK，在海邊打造「屋頂與滑梯的空中公園」

佐藤可士和與藤本壯介聯手設計UNIQLO PARK，在海邊打造「屋頂與滑梯的空中公園」
Photo Credit：東京建築女子

我們想讓你知道的是

在2010年所開幕的UNIQLO大阪心齋橋店就曾經共同合作過的兩人，這次以「把UNIQLO變成公園」的概念，設計出這座位於橫濱南邊海岸旁的「屋頂與滑梯的空中公園」。

文：東京建築女子。

橫濱BaySide一帶位於神奈川根岸灣的進出口處，從東京出發雖然需到橫濱車站再轉一次車才能到達，但因為橫濱八景島與海之公園等景點周邊，這裏不但成了旅人們的中繼站，也吸引了幾個日本大企業到此開發商場、暢貨中心，每年夏天也隨著當地祭典而舉辦的花火大會，吸引許多遊客前來。

港灣邊設置了許多船舶的停靠棧橋，從2008年開始到2015年間曾舉辦過遊艇博覽會，現在更成了高級遊艇的停靠站所之一，更有不少人來是為了購買遊艇而來到此地。

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Photo Credit：東京建築女子

而由日本平面設計兼創意總監佐藤可士和與建築師藤本壯介一同合作設計的「UNIQLO PARK」，也坐落在這個港灣。在2010年所開幕的UNIQLO大阪心齋橋店就曾經共同合作過的兩人，這次以「把UNIQLO變成公園」的概念，設計出這座位於橫濱南邊海岸旁的「屋頂與滑梯的空中公園」。將公園與店舖結合，希冀創造一個新型態的商業空間。

三層樓的階梯式白色建築物上掛著同為佐藤可士和設計的UNIQLO與副牌GU的招牌，與都市裡的店舖不同的是，招牌下還寫著彩色的「UNIQLO PARK」文字，讓整個畫面活潑了不少，面海的那一端有著各種大型樓梯與斜坡、平台，仔細一看，斜坡上面還設置著不同的型態的遊具、不同形狀的障礙物，像是攀岩區域、三角障礙物及超大片的滑梯等等，白色的建築量塊穿插其中，一旁的平台也有擺放著適合各種不同年齡層的戶外遊具，對應著藍色的天空與對面的海景，成了孩子們的遊戲天堂。

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Photo Credit：東京建築女子

我們也試著登上這座特別的「公園」，感受不同高度的平台上帶給我們的不同風景，這裡的遊具，都是採用日本遊具公司BørneLund的商品，除了可以大量釋放孩子們充沛的活力並開心的遊戲以外，遊具本身在造型上或是顏色上也都充滿了設計感，替這座白色建築物點綴了一些色彩。

最上層的平台上，是一座由繩索編織而成的大型遊具，不但讓孩子們在上面玩得不亦樂乎，特殊的造型與結構也是這個設施裡的一個亮點。

最後，坐在大階梯上，看著來自各地的爸媽帶著孩子們一起嬉戲玩樂，看著海邊停泊的遊艇、海天一色的風光，耳邊的嘻笑聲不斷，不知不覺也被這樣的氛圍染上了愉快的心情。

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Photo Credit：東京建築女子
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Photo Credit：東京建築女子

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本文經everylittled授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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