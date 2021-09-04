胃痛、上腹痛已是肝癌中後期！B肝、C肝帶原者如何早期發現肝腫瘤？

文：吳佩琪

據統計，全世界每年罹患肝癌的人數高達100萬人，而2019年台灣肝癌死亡人數多達7881人，平均每天約22人因肝癌死亡，為國人十大癌症死因第二名。面對沉默殺手肝癌的威脅，我們應如何自保呢？

今（2021）年2月底，港星吳孟達因肝癌去世，令人不勝唏噓。事實上，除了吳孟達之外，過去也有許多藝人因肝癌與世長辭，像是安鈞璨、沈殿霞等。此外，台灣不少知名人物都曾罹患肝癌，包括顏清標、高金素梅等。

熬夜不是肝病主因，肝癌與B、C肝炎盛行有關

肝病是台灣的國病，國民健康署曾做過一項網路調查，在可複選的情況下，有高達93.3％的民眾誤以為「熬夜」是導致肝病的主因，僅6成多民眾正確認知肝病的發生與B型肝炎或C型肝炎有關。

全台約有200多萬名B型肝炎帶原者，40～60萬名C型肝炎感染者，大約20萬人同時感染B型及C型肝炎。根據衛福部的資料顯示，感染B、C肝之後，每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌。因此，B型肝炎及C型肝炎慢性感染者，屬於肝癌的高危險族群。

羅東博愛醫院是宜蘭縣內治療肝腫瘤的重症醫院，該院曾收治不少肝癌患者，胃腸肝膽科主任江明峯提到，衛教時以口訣「A、B、C」來解釋肝癌主因，有助於病患加深印象。A就是酒精性肝炎（Alcohol）、B是B型肝炎、C則是C型肝炎。不過，每項主因各占多少比例，會隨不同地區而異，例如羅東博愛醫院B肝患者約占七成，C肝約占二成，酒精性肝炎約占一成，少數患者可能是脂肪肝等肝病所致。台北醫學大學附設醫院因位處都會區，臨床統計數據和羅東博愛醫院有些許差距，該院消化內科主治醫師高偉育表示，肝癌的主因：B肝患者約占55％、C肝患者則為30％、B＋C肝患者為5％，其他肝病則占10％左右。

無症狀的B、C肝帶原者是肝癌高危險群

根據肝病防治學術基金會調查發現，超過一半的B、C肝帶原者因無症狀而不自知。江明峯醫師解釋，病毒入侵人體後分泌出來的物質稱為「抗原」，而抽血檢驗「表面抗原」，若呈現陽性反應，就屬於B肝帶原者。雖然帶原者未必會出現症狀，但只要病毒留在體內就可能作亂，甚至一生遭受「肝病三部曲（肝炎、肝硬化、肝癌）」的威脅，唯有定期追蹤檢查，適時接受治療，才能降低風險。由於台灣B、C肝盛行率很高，擴大篩檢有助於早期發現、早期治療。

國民健康署提供年滿45～79歲的民眾、40～79歲的原住民，終身可接受一次B、C型肝炎篩檢，只須在成人健檢時一起進行即可。高偉育醫師建議，若抽血檢查結果為B、C肝炎帶原者，最好每3～6個月抽血檢驗肝功能，每半年抽血檢測甲型胎兒蛋白（alpha-fetoprotein，簡稱AFP）及進行腹部超音波檢查，才是最佳保健之道。

40歲以上應每年做腹部超音波檢查

肝癌細胞生長的速度非常快，平均112天（約4個月）增加1倍，但最快也可能29天體積就加倍。因此，如果從1公分長到3公分，最快只要4～6個月。有鑑於此，肝病防治學術基金會建議年滿40歲以上的民眾，無論有沒有B、C肝帶原，每年皆應做1次腹部超音波檢查。

如果是B、C肝帶原者，可至健保門診安排腹部超音波檢查，健保有給付檢查費用，而一般人則需自費約1000～1200元。腹部超音波檢查包含肝、膽、胰、脾、腎等重要器官，過程不會痛或不舒適，但檢查前須空腹6～8小時，才能清楚觀察膽囊及胰臟的情況，以利揪出腫瘤、息肉或結石。

肝是沉默的器官，沒症狀不代表沒事

肝臟內部沒有神經，所以沒有痛覺，當自我察覺到肝臟出問題時，可能病情已經相當嚴重了。江明峯醫師指出，過去一般人以為出現倦感、黃疸等情況，表示肝臟生病了，其實這已是肝癌中、後期的警訊。

肝受損時最早的跡象就是發炎，一般而言，肝指數40以下才算正常，不過當肝開始發炎時，甚至肝指數已經到達300，都不會出現任何異狀，可能肝指數400左右，才開始有上腹痛的情況。不過，這階段的症狀很容易跟胃痛搞混，很可能被輕忽，建議若上腹痛持續超過3天，而且不管進食與否都會不舒服，最好盡快就醫檢查。當肝臟損壞到一定程度，體內膽紅素代謝會出問題，會開始出現「紅茶尿」，以及皮膚、眼白變黃等黃疸現象。

高偉育醫師提醒，早期肝癌不會有症狀，通常都是經由定期檢查才揪出病灶，而根據台北榮民總醫院肝癌資料庫顯示，目前約有4成肝癌患者屬於早期發現，而中、晚期患者則各為3成左右。因此，定期檢查對發現肝病是非常重要的。

打過B肝疫苗，如何知道要不要補打？

台灣過去被視為肝病王國，B型肝炎帶原率曾高達20％，自從1986年全面施行新生兒接種B型肝炎疫苗，國人B肝帶原率已大幅下降。不過，很多人雖然小時候接種過疫苗，長大後卻檢測不到抗體，到底要不要捕打呢？

羅東博愛醫院胃腸肝膽科主任江明峯表示，病毒入侵或施打疫苗都會產生「抗體」，少數人因為體質的關係，無法靠打疫苗產生抗體。此外，抗體濃度也會隨著時間慢慢降低，甚至消失，導致保護力變差。

如果是1986年之後出生，屬於全面施打B肝疫苗世代的人，通常升高中或大學時會進行健檢，就可以驗出是否帶原或有無抗體。

如果是B肝帶原者，此時補打疫苗已沒有作用，只要肝指數在正常範圍，會建議定期追蹤：肝指數、甲型胎兒蛋白及進行腹部超音波檢查。

如果沒有帶原，也沒有抗體，因為台灣肝炎盛行率高，會建議自費補打。

台北醫學大學消化內科主治醫師高偉育則認為，抽血檢驗anti-HBs（B型肝炎表面抗體），就可知道抗體有沒有消失。打完疫苗後，抗體的保護力約可維持15～20年，就算逐漸消失，但仍有「免疫記憶」，也就是當免疫細胞再度和病毒相遇時，仍舊可以辨識出來，並且消滅它們。因此，若是一般民眾，未必需要再補打B肝疫苗。

不過，B型肝炎主要傳染途徑為血液及體液，建議高危險群，包括：同住家人或性伴侶為B肝帶原者、醫療衛生工作者與其他可能接觸血液者、心智障礙收容機構工作者與原住民、血液透析病人、注射藥癮、罹患性接觸傳染病或有多位性伴侶等，最好再補打一劑B肝疫苗。

施打完一個月後檢驗anti-HBs，如果仍為陰性，須再打完另2劑疫苗，也就是依「0-1-6個月」之時程接種3劑，以降低感染風險。B肝疫苗為自費疫苗，每劑費用約250～500元，建議可至預防接種合約醫療院所或各地區衛生所施打。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航