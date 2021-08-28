2021/08/28,
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【東京帕運戰況】桌球女將田曉雯摘銅，台灣首面獎牌入袋

【東京帕運戰況】桌球女將田曉雯摘銅，台灣首面獎牌入袋
Photo Credit: 體育署提供

我們想讓你知道的是

目前就讀高雄大學運動競技學系的田曉雯，出生後右手神經萎縮，苦練左手持拍，持續精進球技，曾在2018年雅加達的亞帕運桌球團體賽中，與林姿妤搭檔拿下女雙銀牌。本屆帕運賽事，田曉雯仍有與林姿妤搭檔的雙打比賽會繼續進行。

2020東京帕運於24日揭幕，各項賽事如火如荼展開，台灣帕運桌球好手田曉雯今（28）日在TT10級女單4強賽中，以1比3敗給上屆銅牌好手、巴西女將亞歷山卓（Bruna Costa Alexandre），最終摘下銅牌，這也是今年中華帕運代表團的首面獎牌。

桌球女單田曉雯奪銅，追平台灣史上最佳成績

《中央社》報導，台灣在帕運女子桌球史上，僅有2004雅典帕運女將魏美惠曾在桌球第5級拿下銅牌，田曉雯今天雖不敵亞歷山卓鍍銅，仍追平台灣桌球女將在帕運的最佳成績。

田曉雯今天搶先拿下首局後遭逆轉，以14:12、6:11、10:12、7:11落敗止步，拿下銅牌。田曉雯目前世界排名第5名，本次帕運在分組賽中表現十分亮眼，以3戰全勝、分組龍頭之姿晉級8強賽。

上午的8強賽中，對上世界排名第6名的土耳其選手，展開拉鋸戰後仍成功晉級4強。

目前就讀高雄大學運動競技學系的田曉雯，出生後右手神經萎縮，無法翻正及舉高，小學剛開始學習桌球時，因為身體不協調、經常跌倒，也無法順利擊球。但是她並不氣餒，苦練左手持拍，持續精進球技，曾在2018年雅加達的亞帕運桌球團體賽中，與林姿妤搭檔拿下女雙銀牌。

本屆帕運賽事，田曉雯仍有與林姿妤搭檔的雙打比賽會繼續進行，教育部也於臉書為田曉雯加油打氣。

田徑標槍劉雅婷名列第6，擲出本季最佳成績

田徑好手劉雅婷今天於女子F13級標槍決賽，最後一次試擲繳出本季最佳的32公尺44、名列第6作收。《中央社》報導，劉雅婷在第1次試擲僅繳出31公尺，接下來她把成績再往上推升至31公尺94。直到最後一次試擲，劉雅婷繳出本季最佳的32公尺44，可惜與排名第3的白俄羅斯選手派崔卡（Lizaveta Piatrenka）仍有6公尺以上差距，未能搶進前3爭牌，以排名第6作收。

劉雅婷是台灣視障女子田徑三鐵好手，主項是標槍與鐵餅，曾在2015年卡達杜哈世錦賽在標槍飆出36公尺74，也是她在國際賽場上繳出的最佳成績。

6度參與帕運的健力好手林亞璇，今天則在決賽拿下第7名，三把試舉中，前兩次73公斤、78公斤都成功，只可惜在挑戰81公斤時失敗，最終以78公斤作收，完成今年帕運賽事的挑戰。

《聯合報》報導，林亞璇在3歲時不慎墜樓導致胸部以下完全癱瘓，不過在校內社團接觸到健力運動後開始苦練，也一圓想搭機為國出征的夢想。從2009年起她也擔任生命教育講師，走入校園與企業分享奮鬥歷程，並在今年獲頒總統教育獎。

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責任編輯：許靜之
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