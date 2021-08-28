本土零確診，明日上午10點開放29歲以上AZ疫苗預約，今日開放18歲以上BNT意願登記

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增6例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確診個案，而雖然本土目前無新增案號，不過今早新北市有通報1例本土確診，目前尚未列入編號。

陳時中表示，第七輪將施打AZ疫苗，29歲以上民眾明（29）日上午10時起可以開始預約。

6例境外移入，其中有4例突破性感染

指揮中心公布，國內新增6例境外移入COVID-19病例，分別自法國、美國、越南、巴基斯坦、柬埔寨等國家，分別為3例男性、3例女性。醫療應變組副組長羅一鈞指出，境外移入有4例為突破性感染個案，意即在接種完2劑疫苗14天後仍確診者。

其中，有2例接種過AZ疫苗、1例接種中國國藥疫苗、另1例則接種印度自行研發的Covaxin疫苗。不過，接種過國藥及Covaxin疫苗的兩人，分別在6月、7月就已經在柬埔寨及越南確診過。



指揮中心指出，今天沒有新增死亡個案，而5月11日至8月26日累計公布1萬4748位確診個案中，已有1萬3674人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

陳時中公布，昨（27）日有18萬2996人接種疫苗，目前疫苗覆蓋率達42.22％、劑次人口比為45.93（劑／每百人）。而目前第六輪正在施打的高端疫苗，自23日至26日的報到率分別是92.8%、90.2%、87.1%與82.6%，陳時中表示不會將此解讀為緩打潮，但每天報到率的確在下降，推測民眾施打意願受到不良事件通報與BNT到貨情形影響。

第7輪AZ開放29歲以上預約、BNT開放18歲以上意願登記

指揮中心公布，第7期提供接種AZ疫苗，明（29）日10時開始預約，今日下午2時起則開放BNT疫苗選項勾選。

第7輪自明日起發出預約簡訊，預約時間8月29日早上10點到8月31日中午12點，從9月3日起開打。指揮中心估算，29歲以上一般民眾及18歲以上第九類民眾會收到預約簡訊，預計會有100萬人，可預約時間為8月29日至8月31日。

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此外，陳時中也提醒符合第7期接種對象者，因為先前勾選過AZ、已列入本次預約對象，如果欲增加選擇BNT疫苗，於8月31日下午4時後才可以加選，目前在平台上尚無法更改。陳時中表示，雖然看起來可能有些混亂，但其實並不衝突，因為BNT疫苗還沒有那麼快開打，想要改成等待BNT到貨者，31日再勾選也不影響任何施打權益。

陳時中表示，雖然BNT疫苗進貨與施打時間未定，18歲以上有意願施打者可以先登記；而12至17歲在學學生，不需要進行意願登記，會以造冊方式直接到校施打。

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英系立委籲開放12至20歲同步接種BNT疫苗

羅致政、蔡易餘、蘇治芬與管碧玲等10名民進黨英系立委今天共同發文呼籲，BNT應提供18至20歲民眾同步接種，不要讓年輕人成為疫苗孤兒。陳時中對此回應，目前18歲、19歲的民眾雖不能接種高端與BNT疫苗，但仍符合AZ與莫德納疫苗的接種資格，只是在年齡排序下尚未輪到施打。

陳時中坦言，對於疫苗的安排感到很痛苦，因為每個年齡層有不同的需要，高年齡層風險高、年輕族群有就學的群聚風險，而需要為了生活努力工作的人，也有接觸人群的風險。

陳時中表示，目前還是選擇折衷，犧牲第二劑、優先擴大疫苗的人口涵蓋，而指揮中心也有注意到年輕族群的問題，會持續思考如何平衡相關政策。

此外，陳時中也證實，有一些友邦國家向外交部聯繫，表達購買高端疫苗的意願。指揮中心將衡量狀況，高端疫苗仍會優先提供給國內有施打意願的民眾。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航