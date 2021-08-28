美國出動無人機報復性空襲，擊殺ISIS-K阿富汗爆炸案策劃者

阿富汗喀布爾機場26日發生自殺炸彈攻擊後，使用無人機於今（28）日襲擊一名ISIS阿富汗分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）成員。美國中央司令部表示，據情報指出這名成員參與機場爆炸案的計畫，因此對其發動攻擊。

48小時內發動復仇行動，美軍：擊中目標、無他人傷亡

美國中央司令部發表聲明指出，無人機襲擊發生在阿富汗南加哈省（Nangahar），並定調此舉為反恐行動。中央司令部發言人鄂班（William Urban）則表示，就目前所知，並無平民傷亡。

《美聯社》報導，一名美國官員透露，拜登親自授權這項報復行動，並由國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）下令進行。美軍在不到48小時內就開始報復行動，也反映出其對伊斯蘭國密切監視與打擊恐怖組織的多年經驗。

但是，拜登仍需要持續面臨阿富汗境內潛藏極端主義組織的問題，而且隨著美國撤軍、情資減少，相關的情況可能會變得更加棘手。雖然五角大廈堅稱，美國駐紮在波斯灣地區的偵察機、攻擊機對於掌控情勢十分有效，前美國中央情報局分析師Emily Harding仍表示，她對於拜登對打擊境外恐怖威脅的承諾及保證感到十分懷疑。

美軍維持原計畫，炸毀喀布爾情報基地

在喀布爾機場爆炸案後，美國昨日仍然依照原定計劃，炸毀中央情報局在喀布爾機場附近的前哨基地。美國官員表示，炸毀基地的理由是確保所有設備及訊息往後不會落入塔利班手中。《紐約時報》報導指出，由於爆炸的聲響巨大，驚動了喀布爾當地許多人，誤以為又是新的恐怖攻擊。

有著高牆與金屬門環繞，阿富汗當地人對於這個美國的情報基地所知甚少。要進入基地，汽車需要通過3個安全檢查站並進行搜查。美國中情局的相關人員表示，要讓整個基地消失並不容易，除了燒毀文件、粉碎硬碟，還要銷毀不少設備，比起撤離大使館還要更困難。

美國官員表示，如果撤離工作超過原本31日的時限，將大幅增加阿富汗人和美軍面臨的風險，因此即使當地發生恐怖攻擊案，美方原先計劃的行動也都會如期執行。

11名美國海軍陸戰隊成員罹難，撤離行動持續進行

喀布爾機場26日的自殺炸彈攻擊造成13名美國人喪生，目前距離撤軍期剩下不到4天，但是由於情報據稱接下來還會發生恐怖攻擊，美國國務院昨（27）日再次警告美國人遠離喀布爾機場的大門。

拜登在喀布爾襲擊事件後召開記者會說明，將會抓到爆炸案的策劃者並讓其付出代價。他更直言，任何希望美國受到傷害的人、參與策劃的人都要知道，美國不會原諒也不會忘記他們所做的事情。 美國軍方表示，在罹難的13名美國人中，有11名是海軍陸戰隊的成員。

有一名美國官員表示，自殺式炸彈通常有著5到10磅的炸藥，而根據目前評估，這次的恐怖襲擊中，自殺背心裡裝有約25磅的炸藥及彈片；除了美國人外，也奪走至少169名阿富汗人的性命。 《衛報》指出，近兩週內美國已從阿富汗撤走約11萬1000人，在期限內也會繼續撤離工作。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航