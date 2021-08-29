2021/08/29,
健康

什麼是「疾病壓縮論」？比起追求長命百歲，「健康餘命」更為關鍵

什麼是「疾病壓縮論」？比起追求長命百歲，「健康餘命」更為關鍵
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「大多數人不會去思考，我們該如何去適應長壽？就好像面對老化，我們束手無策、沒什麼好改變的。但事實絕非如此。」

當我們談起老化，印象往往是負面的。一般人聽到「高齡」，首先想到失能失智、高花費的長照負擔，還給這股趨勢取了個不甚討喜的字眼：銀髮海嘯，以至於高齡、老化，總是跟「負擔」被聯想在一起。

不過，《百歲人生：長壽時代的生活和工作》這本書的作者、高齡學者史考特（Andrew Scott）卻提醒：健康老化，其實蘊藏數千億美元的價值。史考特在書中強調，縮短重大疾病的時間、延長健康壽命的經濟效益極度可觀。我們應該在長壽中看見機會。

專家：長壽不只是健康問題，更是經濟問題

長壽已成現實，「長命百歲」即將來臨。內政部統計，國人平均壽命在1990年只有74歲，到了2020年已來到81.3歲。依此趨勢，專家估計2080年時，人類平均壽命將能達95～100歲。這是個好消息，代表每個個體都能享有更長的生命，人們愈活愈長，同時也創造出更大的經濟需求。

但史考特說，大多數人看待長壽的態度，卻很悲觀。當我們談起人口趨勢，常常提到少子化、高齡化、扶養比提高、勞動力缺口⋯⋯這些問題，把高齡族群視為全民的負擔。但很少去想，有沒有可能讓老人不再是負擔？有沒有可能，「老」人的定義可以被改寫？

「大多數人不會去思考，我們該如何去適應長壽？就好像面對老化，我們束手無策、沒什麼好改變的。但事實絕非如此。」

史考特與其他兩名學者共同在《Nature Aging》期刊發布研究，重新定義長壽。「你可以選擇工作，也可以選擇休閒娛樂，不管你選哪一種，都能為社會創造經濟效益。」

「無疾而終」：個人、家庭和社會三贏的長壽

但史考特認為，絕大多數的政府還沒有這個認知，他告訴高齡媒體（Longevity Techonology）：「但整體而言，我不認為經濟主管機關，對長壽有太大的興趣。他們把長壽當成健康問題，而不是經濟問題。」

什麼是「疾病壓縮論」？

史考特在書中大力倡議「疾病壓縮理論（compression of morbidity）」。該理論於1980年代，由史丹佛醫學院（Stanford University School of Medicine）學者弗萊斯（James Fries）提出，認為人類只要設法延後重大疾病發生的年紀，就能大幅減少臨終照護的壓力。

換句話說，只要能成功把「失能、患病」在生命中的佔比壓縮，就能減少晚年時被疾病拖累的痛苦，也可以老得更愜意。史考特指出，延長健康餘命，跟延長預期壽命一樣重要，不過他認為，最關鍵的，主要還是「壓縮患病時間」。

「長壽很好，但有效地讓健康餘命與平均餘命時間相等，這件事的價值超乎想像。這就是為什麼，我們應該試圖延後老化時間，不只要活得更長，還要健康得更長。」史考特說。

「一旦成功延長健康餘命，便能提高人們延年益壽的動機。」他舉例，如果大多數人到了80歲，都臥病在床，那當然沒人會想活到80歲；相反地，如果80歲時還能維持健康，大家就會想活到90歲。

改變生活型態「健康老」，生涯規劃也改寫

「假設，我們可以成功延後老化帶來的問題，就能創造正向循環，讓老不再是一種病。」不過具體該怎麼做，才能達到這樣的境界？

最好的方法，自然是改變生活型態。用更健康的方式過活，如飲食清淡、勤於運動、定時做健檢，慢性病會更晚來敲門、身體也會更晚失能，預期壽命當然也可能微幅延長。不過研究已經證實，即便是延命，也沒辦法多活幾年，所以重點依然在於「拉長健康的時間」。

與此同時，我們也不能只是改變「老年後從事的活動」，還要重新審視整體人生規劃、生活型態，讓多出來的那些健康時間，做最有價值的利用。舉例來說，過去我們以70～80年來做生涯規劃，因此往往將退齡設在65歲。但如果健康餘命增長，那或許延後退休、延後整體人生的時間線，都是可能的。

本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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