除了溫水坐浴，你還有其他方法可以解決「痔瘡」這個難言之隱

文：蔡鎧隆醫師（高雄長庚醫院大腸直腸外科 助理教授級主治醫師）

痔瘡，是一種肛門附近的血管，因血液循環不良產生的靜脈曲張。發生率很高，很多人都有。

會造成痔瘡的原因一般有：

久坐、久站 肥胖 長期便秘 懷孕 嚴重腹瀉

然而，實際上只要會造成腹部壓力變大阻止靜脈回流的情況，都有可能會引起痔瘡。

常見痔瘡的症狀：

出血 肛門處腫脹異物感 肛門搔癢、疼痛 痔瘡突出至肛門外

一般大眾理解的痔瘡分級：

第一級，單純只有出血、搔癢等症狀，痔瘡不會掉出來。 第二級，痔瘡在大便時會掉出來但是會自己縮回去。 第三級指的是在大便完後需要用手推才能推回去。 而第四級通常表示痔瘡怎麼推都推不回去的狀態。

治療的方法，分成「保守療法」及「手術治療」

保守療法

這是絕大部分痔瘡患者可以做的治療方法。比如說：調整排便習慣、飲食內容改善、溫水坐浴、塗抹藥物控制等。一般保守療法通常是在緩解症狀，改善生活品質，而非讓痔瘡消失。 如果要消除痔瘡只有手術的方法比較可靠。

手術治療

常用的方法有「痔瘡切除手術」。這種手術是直接切除痔瘡組織。通常用在比較嚴重的患者。比較能一勞永逸，復發率低。但缺點是疼痛感明顯而需要住院。

另外對於痔瘡程度比較不嚴重（1-2級的痔瘡）可以考慮「結紮」。內痔結紮主要在處理出血症狀，但有些部分不易結紮，且常需要分多次處理。因此是否適合這種治療需要跟您的醫生溝通討論。

再來，是一種比較新的做法是用「冷凝刀治療」。這種方法主要是用在痔瘡出血的患者。比較能控制出血。也能阻止痔瘡靜脈曲張惡化。而且跟痔瘡切除相比，冷凝刀的疼痛感相對低、不用住院。也是一個可以考慮的方式。

然而，要不要採用手術處理，通常跟是否影響到生活有很大的關係。比如說雖然是只有第二級痔瘡，會自動縮回的程度，但出血嚴重，甚至到貧血。這種情況也可能需要手術治療。有些人雖然是第四級痔瘡，但不影響生活起居，沒有特別的不舒服。要觀察、保守治療也無可厚非。

因此，最重要的還是要及早看醫生，好好跟醫生討論您的症狀、是否在大便時有出血、是否有其他的合併症。醫生再綜合評估怎麼做治療對您的生活品質、您的痔瘡問題比較好。

早點介入治療——不管是保守或手術治療——都能有機會避免痔瘡惡化喔！

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航