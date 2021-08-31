2021/08/31,
健康

除了溫水坐浴，你還有其他方法可以解決「痔瘡」這個難言之隱

除了溫水坐浴，你還有其他方法可以解決「痔瘡」這個難言之隱
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

早點介入治療——不管是保守或手術治療——都能有機會避免痔瘡惡化喔！

文：蔡鎧隆醫師（高雄長庚醫院大腸直腸外科 助理教授級主治醫師）

痔瘡，是一種肛門附近的血管，因血液循環不良產生的靜脈曲張。發生率很高，很多人都有。

會造成痔瘡的原因一般有：

  1. 久坐、久站
  2. 肥胖
  3. 長期便秘
  4. 懷孕
  5. 嚴重腹瀉

然而，實際上只要會造成腹部壓力變大阻止靜脈回流的情況，都有可能會引起痔瘡。

常見痔瘡的症狀：

  1. 出血
  2. 肛門處腫脹異物感
  3. 肛門搔癢、疼痛
  4. 痔瘡突出至肛門外

一般大眾理解的痔瘡分級：

  1. 第一級，單純只有出血、搔癢等症狀，痔瘡不會掉出來。
  2. 第二級，痔瘡在大便時會掉出來但是會自己縮回去。
  3. 第三級指的是在大便完後需要用手推才能推回去。
  4. 而第四級通常表示痔瘡怎麼推都推不回去的狀態。

治療的方法，分成「保守療法」及「手術治療」

  • 保守療法

這是絕大部分痔瘡患者可以做的治療方法。比如說：調整排便習慣、飲食內容改善、溫水坐浴、塗抹藥物控制等。一般保守療法通常是在緩解症狀，改善生活品質，而非讓痔瘡消失。 如果要消除痔瘡只有手術的方法比較可靠。

  • 手術治療

常用的方法有「痔瘡切除手術」。這種手術是直接切除痔瘡組織。通常用在比較嚴重的患者。比較能一勞永逸，復發率低。但缺點是疼痛感明顯而需要住院。

另外對於痔瘡程度比較不嚴重（1-2級的痔瘡）可以考慮「結紮」。內痔結紮主要在處理出血症狀，但有些部分不易結紮，且常需要分多次處理。因此是否適合這種治療需要跟您的醫生溝通討論。

再來，是一種比較新的做法是用「冷凝刀治療」。這種方法主要是用在痔瘡出血的患者。比較能控制出血。也能阻止痔瘡靜脈曲張惡化。而且跟痔瘡切除相比，冷凝刀的疼痛感相對低、不用住院。也是一個可以考慮的方式。

然而，要不要採用手術處理，通常跟是否影響到生活有很大的關係。比如說雖然是只有第二級痔瘡，會自動縮回的程度，但出血嚴重，甚至到貧血。這種情況也可能需要手術治療。有些人雖然是第四級痔瘡，但不影響生活起居，沒有特別的不舒服。要觀察、保守治療也無可厚非。

因此，最重要的還是要及早看醫生，好好跟醫生討論您的症狀、是否在大便時有出血、是否有其他的合併症。醫生再綜合評估怎麼做治療對您的生活品質、您的痔瘡問題比較好。

早點介入治療——不管是保守或手術治療——都能有機會避免痔瘡惡化喔！

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。