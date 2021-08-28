帕運選手村意外：自動駕駛接駁車撞傷視障選手，Toyota致歉並全面暫停營運

接續著奧運，目前帕運各項賽事正在東京熱烈展開，30歲的視障柔道選手北薗新光（Aramitsu Kitazono）26日下午卻在選手村內被自動駕駛的接駁車撞倒，導致頭部與腳受傷，無法參加隔天的比賽。

《中央社》報導，在意外發生後，負責開發選手村自動駕駛車輛的豐田汽車（Toyota）表示，已經全面暫停自動接駁車的營運，在釐清事故狀況前不會恢復使用。

豐田汽車道歉，配合警方與帕運會調查中

選手村醫師治療後，判斷北薗的傷勢最少需要2週才能痊癒。日本男子選手代表團教練遠藤義安也表示，北薗不會參加隔天的81公斤量級賽事。

《路透社》報導，在意外發生後，豐田汽車社長豐田章男昨（27）日晚間在公司網站發表道歉文，除了向傷者致歉、祈禱早日康復，也對於該公司車輛為選手村帶來不便致歉。後續他也在一段YouTube影片上致歉，對傷者表達關心，並表示自動駕駛汽車要真正上路可能還不夠實際。

豐田章男指出，當時車輛停在路口，本來準備要轉彎，卻以每小時1至2公里的速度撞上正要通過斑馬線的運動員北薗新光。《朝日新聞》指出，雖然該輛接駁車是自動駕駛車，但車上當時其實有負責監督的2名操作員，他們都表示有看到北薗，以為北薗看到接駁車靠近就會停止前進。

當時北薗沒有拿導盲杖，且路口有交通管制人員，車輛其實當時有自動停下，但是操作員覺得北薗不會繼續往前走，於是又按下啟動按鈕，最後不幸發生事故。自動車上當時有5名乘客，均無受傷，而北薗在意識清楚的情況下，被送至選手村的醫療中心接受治療。

目前豐田汽車正配合警方調查中，也與東京奧運、帕運組委會保持密切聯繫，希望釐清狀況，防止再度發生任何事故。

主打創新與環保，東奧官方專用車備受矚目

豐田的e-Palette是自動駕駛的電動汽車，為了在東京奧運及帕運使用而專門進行改裝，方便運動員使用。《CNN》報導，本次使用的汽車設計開發過程也有著帕運運動員的參與，包括易於使用的扶手、座椅，以及提供輪椅人士使用的電動坡道。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 Toyota自動駕駛電動車e-Palette。

《彭博社》指出，歷屆奧運主辦國都視其為展現國力與科技技術的好機會。外型四四方方的電動自駕車e-Palette，沒有方向盤、也沒有駕駛座，由氫、氧作用產生的動力來運行。身為本次東京奧運的官方專用車，e-Palette在賽前就因主打環保與創新的特性備受矚目。

豐田章男於2018年就表示，希望在近幾年內將e-Palette商業化，希望與亞馬遜、Uber等公司一同合作推出。

豐田汽車也曾表示，雖然自動駕駛汽車的技術可能還需要數十年的時間發展完備，但是短期內進行商業開發仍然有助於進行後續的研發準備。不過，本次帕運使用的 e-Palette其實 已經特別降低行駛速度，希望能提高安全性，但最後仍不幸發生事故 。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航