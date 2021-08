美國加州小學COVID-19傳染事件：未接種疫苗老師1傳26，學生家長也中鏢

馬上就要開學了,各國學校都在安排教師接種疫苗,就怕傳染 COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎) 給還沒打疫苗的青少年和孩子。

美國加州 一名沒有接種疫苗、後來感染Delta變種病毒的小學老師,在課堂上摘下口罩唸書給學生聽,結果感染了全班一半以上的學生,這些學生持續感染其他學生、家庭成員, 當局表示,這起事件顯示了為什麼隨著美國學校重新開學,接種疫苗、戴口罩和其他預防措施至關重要。

美國疾病管制與預防中心(CDC)27日發布一項報告, 加州馬林郡一所小學5月底爆發COVID-19群聚感染,源頭是該校一名未接種疫苗的老師。研究發現,該教師於5月19日出現咳嗽、發燒和頭痛的症狀,仍然在學校工作2天後,這位老師在21日接受檢測,23日檢測出陽性。

在檢測報告出來以前,這名老師認為自己是過敏,不是感染COVID-19,因此在教室裡朗讀時,並沒有配戴口罩。結果在22名學生的教室裡,有超過一半的學生、共12人被感染 — 其中前2排是重災區,10名學生中,就有8人確診,發病率是80 %。

Photo Credit: Courtesy of U.S. Centers for Disease Control and Prevention

確診教室座位表,藍色框框為確診學生的位置。