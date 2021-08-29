美國加州小學COVID-19傳染事件：未接種疫苗老師1傳26，學生家長也中鏢

馬上就要開學了，各國學校都在安排教師接種疫苗，就怕傳染 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 給還沒打疫苗的青少年和孩子。

美國加州 一名沒有接種疫苗、後來感染Delta變種病毒的小學老師，在課堂上摘下口罩唸書給學生聽，結果感染了全班一半以上的學生，這些學生持續感染其他學生、家庭成員， 當局表示，這起事件顯示了為什麼隨著美國學校重新開學，接種疫苗、戴口罩和其他預防措施至關重要。

美國疾病管制與預防中心（CDC）27日發布一項報告， 加州馬林郡一所小學5月底爆發COVID-19群聚感染，源頭是該校一名未接種疫苗的老師。研究發現，該教師於5月19日出現咳嗽、發燒和頭痛的症狀，仍然在學校工作2天後，這位老師在21日接受檢測，23日檢測出陽性。

在檢測報告出來以前，這名老師認為自己是過敏，不是感染COVID-19，因此在教室裡朗讀時，並沒有配戴口罩。結果在22名學生的教室裡，有超過一半的學生、共12人被感染 — 其中前2排是重災區，10名學生中，就有8人確診，發病率是80 ％。

Photo Credit: Courtesy of U.S. Centers for Disease Control and Prevention 確診教室座位表，藍色框框為確診學生的位置。

然而，Delta病毒的感染並不僅限於這間教室。另一間不同年級的教室隨後也有學生出現症狀，有6名學生確診，這個教室和最初爆發病情的班級隔了一個大型戶外庭院， 調查顯示，此與學生們私下接觸有關。而染病的學生也將病毒帶回家中，傳染給兄弟姐妹和家長，該校一共有來自不同年級的4名學生、4名家長確診， 這起群聚感染案件一共包括老師在內27人確診。好消息是 沒有人病重，他們後來都康復了。

CDC的報告寫道，此次爆發的群聚事件，凸顯了Delta變種病毒快速傳播的潛力，特別是對沒有接種疫苗的人，像是年紀太小、無法接種疫苗的學童（12歲以下的兒童沒有資格接種疫苗）。CDC表示，此更顯示教師們回到校園時，接種疫苗的重要性。

這所學校有205名幼兒到8年級的學生，24名教職員，教職員中僅2人沒有接種疫苗，其中1人就是這名染病的教師。而學生都未達可接種疫苗年齡。

馬林郡衛生官桑托拉（Lisa Santora）表示，從今年1月疫苗開打以來，地方政府一直呼籲教師接種疫苗，郡政府也推出「超級星期六」供教職員施打，但還是有不少老師沒接種，她說，「當成年人選擇不接種疫苗時，他們低估了住院的風險」，目前該郡住院患者有9成沒打疫苗，年齡大多介於30至50歲。

「我們親眼看到，讓老師生病的不是孩子。情況正好相反。」桑托拉說。

「我們知道如何在學校保護我們的孩子，我們有方法」，美國防疫指揮官、CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，CDC的學校指南，將疫苗接種列為保護所有人的第一方法，疫苗接種是結束COVID-19流行的主要公共衛生預防策略，推廣疫苗能幫助學校安全地恢復實體上課和課外活動及運動。

目前在美國，紐約、洛杉磯、芝加哥和華頓州都規定，教師和學校的工作人員在回到校園前，必須接種疫苗，此校園群聚的報告，或許會讓更多學校要求教師接種疫苗。

根據根據美國兒科學會的數據，過去一個月兒童病例增加了4倍多，從7月底一週3萬8000例，8月底增加到一週18萬0000例。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺