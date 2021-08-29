英國慈善組織協助200隻貓狗逃離阿富汗，為何被批為「史上最羞恥的撤離行動」？

自塔利班控制阿富汗首都喀布爾以來，大規模空中撤離行動一直在進行，希望能在塔利班給予外國軍隊離開的最後期限（8月31日）前離開阿富汗。

不過，英國一間慈善單位的動物撤離行動在網路上被罵翻，批評者認為大動作包機載離貓狗是「救動物不救人」，甚至被稱為「史上最羞恥的一場撤離行動」。

英國官方週六（28日）證實結束撤離行動，最後一批英國軍隊、官員已經於晚間離開喀布爾，此項任務的結束，也代表英國在阿富汗近20年的軍事存在宣布告終。英國在塔利班掌權後2週內，一共撤離1萬5000多人，《衛報》稱 這是自第二次世界大戰以來，英國最大規模的軍事撤離。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）在軍機起飛後發表談話，表示：「我們應該為我們的子弟兵感到自豪，也歡迎那些為了過更好生活的人來英國，並為那些留在阿富汗的人感到難過。」

華勒斯上週五（27日）估計，約有800至1100名過去曾與英國政府共事的阿富汗人，因為種種原因沒辦法逃出阿富汗，並承諾如果他們可以通過陸路離開，英國將提供協助。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

不過另一方面，一架載有200多隻動物的包機，已經從阿富汗順利離開，將飛往英國。

這是來自英國前海軍陸戰隊成員法廷（Pen Farthing）成立的「諾薩德」（Nowzad）動物慈善機構，在英軍最後撤離的同一天，搭乘包機將約200隻貓狗帶離喀布爾動物收容所，這稱之為「方舟行動」（Operation Ark）。

The #Taliban are next door but I won't abandon my #animal shelter's staff – or my #dogs, says ex-Marine in #Kabul 💔🐾 Please read and if you can, make a donation 🙏👉 https://t.co/VkI3Ct0qXI https://t.co/LoObnr26qJ — GattomattiaⓋ (@Ale6altrove) August 18, 2021

法廷在2006年被英國政府派遣至阿富汗服役，當時他和部隊在阿富汗的小鎮諾薩德，拯救了2隻正在打架的流浪狗，其中1隻狗兒自此跟著他將近6個月，法廷將這隻狗以他被發現的小鎮命名，也在2007年成立了動保團體「諾薩德」，據稱是阿富汗第一個動物救援組織，以誘捕（Trap）、絕育（Neuter）、注射疫苗（Vaccinate）方式， 控制喀布爾的流浪狗和貓群 。 諾薩德組織不僅經營收容所，也開設獸醫診所，至今培育超過500名獸醫，甚至訓練出阿富汗第一批女獸醫。

在8月14日，塔利班控制了 喀布爾之後， 法廷和支持者發起了「方舟行動」的計畫，要帶著他的員工、他們的家人以及140隻狗、60隻貓從阿富汗撤離。

法廷擔心塔利班掌管後動物們的未來，他告訴《CNN》，塔利班之前的統治期間，他們禁止養寵物和鬥狗，但不是出於動物福利，而是因為他們認為狗不乾淨，人們不應該接觸牠們。

法廷為他們收容的貓狗 制定了搬遷計劃 ，他們計劃租一架貨機將動物運出阿富汗， 一旦到達安全的地方，他們會與另一個動物福利組織合作來照顧這些動物。 他的營救計畫在網路上受到廣大的迴響，一共募集了超過20萬英鎊（約766萬新台幣）。

法廷在8月26日獲得 批准安全撤離 ，能夠 包機將他的員工和動物們載離阿富汗，他們前往喀布爾機場。

撤離行動遇到ISIS-K襲擊機場

8月26日，法廷和他的團隊來到喀布爾機場內，但被拒於門外，他在 推特上 寫道：「我們經歷了地獄般的到達那裡，卻陷入了毀滅性爆炸的混亂之中 。」 當日喀布爾機場發生了2起爆炸案，阿富汗首都的喀布爾機場遭到ISIS阿富汗分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）猛烈火力與自殺炸彈攻擊，造成至少90人死亡，200人重傷。

出於安全考慮，這架原來要起飛的飛機被取消了，法廷說他和200隻貓狗和他的工作人員的撤離行動，被美國新頒布的政策阻止。他們和動物們被困在機場10多個小時，他也警告，動物可能會因為高溫而死。

法廷更指控英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）的特別顧問不願幫忙，還切斷他和英國國防部的對話，讓他們「留在喀布爾自生自滅」。

Dear Sir; my team & my animals are stuck at airport circle. We have a flight waiting. Can you please facilitate safe passage into the airport for our convoy? @suhailshaheen1 We are an NGO who will come back to Afghanistan but right now I want to get everyone out safely. 🙏🏼 — Pen Farthing (@PenFarthing) August 26, 2021

不過華勒斯也反擊，他駁斥了英國政府不讓法廷和動物們搭乘飛機離開的指控，他只是「 不准備在疏散處於真正危險中的人之前，優先考慮動物。」

華勒斯說，法廷身為英國公民，他能持著英國護照優先離開阿富汗，不過法廷堅持要和動物們一起離開，所以他們必須排隊等待數小時，才能離開阿富汗。

「成千上萬的人，其中一些人因為過去20年的作為而受到真正、直接的威脅，非常危險的威脅，他們有權和其他任何人一樣登上飛機。 因此，我們的首要任務是處理這些人，我根本無法將這些人推開以允許其他一些案件。」

華勒斯也批評法廷 的支持者對國防部工作人員進行「言語霸凌、欺瞞和威脅」，有人指控英國國防部不讓法廷和他的動物們飛離阿富汗。 華勒斯 說：「我認為我的高級指揮官在處理這個問題時，他們應該專注於處理人道主義危機，（法廷的方舟計畫）已經佔用了他們太多時間。」

經過一日混亂，8月27日，英國武裝部隊協助法廷和他的動物抵達機場，同時他的航班獲准降落，法廷和 和他的動物們在8月28日離開阿富汗。據報導，這架飛機是由英國政府贊助。

語音威脅曝光，方舟行動正當性遭質疑

不過，一開始受到各界支持的方舟行動，也面對隨之而來的批評。

《每日電訊報》爆料，摧毀法廷不像他在社群網站上呈現的孤苦無助的樣子，他 傳 給 華勒斯 的特別顧問昆汀（ Peter Quentin ）的語音留言，威脅 說如果他的私人包機沒有得到批准，就要「摧毀」他。

另外，雖然法廷帶著94隻狗、79隻貓平安上機，另外還帶了125公斤的寵物食品、72 個罐頭和270公升的水，以及其他清潔和消毒用品，方便在長途旅行中照顧動物。

但 《獨立報》指出， 法廷一些阿富汗員工，雖然和法廷一起來到機場，但不被允許越過從塔利班到英國控制的界線，必須留在當地。

為此法廷表示，「我不得不把他們拋在後面，這太令人沮喪了。」 「我很為他們難過，但我也為自己（能離開）感到鬆了口氣，我為動物們感到高興。」

曾在阿富汗服役的英國保守黨議員圖根哈特（ Tom Tugendhat）在電台節目上痛批，「（英國軍方） 動用了大量軍隊來運送200條狗，於此同時，我的翻譯官的家人可能被殺。」他也說，「一名翻譯官之前問我，為什麼你5歲的小孩，不比你的狗有價值？」

圖根哈特說， 用於幫助法廷和他的動物的資源本可以用於其他地方，「 你會怎麼說，如果我派了一輛救護車救你的狗，而不是去救你的媽媽？」

甚至外界猜測，英國首相強森（Boris Johnson）利用他的影響力，協助法廷的動物撤離，因為他的妻子凱莉・強森（ Carrie Johnson ）是一名動保人士。不過這樣的說法遭強森否認。

喀布爾機場恐再有恐攻，英國官方無力處理救援信件

對法廷的批評，或許和每況愈下的阿富汗情境有關。美國總統拜登28日警告， 未來24到36小時極可能再度發生像喀布爾機場那樣的爆炸攻擊，美國駐阿大使館也在28日夜間發布警報，通知一切靠近機場的美國公民立即離開機場，原因在接獲明確可信的恐攻警告。

另一方面，英國《觀察家報》揭露，英國官方一個處理 阿富汗案件的電子郵件，在過去一週有5000封未讀的電子郵件，這些來自 擔心家人生命安全的電子郵件，已經好幾天沒有打開了，無暇處理。

Photo Credit: AP / 達志影像 英國最後一架撤離班機，於28日飛離喀布爾。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺