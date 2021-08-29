台灣「+0」破功！新北三峽家庭10人確診，境外移入再現4例「突破性感染」

連續2日零確診，台灣「加零」今（29）日破功，分別為13例本土、10例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之13例本土病例，其中11例就在新北市，除了1例是昨日傳出的板橋大遠百員工，另外10例都是發生在三峽一家庭的群聚感染。另外4例關聯不明，其餘2例是在台北市。

新北三峽家庭一共有10人確診，指揮官陳時中表示，這是一起典型的家庭群聚，家裡居住上比較擁擠，所以整個家庭都被感染，2歲至50歲都有，除了其中一個小孩沒有感染，其他都確診。

這起事件也讓外界關心，家人外出用餐不用隔板，是否會增加感染機率？指揮中心是否要加嚴家庭外出用餐規定？指揮官陳時中表示，在家裡一起吃飯染病的機率，遠大於在外吃飯染疫的機率，隨時要注意，但不會因此加嚴外出內用的規定。

陳時中也提到，這樣的案例影響小朋友比較多，未來開學恐怕會影響校園，呼籲在學校平常要戴口罩，老師上課更是要戴好口罩，但現階段不會因此加嚴學校管理。

境外移入出現突破性感染，包括打過中國、嬌生與印度製疫苗

今日10例境外移入個案，有4位突破性感染，包括了1名在中國接種過智飛疫苗，智飛疫苗為重組蛋白疫苗，6個月內要接種3劑，該確診個案接種疫苗後到發病已經超過14天，符合突破性感染定義。

另外3名突破性感染個案，分別為接種過2劑科興疫苗、接種過1劑嬌生疫苗、及接種過2劑印度製疫苗。

另外昨日傳出首名本國籍機師（案16066），打過2劑疫苗仍突破性感染（ct值25），在27日從芝加哥返台，在機場採檢後隔天就被確診，接觸者採診結果匡列26人，已採21人，有19名驗出陰性、檢驗中2人，目前沒有陽性個案。

陳時中表示，打了2劑疫苗還會感染，懷疑國外到國內的流程是否有疏漏，目前還沒有決定要怎麼做，將加嚴檢視流程。

捷克贈送3萬劑莫德納，今日下午抵台

捷克日前宣布將對台捐贈3萬劑莫德納疫苗，該批疫苗將於今天下午由土耳其航空TK-24航班載運抵台，班機預計下午17:55抵達桃園機場，指揮中心表示，全球疫苗缺少時捷克能發揮友誼，對台灣人民的幫助很大，至上謝意。

疫苗下機後，海關於機邊驗放完成通關程序，疫苗經永儲通關出倉再運送至冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業再提供民眾接種。

另外，今日開放開放預約第七輪AZ疫苗接種，已經有56萬3700多人登記，BNT登記則已有288多萬人。

指揮中心也公布最新疫苗接種數據，昨日共有8萬1029人接種高端疫苗，接種覆蓋率46.3％，劑次人口比42.55％，不過接種率逐步下降，從第一天的92.8％到27日到81.5％，陳時中表示，高端疫苗接種率下降，主要是受到一些不良事件的心理影響，加上BNT等其他疫苗即將到貨，也會影響整體施打率。

至於已經預約AZ疫苗者是否能改選BNT疫苗？指揮中心發言人莊人祥說，已經預約AZ者，要得等到9月3日至9月10日，確定沒有前往接種，隔一天9月11日才可以更改選BNT。

至於BNT疫苗優先安排給學生接種，將由高年級到低年級施打，施打當天和隔天可以請疫苗假。

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺