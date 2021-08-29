雙金歌曲《刻在我心底的名字》遭吳宗憲指「抄襲」，電影監製：「抱歉，難認同這是愛音樂的前輩建言」

電影《刻在你心底的名字》的主題曲《刻在我心底的名字》在台灣頗受歡迎，一舉奪下本屆金曲獎年度歌曲和去（2020）年金馬獎的最佳電影歌曲獎，不過主持人吳宗憲日前在節目上，公開批評該曲抄襲英文老歌《Reality》，引發外界譁然。對此，華納音樂出版有限公司台灣分公司透過律師首度發聲明，電影監製瞿友寧深夜在臉書發文談論提出自己的看法。

藝人吳宗憲昨（28日）出席東森直消電商活動，對今（2021）年金曲獎年度歌曲頒給盧廣仲演唱的《刻在我心底的名字》有所不滿：「一首抄襲的歌，台灣的評審給他拿了年度最佳歌曲，然後上面寫的原創喔」，直指曲風抄襲西洋老歌《Reality》。

《刻在我心底的名字》是由馬來西亞的創作者佳旺和陳文華、許媛婷共同完成詞曲，由台灣音樂人黃雨勳製作。

佳旺表示，一開始是唱片公司的邀約，因此找了陳文華一起創作，先寫出了曲，然後交由許媛婷作詞。歌曲的歌詞延伸了電影中2個主角不曾說出口的內心情緒，像是在夜裡對著思念的人喃喃自語，而其中「既然決定愛上，一次就一輩子」句更讓人想到那段純粹的初戀，愛上了就奮不顧身，彷彿眼中只有對方。

被指控抄襲，華納音樂出版有限公司台灣分公司今日也透過律師發表聲明，堅持《刻在我心底的名字》歌曲為作者許媛婷、謝佳旺、陳文華所原創，絕非抄襲，並指近日媒體報導該歌曲抄襲之云云，令華納公司所屬作者感到困擾和遺憾；各界就《刻在我心底的名字》歌曲之指教， 華納公司均理解尊重，惟為恐各界誤解，由律師代華納公司聲明。

演唱者盧廣仲所屬的添翼創越工作室僅簡短回應，「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法。」

電影監製瞿友寧：創作被說成是音符小偷，情何以堪？

而電影《刻在你心底的名字》的監製瞿友寧，也在昨日深夜在臉書發文談論提出自己的看法。

瞿友寧表示，本來不想理會這樣的新聞，但是「看到同行有些朋友，甚至我的師長也都開始認為似有相近，甚至冠上抄襲，批判不齒」，於是他決定跳出來說些什麼。

瞿友寧說：「對於電影創作，既然都有可能不小心和別人雷同，那如何忠實地將自己獨特的情感和生活經驗貫入，尋找創新的可能，這就是我們一直在努力的事」，歌曲創作也是相同的。

瞿友寧指出，這首歌從Demo開始，詞曲、編曲、製作、演唱者好幾關的調整，每個人都用自己的人生經驗和感情去加注在其中，才出現現在的版本。

身為電影監製的他，還不停退回去請對方修改每一個環節，才呈現出如今的樣子，這也讓瞿友寧直呼，「好不好聽，見仁見智，這部分交流討論，甚至說哪段相近，都該謝謝並尊重評論者，但是冠上『抄襲』我真的覺得是欲加之罪，就智慧財產權的法律層面也已經觸法，這何等嚴重？」

瞿友寧坦言，不確定作曲者是否有受到西洋老歌影響，但這些日子從來沒有人談到這首西洋老歌，「因為我們從來沒有想師法、模擬或抄襲經典西洋老歌的任何一部分。」

明明每個人都想創新，創作出最好的東西，卻被說成像是翻出樂譜，一個一個音符複製貼上的小偷，情何以堪？

瞿友寧直言：「真的適合一句話定義一件事，用強硬的批判傷害一群努力的人？甚至斷定評審專業，整個音樂圈向下沉淪？抱歉，有點難認同這是一位愛音樂的前輩的建言」，「很抱歉這段發言不是針對憲哥，只是認為我們看一件事情，真的不能用自己的觀點，就必須強迫所有人接受，甚至用誇張的話語去影響別人，希望我的這段話，有努力做到客觀平靜，講理分析，謝謝大家。」

另外，也有網友在PTT上指出，《刻在我心底的名字》和是中國獨立音樂人Jinbao 2019年發布的鋼琴曲《自由が丘》，旋律也頗為相似。

對此，JINBAO則在網路公開回應，坦言已收過許多人私訊關心，「關於《刻在我心底的名字》我也聽過了，前面確實挺像。不過在流行歌曲裡，有幾句像也是存在的，和聲進行一樣也是很正常的事情。當然也不排除作者聽過我的這首作品。我個人不是特別在意。專心做自己的事就好。謝謝大家。」

不過《刻在我心底的名字》一曲接連被指控抄襲，網路上也熱議是否該收回雙金獎座，對此，金馬執委會表示，依據金馬獎競賽規章「原創電影歌曲」係指專為報名影片全新創作之歌曲，包含詞與曲，須為首次使用於該影片中，《刻在》是專為電影而創作，而非使用已發表過的歌曲，符合此規定。

金馬執委會也提到，若經法律終審判定此歌曲有版權爭議，則本會有權宣告資格不符，取消入圍得獎資格。但目前尚無此認定，故無取消得獎資格之事。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺