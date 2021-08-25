小孩焦慮到發惡夢，心理學家談移民前的心理準備

文：梁重皿（註冊臨床心理學家）

這大半年期間，移民恐怕是香港社會最常討論的其中一個議題。無論是甚麼原因要考慮移民，這決定對大人、小朋友，甚至乎老年人來說，都極為重要，同時亦會影響一個人的心理健康。

臨床工作上，不少家長提及孩子因移民感到非常焦慮，較年幼的孩子，甚至出現發惡夢、尿頻、情緒不穩等情況，令家長非常擔心。

遷居本來對孩子來說，已是頗大的壓力來源，而移民更容易令孩子產生極大的焦慮與不安。以下是一些方法，讓家長及小朋友一同做好移民前的心理準備。

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移民前的焦慮，不論大人、小孩都會面對。家長第一步應先正視自己的情緒，好好調節及照顧自己，避免讓自己的情緒影響孩子的心情。

移民之前，家長應盡量提前三至六個月時間將移民的決定告訴孩子，讓他們有足夠時間慢慢理解及消化。家長亦可與孩子一同觀看一些當地的旅遊節目，大家一起了解當地的社會文化，這能讓孩子產生興趣，同時增加對新環境的熟悉感。

有些家庭移民的決定頗為倉猝，家長易盡量讓孩子向所喜愛的人、事逐一道別。正式的道別，對大人或小朋友來說都會帶來一種儀式感，同時亦提供了一個好機會將心底的說話及不捨的情緒宣洩。家長亦可讓孩子參與一些與移民有關的小決定，例如讓孩子擁有一個專屬的收捨箱，讓他們自行決定收捨一些東西，有助提升孩子的掌控感。

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即使移民後，也不代表要和舊社區、舊朋友失去聯繫。有些孩子擔心移民後會與所熟悉的一切失去聯繫。家長可告訴孩子他們能透過電子平台、視像軟件與朋友、親人保持聯絡，讓孩子增加安全感。

移民之前，亦建議多了解當地對移民的支援及相關政策，這樣有助整個家庭建立新的支援網絡系統，融入於新的環境。

其實，如果不論孩子還是成人，每一個人適應的步伐亦不同。面對移民帶來的轉變及焦慮，需要保持耐性及正面的態度，與家人互相支持，讓大家有足夠時間一步一步融入當地的文化及生活。

（本文獲作者授權轉載）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex