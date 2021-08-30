【專訪】女性向AV團隊「潮間帶」：鼓勵女性公開直面情慾，首部影片如何滿足600多位群募投資人的期待？

台灣女性向AV

大約從2020年開始，台灣興起一波本土A片的製作潮。最初源自SWAG之類的直播平台，由直播主、網美在平台上以手機製播色情內容，後來也出現A片製片商，仿照世界各國的方式，以公司、工作室或團隊的方式，找演員製作有劇情的性愛動作片。

由於本土A片發展時間還不到兩年，演員素質、數量、品質都還及不上歐美與日本的程度。即使是有劇情的製作，規模上也不如8、90年代的台灣A片，片長常常僅有10多分鐘，劇情變化也較為簡陋。A片的服務對象也頗單純，就是抓最大眾的異性戀男性。還沒有像日本那樣，以演員、主題、企劃等進行市場分眾的作品，大多只是把做愛這件事化為獲利模式而已，內容通常很單調。

但近年的本土A片製作潮是個趨勢。在網路時代，透過Google即可獲得世界最新的AV資訊。意思是，如果有人要做，怎樣小眾、獵奇、藝術性的A片都可以「嘗試」；只要有人想做，以台灣女性名列亞洲前茅的顏質來說，有機會建立類似日本的A片產業。

但目前看到的都還只是最大眾化的作品，也就類似OnlyFans上的網美自拍，或美國A片那種男女見面過沒幾分鐘就開幹的作品。劇情都只是點綴。

而在諸多A片製作商中，主打「女性向」的AV製作團隊「潮間帶」是一個比較有趣的例子，她們的營運方式也相當特別。

「潮間帶」的緣起，是一群女性居多的朋友，在某次聚會聊到一個話題：「為什麼A片都那麼難看？」所謂的難看，在於許多A片的視角皆以滿足男性欲望為主，即使是男女通吃的劇情，進入性愛的方式與呈現同樣很男性化。

但女生也有情慾，也想看A片，卻只能看一些讓她們無感的作品。既然台灣現在開始有較多自製A片，那為何不能做自己喜歡的A片？

於是其中五個人認真看待這次討論，想要真的來製作A片。這五人平時都有自己的正職，有一位事業繁忙，所以主要是四名成員著手推動。她們透過「嘖嘖」平台，以群募的方式籌款，試圖產製自己也喜歡的女性向AV作品。2020年1月開始募資，目標是60萬元台幣，到四月底達標時，共募得95萬。這讓潮間帶開始製作她們的第一支AV。

採訪時，潮間帶四位主要成員來了兩位。一位帶著專業自信的氣度，面對金流、行銷、營運問題皆能舉出數據，侃侃而談，洋溢台北都會女性的知性感。另一位具有不遜於明星的美貌，言談中帶著公眾知識份子的深度與氣息。

兩位女士雖毫不避諱，但拍攝AV在台灣畢竟是遊走於灰色地帶的行動，若被公眾肉搜指認，容易影響原本的主業。兩位的受訪內容，下文均以「潮間帶團隊」稱之。

讓女性把情慾視為自然的事

無論製作A片的理由是什麼，為什麼要募資？拍片不管是為了樂趣或當投資做生意，自己拿錢出來弄就好。用群募的方式，募款達標就拍，不成就不拍，卻說多有決心開創「台灣的女性向A片」，有人會相信嗎？

潮間帶團隊表示：

也不能這麼說喔。一開始的動機單純就源自於眾人聊天後的不滿。但更重要的是，當我們幾個人開始認真要做的時候，我們先從朋友開始，逐步擴大，對潛在的觀眾進行市場調查，然後發現了一個共通點。 很多女生告訴我們，當她們跟朋友談性的時候，常常會遇到社會無形的框架。台灣社會不鼓勵女性談自己的情慾跟渴望，把內心的嚮往說出來常會被貼上蕩婦跟慾女的標籤。這讓很多人是羞於啟齒的。 我們在訪談了500多人後，越覺得應該要真的推動台灣女性向A片這件事。這是一個試金石。男生有情慾，女生也有。男生可以自然地看A片跟談性，女生卻有顧忌。我們想打破這件事，希望讓女性把情慾當成自然的事。 之所以採取群募的方式，是為了讓更多人有參與感。我們當然可以憑自己喜好，砸錢直接拍，但作品也就只是在自我滿足，我們希望那個作品可跟更多女性連動。

所謂的參與，潮間帶團隊不單純為了賺錢，她們更像是以推動理念的方式，希望台灣女性可以打破社會框架。群募的方式自然比她們自己拿錢拍更有參與感。潮間帶團隊解釋，她們在過程中不斷地跟投資者溝通，了解他們的想法，想要什麼主題、喜歡什麼內容與呈現方式，然後決定她們要拍的方向。

潮間帶團隊說：「像群募達標後，我們開始計畫第一支影片的內容，挑了20支主題給大家選，最後大家決定用『好久不見，才不讓你睡』。像這樣就不只是我們來決定內容，而是由想看的人來決定。

我們當然也不是只想佔便宜，我們每個人白天都有正職工作，為了潮間帶得犧牲自己的下班時間來弄。為了群募，我們砸錢拍了預告前導片，拍攝模擬的劇照，讓投資者知道我們想做的質感與方向，公關。行銷與廣告也都需要錢，我們每個人都先拿出一筆錢來做。金錢和勞力，不是都沒有負擔成本的。」

潮間帶團隊也解釋何謂女性向A片。有別於男性的生理機制，女性對A片在乎的更是感覺，劇情本身絕對是重點。雖然許多男性A片的劇情也是女生想要的，但切入的視角不同、氣氛處理上的差異，還有影片畫面的質感、演員給人的感覺，都會影響A片的走向。

「女生常常都需要靠偶像劇幻想性愛的畫面。當然每個女生想要的性不見得相同，即使是我們團隊裡面，有人喜歡陽光男孩，有人喜歡肌肉猛男，有人喜歡緩慢的鋪陳，有人喜歡格雷的五十道陰影那樣的激虐，口味各自不同。但無論如何，單純只是做、完全只有性，是很男性化的需求。女生要的是更細膩的情境，以及最重要的『質感』。

我很喜歡瑞典女性情慾片導演Erika Lust的作品。也會看日本女性向品牌「SILK LABO」。但這些不管畫面場景演員都還是外國，如果由台灣人來演，故事發生在台灣的場景，觀眾會更有投入感。」潮間帶團隊說。

如何持續產出作品？

潮間帶團隊舉了各國女性向A片的例子，來說明跟男性向AV的差異。但這也涉及到一個核心問題。也許潮間帶一開始需要以群募來完成初期的作品，但作為一個AV廠牌，不可能以後拍每部片都用群募的方式，那她們對於產製A片的具體規劃又是如何？

我對此細問許久，主要是對商業模式進行討論。女性向AV本來就比較花錢，以台灣其他片商的作品來說，演員薪水大約占一半，加上無太多變化的場景、劇組成本，一支10幾分鐘的普通A片，成本大約10萬就夠了。但潮間帶要的作法，一支片可能需要比照學生短片或MV的製作成本，20分鐘的內容，花幾十萬到上百萬都有可能。

以初次群募獲得的95萬來算，她們也只打算拍一支，目前的投資者體諒他們的苦心，但未來的觀眾呢？為了一支20分鐘的A片，女生會花多少錢買來看？銷售的管道、通路在哪？後續影片製作的成本要從哪來？收支如何打平？這些都是無可迴避的問題。

潮間帶團隊一一的回答我的疑問。總的來說，她們最初目的是要推動「女性大方面對情慾」這件事。最直接的做法就是用女性向A片來帶動風潮。所以潮間帶是把自己當成一個「品牌」在經營。

男性不像女性那般特別重視「精品」的概念。當潮間帶肯花成本拍出高質感的女性A片，她們就可以獲得願意支持的女性的認同。這是個潛在的廣大市場。具體作法上，她們一邊找金主投資，同時也在規劃AV之外的商品，還有上架的通路。

「我們並不悲觀。你提出的質問我們都有準備，後續的SOP涉及商業細節，暫時還不能公開。可以說的是，我們之後會提出月費制的收費機制，在A片之外，還會提供『聲音』來滿足支持者的需求。可能有男優對你講情話，或性愛廣播劇的內容。很多女生說這樣會讓她們更能幻想。

顧慮到品質，我們當然不可能每個月拍好幾支片。我們同時會接洽外國的女性向AV，拿到授權，讓內容更多元化。當我們以品牌認同來運作時，我們提供的服務就有我們的風格，後續你看了就知道。」潮間帶團隊說。

具關鍵地位的首部影片

雖然潮間帶團隊自有信心，但從旁看來，她們的計畫一開始就不太順利。從計畫開始，到訪談500多人，確定拍女性向AV是可嘗試的事，然後花成本進行群募。群募過程中，線上瀏覽人數常達到1～2萬人，最後卻僅600多人願意投資，獲得不到百萬的金額，大概拍一支片就會耗盡。後續計畫的開展都需要成本，也就是說，她們的第一支片關係到未來的成敗。

如果真的打中台灣女性的胃口，後續的資金與訂閱可能都不是問題。但要怎麼確定第一支片不會失敗？

潮間帶團隊說：「我們透過充分溝通，掌握了600多位投資者的期待，從4月底群募結束，花了兩個月時間籌備，6月底開始徵人，然後前置，預定8月底開拍，10月推出。我們找來的演員完全符合企劃主題所需要的氣質，是一位很有魅力的女生。男演員的型也合市場胃口。我們挑選了一位得過獎的女導演，開了很多次會達成共識，覺得她能真正掌握我們想要的方向。

為了把電影拍好，我們還花錢讓男女主角去上表演課，雖然他們都是素人，但很有潛力。為此花了很多成本，就是為了確保我們能提供一定的質感。到時不會讓大家失望。」

聽起來很樂觀，某個角度來說也很符合台灣的市場。而在台灣要做大一件事，就是引起話題後，靠著聲勢賺一波支持。潮間帶成立的出發點很具理想性，也很符合當代台灣年輕女性主義者的口味。雖然討論過程十分商業化，但其實讓女性公開直面情慾這件事本身就具有社會運動意涵。

即使拍A片是十足的商業行為，但既然從群募開始就把這件事搞成女權運動，如果去學整天蹭來蹭去的社會公知、網紅，把潮間帶品牌跟女權團體做連結，靠女性議題或名人來拉網路聲量，不是更能成事嗎？

潮間帶團隊覺得，她們沒想那麼多。如果有相關團體覺得她們的理念不錯，可能有什麼合作方式，她們也不排斥。但她們從最初跟朋友的訪談開始，單純就只是自己想看到屬於台灣女性的女性向A片，因為無法從外國女性向A片獲得真正的滿足。當計畫成形時，她們的商業專業讓自己進一步推動潮間帶後續的計畫，並想弄成品牌，也只是為了讓本土女性向A片能夠持續出現。

「我們失敗了也沒關係啊，我們先開第一槍後，如果其他片商因此看好女性向的AV市場，願意投資拍更多女性向A片，那也很好啊。如果是我們想看的，那也不用我們來拍。

有越多的女性向A片，一定就會有更多女生從暗處跑出來，比較願意面對自己的情慾，也願意跟別人討論。這是我們想看到的。女性主義什麼的，倒沒想那麼多，我們沒那麼多算計啦。我們不打算透過什麼名人加持或蹭議題什麼的，我們就默默地做，專心把內容投放給需要的女性，她們才是我們真正關心的對象。」潮間帶團隊回答。

問得差不多之後，彼此開始閒聊。兩位潮間帶成員談起自己的日常，其實就跟社群媒體上許多年輕女性的生活差不多，平時在家追劇，對流行事物有自己的喜好等等，都是網路上常見的討論。

的確，在這些事物之外，平時在社群媒體上很難看到女生大方談性的喜好、細節，或個人性慾的點滴。那是一種社會框架下的限制。台灣無論男女面對外界，總要裝個樣子，隱藏內在的深層慾望。但相對的，男性的確比較可以大方談論A片與性事。

聊到AV女優，某位潮間帶成員感慨，她覺得波多野結衣很美，但她怎樣都不喜歡波多野結衣的A片，因為都很慾望、很放蕩。但有次她看到一部波多野結衣演的女性向AV，畫面唯美呈現，然後波多野結衣居然呈現出她沒見過的清純感，那個時候，她就真正為這位AV天后著迷。

當台灣女性能像談美食、談彩妝那樣，在社群媒體同樣自然地討論AV、情慾和自己的喜好，大概就是潮間帶希望看到的事。10月潮間帶將推出她們的第一部A片，無論評價如何，那都是台灣罕見的試金石。

延伸閱讀

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航