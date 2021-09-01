日本宣稱「撤僑」，其實是讓自衛隊「師出有名」介入台海的好理由

文：黃澎孝

日本《產經新聞》8月22日報導，隨著台海緊張情勢升高，日本有必要做好保護旅居台灣日僑的準備。甚至於，應對如何展開「撤僑」，做好各種模擬演訓。一時之間，藍營有所謂的「戰略專家」，有如撿到「雙槍」，立馬就「日本撤僑」與「美國棄台」相提並論，大作台海危機文章。

該「戰略專家」還援引當年美中建交，台灣「風雨飄搖」時，日本都未曾考慮撤僑行動。沒想到如今日本媒體竟將撤僑掀上檯面，好像台海危機已迫在眉睫。

歷史上「護僑」「撤僑」都是日軍「師出有名」的藉口

我們翻開日本的軍史，就可發現：原來，「護僑」或「撤僑」都是日軍「師出有名」的冠冕堂皇理由。

1928年5月3日國民革命軍北伐途經山東濟南時，日本軍閥就是以「護僑」為名，故意挑起事端釀成「濟南事變」。

1932 年 1 月 28 日，日軍又以日本僧人水上秀雄在上海馬玉山路被人打死，另兩位僧人重傷為由，在日本僑民群起陳情下，從吳港派出巡洋艦「大井號」和「第十五驅逐隊」4艘驅逐艦，運載海軍陸戰隊和大批軍火抵達上海。甚至於，日本航空母艦「能登呂號」也從旅順駛達上海。引爆了「128上海事變」。

其實當年日本在上海的僑民只不過2千多人，但是，日軍卻藉機派出了如此龐大的艦隊和精銳的陸戰隊去「護僑」？顯然，「護僑」、「撤僑」都是日軍對內、對外「師出有名」的藉口罷了。

日本《新保安法》授予自衛隊海外「護僑」合法性

以言當今日本「自衛隊」，受到日本戰後《和平憲法》的重重桎梏之下，已經不符合日本的國防安全需求。雖然，前安倍首相曾一再醞釀修憲，但是，礙於日本國內政情，始終難以達成共識。因此，2016年3月日本以修訂《新安保法》為名，正式解除了對集體自衛權的禁令。

日本《新安保法》不但增設《國際和平支援法》還有10個為因應1997年「新安保指南」中「日本周邊事態」需要的「修正案」，明文規定：一旦美國等盟友受到武力攻擊，當日本處於存亡危機事態，可派遣自衛隊提供「後方支援」。

自衛隊也可派赴海外，參與聯合國維和行動，還包括派赴海外「營救被武裝分子襲擊的日本人」。換言之，「營救日本人」或「撤僑」都是日本自衛隊「師出有名」，配合美軍行動的光明正大理由。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 日本派出的阿富汗撤僑專機

自衛隊海外「護僑」得以使用武力

為了讓日本國內以及國際上，習慣於日本自衛隊的海外行動，於是我們看到這次阿富汗撤軍行動中，日本也蹭熱鬧派遣航空自衛隊的3架大型運輸機，以及100名自衛隊軍人，逕自飛往阿富汗執行「撤僑」任務。

雖然中共媒體質疑其「合法性」，可是日本政府卻辯稱：目前阿富汗形勢非常嚴峻，派遣自衛隊幫助日本國民撤離是從人道主義出發。

日本甚至於公開表示，自衛隊撤僑行動如遇阻攔可以直接開火。事實上，這等於是以「撤僑」為名，實際介入了阿富汗危機中。即便規模與影響都不大，但是卻寫下了自衛隊「武裝撤僑」的先例。

「撤僑」演練是日本支援美軍「後勤動員」的煙霧彈

其實，日本政府以針對朝鮮半島局勢緊張之際如何展開非戰鬥員撤離行動（Noncombatant Evacuation Operation，NEO）為名，以「撤僑」的煙霧彈，來進行配合美軍「後勤支援」的演習，早已在韓國進行了多次模擬演訓。

如今，《產經新聞》主張：「為防台海局勢有變 ，日本須規劃如何撤僑」其真實意義如何？當然是非常耐人尋味的。

根據日本外務省的資料，旅居台灣的日本僑民有2萬4千多人；但是，日本沖繩縣與那國島距離台灣僅110公里，因此，包括與那國島和宮古群島和八重山群島在內的「先島群島」，在「台灣有事時」，10幾萬日本居民都有可能受到戰火波及。

一旦「台灣有事」，日本政府除向自衛隊發出「派遣護僑等」命令外，還要派遣大量的軍艦、軍機來執行這項龐雜的撤離離島居民的任務。

台灣有事各國「撤僑」是軍事介入的好理由

我們可以想像，屆時，台灣北部和東部的海域、空域將是什麼樣的場景？更何況，除了日本以外，美國、加拿大、澳洲甚至於英國都有僑民在台灣啊。這些國家焉有不派軍機、軍艦來台灣「撤僑」之理？

屆時，這些國家基於人道主義來台「撤僑」，中國能夠阻攔嗎？解放軍的軍事行動，能夠不受干擾？甚至於「擦槍走火」，授人以「自衛反擊」，「師出有名」的介入可能嗎？

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航