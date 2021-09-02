2021/09/02,
政治

「戰鬥藍」的本質，就是趙少康操控國民黨「新黨化」的領頭羊

「戰鬥藍」的本質，就是趙少康操控國民黨「新黨化」的領頭羊
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

戰鬥藍就是「新國民黨連線」的翻版。戰鬥藍就是國民黨內的「統派團體」。戰鬥藍就是國民黨「新黨化」的領頭羊。戰鬥藍就是 趙少康要當國民黨「太上黨主席」的「黨衛軍」、「先鋒隊」。

文：黃澎孝

中國《網易新聞》8月22日報導〈台灣出現震撼一幕：大批民眾街頭怒喊：「下架民進黨」響徹島內〉哇塞，嚇死倫了啦⋯⋯啊，你有被「震撼」到了嗎？該報道披露：8月22日新黨在台北凱達格蘭大道舉行28週年黨慶活動，大批民眾街頭怒喊：「下架民進黨」。

大批民眾「怒喊」耶⋯⋯啊，你怎麼沒有聽說勒？其實，比較會讓台灣人「怒喊」的是，新黨主席吳成典的這番話：

  • 新黨沒有忘記初心，也從不諱言是統派團體。
  • 新黨就是「戰鬥藍」。
  • 希望兩岸同胞攜手合作，實現中華民族偉大復興。

儼然就像是—習近平領著趙少康在凱達格蘭大道上，向「戰鬥藍」訓示：

牢記使命，莫忘初心。

實現中華民族偉大復興。

唉，真是「老狗使不出新把戲」啊⋯⋯讓我這「老灰啊」一眼看穿了趙少康的老把戲：

  • 1989年8月 ，趙少康在立法院找了幾個立委成立了「新國民黨連線」，簡稱「新連線」。
  • 1990年2月，「新國民黨連線」串連各縣市，韓國瑜成為「台北縣新國民黨連線」核心成員。
  • 1993年8月10日，「新國民黨連線」分裂國民黨，成立「新黨」。
  • 2021年2月2日，趙少康宣布重回國民黨，「參選黨主席」，「消滅台灣義和團」。
  • 2021年8月20日，趙少康聯繫11位北部地區議員成立「戰鬥藍」。再度讓國民黨面臨分裂危機。
  • 2021年8月22日，新黨主席吳成典公開呼應趙少康，直言：新黨就是「戰鬥藍」。

哈哈哈，看懂了吧？

「戰鬥藍」就是「新國民黨連線」的翻版。
「戰鬥藍」就是國民黨內的「統派團體」。
「戰鬥藍」就是國民黨「新黨化」的領頭羊。
「戰鬥藍」就是 趙少康要當國民黨「太上黨主席」的「黨衛軍」、「先鋒隊」。

「太上黨主席」不必擔負每月3千萬的「黨務經費」，還能實質左右黨機器。「太上黨主席」還能迫使國民黨為趙少康的「中廣公司」償還77.3億的欠稅款，這才是「重點」啊。

朱立倫啊，江啟臣啊，趙少康早已機關算盡了。你們還傻傻地選什麼國民黨主席啊？

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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