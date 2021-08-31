賀錦麗越南行拋出的難題：中國能提供多少資源，來幫助這個「芳鄰」呢？

文：黃澎孝

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）22日展開亞洲訪問行程，此行雖然是之前的既定行程，但是，在美國混亂撤出阿富汗之際，賀錦麗的亞洲行，當然別具美中角力的濃厚色彩；特別是8月24日至26日的越南行。

就在賀錦麗到訪前，苦於疫情嚴重，累計確診病例已達36.9萬人，死亡人數已破9千的越南，政府在23日派遣軍隊，對胡志明市、同奈和平陽等3個當地最大的製造業地區，執行硬封城措施。

在疫情如此嚴重的情況下，越南最關注的優先議題當然是：美國還能給越南多少抗疫助益？這也使得賀錦麗的外交使命被迫歪樓⋯⋯。本來賀錦麗的越南行，最主要的任務是要強化越南在南海問題上與美國的合作關係，但是，越南卻未如美國所期待的做出相對應的熱烈反應。

越南國家副主席武氏映春，在歡迎賀錦麗的儀式上重申，越南堅持奉行「獨立、自主、多邊化、多樣化的對外路線」。積極主動、全面、深度和有效融入國際，是「各國的好朋友」也是負責任的可靠夥伴。對於南海主權爭議與美國所關心的「自由航行」問題卻只字未提。

甚至於，在賀錦麗到訪前一天，越南總理范明政特別接見了中國駐越大使熊波。他向熊波表示：越南重視與中國的全面戰略合作夥伴關係，並視作外交政策優先事項。還特別強調：「越南不會與任何國家結盟對抗其他大國。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

范明政同時表示，希望中越增進兩黨兩國之間的政治互信、加強兩國高層及各級別交往、深化全面合作。他更趁機提出要求，希望中國提供更多疫苗，並為越南貨物通關創造便利。中國方面顯然基於美中角力的現實考量，也立即做出反應，由中國國防部出面，贈送越南軍方20萬劑疫苗。當然，這和之前越南所提出的500萬劑疫苗的要求，還有一段頗大的差距。

之前越南政府憑什麼敢於獅子大開口的向中國索要500萬劑疫苗呢？這是因為美國已經先後贈送了500萬劑莫德納疫苗給了越南。中國要不要比照辦理？就成了中越「友誼」的試金石。

中越之間到底存不存在所謂的「友誼」呢？我們只要瀏覽一下中國的網絡信息，就能看到一堆蔑視、謾罵越南的貼文。在中國人眼中，越南就是最典型的忘恩負義「白眼狼」。但是，在越南這邊對中國的仇視也不遑多讓。事實上，越南政府出版的《越南古代史》就直接了當指出：「越南歷史就是一部中國侵略史」。

越南海軍最先進的4艘俄製「獵豹」級（Gepard 3.9 Class／Project 11661E）飛彈護衛艦「陳興道號」、「阮惠號」、「李常傑號」、「陳慶瑜號」也都以越南史上的抗中英雄命名。由此可見，其舉國上下仇中、抗中的咒怨堪稱溢乎言表。

但是，以我個人多年來走訪越南全國各地的觀察，不論是胡志明市的軍史館或越戰紀念館，或是曾在1979年的中越戰爭中，遭到共軍大將許世友屠城的諒山，都看不到任何仇中的展示。

越南為何要如此壓抑人民的仇中情緒，而且還要經常顧及中國的玻璃心呢？這與越南外交路線上的「三不政策」有關。除了前述越南總理向中國大使熊波所表示的「越南不會與任何國家結盟對抗其他大國」的「一不」外，越南還「不参加任何軍事聯盟」，「不允許任何國家在越南領土上設立軍事基地」。

Photo Credit: @ 在中越戰爭中被俘的中國士兵

為什麼越南會有這樣的「三不政策」呢？這就與40年前的中越之戰息息相關了。

1979年中越戰爭的主要原因之一，就是因為當時越共總書記黎笋在中蘇兩國之間選擇了一面倒向蘇聯的外交政策，並把深具戰略價值的金蘭灣租借給前蘇聯。不但讓中國感受到南北夾擊的戰略威脅，同時也嚴重地挑戰了美國的戰略利益。

越南為此「一面倒」的外交政策，不但付出了與中國長達10年的邊界戰爭代價，同時還遭到了美國的全面制裁。導致越南的經濟長期一籌莫展，民窮財盡，幾乎到了國民經濟崩潰的邊緣。

直到1986年親蘇的黎笋死後，繼任總書記的長征（Trường Chinh）才改變了黎笋的路線，著手改善與中國的關係。1991年6月，越共「七大」會議杜梅（Đỗ Mười）當選越共總書記後，更進一步確立了越南在外交政策上，奉行「獨立自主、多邊外交」的政策。

新任總書記杜梅並在同年11月訪華，與中國領導人發表聯合公報，放下了戰爭的恩怨，實現了中越關係的正常化，並仿效中共進行了全面的改革開放政策。另一方面，曾為改善中越關係，而在1990年親自出席北京亞運會的越南宿將武元甲，在中越關係正常化後，更力主應與美國改善關係。以維持越南在世界強權間的平衡關係。

於是，在越美雙方的努力下，1994年柯林頓總統取消了對越貿易禁令，隔年雙方宣佈正式建交。從此越南重返國際舞台，經濟發展與對外貿易更獲得了長足的進步。

近年來，在華府的亞太「再平衡」戰略，以及「印太戰略」的影響下，越南與美國的關係日益升溫，尤其在美中貿易戰中，原在中國的外資企業，更紛紛轉移到越南，使越南成為了美中對抗下，最大的獲益國。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

然而，在越南的外交政策上，即便美國一再向越南送出秋波，但是，基於中越之戰的「歷史教訓」，越南始終謹慎小心的維持著與中、美兩強的平衡外交。事實上，每當越美之間，有任何關係發展，越南政府都會即時派出同等級的官員，往訪中國。一方面主動釋疑，同時也表示越南等距外交，以及「三不政策」的不會改變。

以結果論，賀錦麗的越南之行，並未獲得越南任何實質性的承諾。但是，賀錦麗卻帶去了100萬劑BNT輝瑞疫苗的伴手禮，使得美國贈送越南的疫苗高達600萬劑之多。同時，賀錦麗還主持了美國CDC「東南亞區域辦公室」開幕式，這是該機構在海外第4所辦公室，主要任務是防控未來可能爆發的流行病。

此外，美國國防部也宣佈將提供77個貯存疫苗的冷凍櫃，而美國疾病管制暨預防中心（CDC）和美國國際開發總署（USAID）則將透過「美國救援計畫」（American Rescue Plan）資助越南2300萬美元抗疫。

在美國大手筆的捐贈越南抗疫工作下，賀錦麗結束越南之行後，也對中國拋出了一道難題：中國又能提供多少資源，來幫助越南這個「假面」的「芳鄰」呢？至於越南，當然樂於收割「三不政策」下，兩面逢源的碩果了。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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