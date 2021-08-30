非洲豬瘟累計驗出陽性12件：環保署宣布廚餘禁入養豬場，任意棄置最高罰1500萬

非洲豬瘟疫情流竄，為了防堵豬瘟病毒，各縣市這幾日積極查緝來源不明的肉品，更陸續在冷凍肉品中驗出非洲豬瘟病毒。截至昨（29）天，累計檢驗陽性的肉品件數已達12件。而目前警政機關及各縣市查獲之疑似走私肉品，送樣檢驗累計共190件。

另外，除了地方政府積極防範，針對中央於週（27）五時祭出的廚餘禁入養豬場措施，環保署今（30）日宣布，任意棄置廚餘，可處1年以上5年以下徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

非洲豬瘟流竄，各縣市加強查緝走私肉品

《聯合報》報導，移民署台中市專勤隊繼25日在東協廣場的越南雜貨店，查獲27公斤來源不明肉品後，昨日前往太平區稽查時，在一間越南商店的冰櫃查獲疑似含豬肉成分的冷凍魚、豬絞肉，總重484公克。這些肉品都沒有檢疫標章，也沒有標示豬肉成分與產地來源。目前由防疫檢疫局人員採樣送驗，並由台中市食安處人員封存肉品，等到防檢局公布採樣結果，會再共同偵辦。

另一方面，為了防堵非洲豬瘟，台南市昨天則宣布祭出檢舉獎金，如果查到非法走私豬肉製品，檢舉人可以獲得新台幣5000元。

此外，高雄市日前查扣60包總重17公斤不明來源的肉乾，《中央社》報導，經過送驗後，昨天高雄市農業局證實，在其中參雜豬肉的雞肉絲中，驗出非洲豬瘟病毒。

另外非洲豬瘟中央災害應變中心也表示，在28日新增新北市1件檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性後，昨日雲林縣又新增1件含肉月餅檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，累計目前檢驗陽性件數計12件。

目前截至昨日已完成5875場養豬場查核作業，且昨日查核都沒有查獲使用違法廚餘，而全臺養豬場訪視健康狀況均良好。另外，環保署截至今日止，已移除各縣市放於公開位置的廚餘桶累計共817桶。

Photo Credit: 中央社 高雄市岡山警分局日前查獲60包總重17公斤的肉乾，警 方不敢大意當場查扣所有肉乾並送驗，農業局29日證實 其中參雜豬肉的雞肉絲驗出非洲豬瘟病毒，全案由檢警 擴大釐清中。（高雄岡山警分局提供） 中央社記者洪學廣傳真 110年8月29日

環保署：棄置廚餘，最高罰1500萬元

除了地方政府防堵非洲豬瘟，中央也祭出禁止廚餘進入養豬場的措施。不過針對之後因為無處可去而可能遭棄置的廚餘，環保署宣布，任意棄置廚餘，可處1年以上5年以下徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

（中央社）非洲豬瘟中央災害應變中心日前宣布今天起廚餘停止進入養豬場。環保署表示，事業負責人或相關人員如經查獲任意棄置廚餘，可處1年以上5年以下徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

非洲豬瘟中央災害應變中心日前宣布今天起廚餘停止進入養豬場，9月1日至30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，事業負責人或相關人員千萬不可有任意棄置廚餘行為，如經查獲任意棄置導致污染環境，將依《廢棄物清理法》第46條規定裁罰，可處1年以上5年以下徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

環保署表示，為確保國內廚餘清運及處理不受影響，自8月26日起每天邀集22縣市環保局召開應變會議預為因應，討論防疫期間如何確保民眾、餐廳、機關、廚餘清運業者、廚餘養豬場等單位的廚餘不受影響，完備廚餘去化應變措施，並由環保署及各縣市環保局建立單一服務窗口及指定地點。

環保署指出，廚餘收集方式各縣市因地制宜調整，請民眾配合轄內縣市規定方式排出；餐廳、機關、學校、旅館、社區大樓等單位請將廚餘交給原委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者，清運至環保單位指定地點，免費提供處理廚餘。

環保署表示，如有養豬場不再協助清運，則請聯繫縣市指定窗口，由清潔隊協助清運或委託合法清除業者清運，環保機關將全體總動員全力協助廚餘清運及去化。

相關單位如有廚餘清運及處理問題，環保單位已設有專線電話提供民眾、清運業者及廚餘產出源諮詢服務或可到環保署的網站，查詢合法廚餘清運業者名單。

環保署提到，因應廚餘處理方式的改變，自今天起，依《廢棄物清理法》第31條列管應網路申報廢棄物流向事業，改由廚餘收運業者以紙本方式申報，事業單位僅需確認簽章即可，簡化相關申報機制。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航