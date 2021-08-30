郭台銘：BNT疫苗今年承諾到貨800-900萬劑，爭取明年為保留台灣3000萬劑

鴻海科技集團創辦人郭台銘昨（29）晚於臉書發表催貨報告，表示輝瑞（Pfizer）BNT疫苗在今年已被承諾的到貨數量為800-900萬劑，並盼望首批能夠在中秋節前後分批抵台。他也對台灣未來的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗政策提出建言，指出關鍵資源「有備無患」勝於「量出為入」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨晚受訪時表示，明年的輝瑞BNT疫苗不論是國內所需要的貨量或費用等，中央都願意接手與BNT公司討論。

探問BNT能否為台灣保留明年疫苗額度？「目前獲得很不錯的回應」

郭台銘在臉書表示，輝瑞BNT疫苗今年已被承諾到貨數量大約是800-900萬劑。他盼望首批輝瑞BNT疫苗能在中秋節前後開始分批抵達，並希望至少到11月都能以每週大約7、80萬劑抵台，以「想打的人陸續打得到，疫苗供應週週不斷鏈」為目標，盡力達成群體免疫。

針對台灣未來的疫苗政策，郭台銘也以其四十多年供應鏈的經驗提出看法和建言，並盼望政府和民間形成共識。

郭台銘表示，全球為了對抗變異種病毒，已有多個國家表明規劃接種第三劑，再加上疫情朝向流感化發展，還要加上考慮各個疫苗廠供貨穩定度，如今疫苗採購策略應以「有備無患」來思考。

郭台銘分析，面對全球性的需求，供需落差的預期心理會造成不理性的囤貨，明後年的疫情狀況雖不可知，但各國仍不會放鬆買疫苗的行動，所以不存在買太多，或買太早的想法。對於關鍵資源，「有備無患」勝於「量出為入」，更要深入分析影響各疫苗廠供貨穩定度的原因，才能做出判斷而不只依賴對方的承諾。

郭台銘表示，他也以向BNT試探詢各國明年疫苗供應的期程及數量等問題，希望如果台灣有考慮繼續採購的情形下，能優先處理我方今年採購剩餘數量提早到貨，以及明年疫苗是否能為台灣保留3000萬劑的額度，「目前獲得很不錯的回應」。

郭台銘也再次重申，身處催貨前缐的他，有義務把一切狀況提供給政府做決策參考，對於基本的原則，原廠製造、分裝、客製化標籤絕對是必要且無庸置疑。

指揮中心：願接手與BNT討論明年度採購，也向AZ表達明年採購意願

（中央社）鴻海創辦人郭台銘昨晚透露，BNT表態明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度可能性。指揮中心發言人莊人祥對此表示，中央願接手討論採購量，另透露已超前部署向阿斯特捷利康（AstraZeneca）表態明年度採購意願。

郭台銘昨天晚間在臉書貼文指出，輝瑞BNT在台灣直到8月3日取得緊急使用授權（EUA）後投產，客製化標籤的BNT疫苗，希望首批能在9月中秋節前後分批抵達，今年已被承諾到貨數量大約是800萬劑至900萬劑；他也向BNT探詢，明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度的可能性。

指揮中心指揮官陳時中過去多次強調，今年度國內COVID-19疫苗政策以擴大第1劑疫苗涵蓋率為目標，但明年策略勢必轉換成增加施打第2劑人口，甚至是第3劑加強劑，「超前部署」尋找明年度疫苗貨量、避免疫苗貨量吃緊將成為關鍵。

莊人祥昨天晚間告訴《中央社》記者，除明年已經有訂了2000萬劑的莫德納（Moderna）疫苗，近日AZ也已經向指揮中心詢問明年採購COVID-19疫苗意願。

莊人祥透露，指揮中心已向AZ表態明年度台灣希望取得的COVID-19疫苗數量，但他也重申，現在都只是表態，還未到簽約階段，不方便說明疫苗數量，若有好消息一定盡快向外界報告。

針對BNT明年願意保留台灣3000萬劑，莊人祥樂見其成。他解釋，未來國內將會有許多接種過輝瑞BNT疫苗的民眾，若需要加打第3劑疫苗，在專家尚未建議開放混打前，施打輝瑞BNT疫苗者仍然只能接種同廠牌疫苗。

今年的輝瑞BNT疫苗是由民間捐款，台積電、鴻海永齡基金會及慈濟購買共1500萬劑，莊人祥表示，明年的BNT疫苗不論是國內所需要的貨量或費用等，中央都願意接手與BNT公司討論，指揮中心現階段也都持續與藥廠直接聯繫，相信雙方溝通管道不成問題。

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新聞來源：郭台銘談為台灣保留3千萬劑BNT 中央願接手討論（中央社）

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航