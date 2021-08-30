公司領取紓困補助「抵充員工薪資」，時代力量呼籲各機關開放勞工直接申請補貼

針對日前在疫情警戒期間停業的公司企業，政府推出紓困方案，1名正職勞工可以申請一次性薪資補貼3萬元及生活補貼1萬元；不過有勞工的紓困補助被雇主領取後用於抵充薪資，甚至還有勞工明明被停業卻完全沒領到紓困金。時代力量黨團表示，各機關應開放勞工直接申請薪資與生活補貼，針對紓困金發放也應該嚴加監督。

時代力量立法院黨團於今（30）日舉行「勞工紓困大抓漏，黑心老闆別欺弱」記者會，總召立委邱顯智指出，紓困4.0 針對受疫情衝擊影響而停業的行業，提供兩種紓困補助方式，如果業者有發給員工基本工資，雇主可以領取一次性營運補貼共計4萬元，這是給業者的補助；如果業者沒有發給員工基本工資，則雇主領取一次性停業補貼1萬元，另外員工透過雇主轉發一次性薪資補貼3萬元以及生活補貼1萬元，總計4萬元。

不過經濟部紓困截至今年8月10日，兩個方案總計發了296億9900萬，其中286億是一次性營運補貼，而要轉發給勞工的補貼只發了10億，只佔總體發放金額的3.6%。

公司領取紓困補助卻沒轉給勞工

時代力量在8月時就陸續接到不少陳情案，他們指出，經濟部這種透過雇主轉發補助的方式，會使得許多勞工領不到紓困。

勞工吳先生就指出，他的現職是健身房教練，因為健身房之前被命令停業，所以他5至7月都未領到基本工資。他曾多次詢問公司是否有申請紓困補助，公司卻總是回應「不清楚、會盡力爭取」。後來透過邱顯智委員的協助去函公司詢問後發現，公司其實已經領取了紓困補助，卻未轉發給勞工。

吳先生表示，他跟公司反應後，公司表示他們也不清楚補助是「給勞方還是資方」，並表示即使體育署把紓困補助全部追回也無所謂，吳先生最後還是一毛錢都領不到。

邱顯智表示，主管機關目前是透過雇主簽切結書、查核勞保投保清冊，來確認勞工有無領取到基本薪資，然而雇主簽切結書沒有辦法保證雇主誠實、勞保投保紀錄也許公司沒有降低投保級距，最準確是查核銀行薪資轉帳證明：各部會都表示幾乎沒有收到檢舉案，然而像吳先生一樣的受害案例卻真實存在。

國發會之前曾說，如果雇主沒有轉發補助款會構成「侵占罪」，甚至會移送檢調，並追回補助款。但是雇主侵占的是勞工的補助款，就算國家把補助款追回後，勞工還是沒領到補助。邱顯智表示，紓困的目的不是在監督雇主有沒有轉發補貼給勞工，沒轉發就追回，而是確實讓有紓困需要的勞工領到補貼。

公司可以拿紓困補助來抵扣薪資嗎？

邱顯智也說，也有遇到公司登記的營業項目跟勞工從事的工作內容不同，導致勞工被停業還是拿不到補助。而部分雇主不會全額轉發給勞工，甚至有薪資抵扣的狀況發生。

時代力量日前就曾接獲電影院勞工投訴，中央政府勒令電影院全面停業後，勞工只能透過公司向主管機關申請紓困補助，但公司卻將這筆錢拿來抵扣原本5月到7月要發給勞工的薪資，導致勞工無法領到足額補助，當勞工改向勞動部申請全職勞工的生活補貼時，又因電影院已向文化部申請紓困補助，所以不得重複申請。

時代力量認為，紓困補助是國家與勞工間的授益性行政處分，業者藉由薪資等名目將紓困補助扣除，如果不妥善處理，國家給勞工的保障將失去意義。

當時國發會回應表示，事業應將該補貼轉發員工，不得將該補貼扣除原應給付員工之薪資。另相關主管機關公告申請文件，均要求停業事業申請員工薪資補貼時，應檢附員工名冊等相關資料，並須提交切結書，承諾於領取補貼款一定期限內轉發給未達基本工資之員工。

國發會表示，主管機關將進行後續查核，要求企業於期限內提供轉發員工薪資補貼之證明，否則撤銷或廢止補貼，並追回已撥付款項。且企業若未轉發員工薪資補貼，恐觸犯刑法侵占罪，將移送檢調機關依法追訴。

勞動部當時則表示，是否能抵扣要看各部會規定，如無法抵扣雇主就直接抵扣的話，恐涉《勞基法》中「未全額給付工資」規定，將依法處以2萬元至100萬元罰鍰。

勞動部指出，事業單位如果是因應指揮中心的相關規定所停業，停業不可歸責於勞雇任一方，停業期間的工資，必須由勞雇雙方協商約定，按減少的工作時間依比例減少工資。不過按月計酬的勞工，當月在正常工作時間內所得的工資，仍不得低於每月基本工資扣除停業期間按比例計算的餘額，至於原約定的例假、休息日及法定休假日，工資應由雇主照給。

立委王婉諭今天也再次強調，雖然國發會當時已表示「事業應將該補貼轉發予員工，不得將該補貼扣除原應給付員工之薪資。」然而在事後發函確認各部會的態度後發現，經濟部、文化部及國教署仍未針對是否可以抵扣薪資的問題給予正面回覆。

為解決各部會標準模糊不清的問題，王婉諭表示，國發會應將之前行文時代力量的回函，改以發布函釋或通函各部會的方式，明確表達政府對此議題立場就是「補助不得抵扣薪資」，讓勞工遇到雇主未轉發補貼時，政府面對相關違法情事，能有一致且清楚的處理作法。

時代力量呼籲被停業的受害勞工，如果對於自己的3+1萬元補貼有疑義，歡迎聯絡時代力量專線或與各地方黨部申訴，會持續協助勞工函詢各主管機關補助的狀況。

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核稿編輯：翁世航