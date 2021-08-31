過半美國人支持美軍協防台灣，這份民調我們該如何解讀？

美國智庫公布最新民調：過半美國人支持美國協防台灣

美國知名智庫「芝加哥全球事務協會」（The Chicago Council of Global Affairs）於8月26日公布最新研究報吿，此份報告是全國性大範圍的線上調查，問卷從7月7日到7月26日訪問，一共採訪了2086位美國各州的成年人口（18歲以上）。

芝加哥全球事務協會長年以來追蹤有關美、中、台三方相關議題的民調，而此次最引人注目的焦點，就是美國民意在支持美軍協防台灣抵禦中國入侵上，首度過半。不過，《霧谷晶策》將分析整份報告，讓讀者更完整了解報告內容。

美國人如何看待美中、美台關係？

首先，第一則民調詢問「下列何種關係，你覺得最適合形容美國與中國、台灣的關係？」數據顯示高達六成的美國民眾認為，台灣是美國必要的夥伴（Necessary Partner, 30％）和盟友（Ally, 30％）。另外，有高達61%的美國民眾認為，中國目前是美國的競爭對手（Rival）也是敵人（Adversary）。

訪問中使用下列四項名詞與定義：

盟友（Ally）：與美國共享價值和利益的國家

必要的夥伴（Necessary partner）：美國一定要在戰略上與其合作的國家

競爭對手（Rival）：需要與之競爭的國家

敵人（Adversary）：與美國有紛爭的國家

報告指出，美國民眾對於中國、台灣的看法近年逐漸朝正、反兩個不同方向增長。在民眾對中國和台灣的感受上（壞到好1到100分），中國相比與2020年（32分）僅微幅上升1分，可看出美國民眾對中國的好感度仍相當低。相較於2018年3月時的45分，可說是大幅降低。

相反地，台灣自2013年起於美國人心中好感度逐年上升，從2013年的52分，上升到今（2021）年的57分。雖並非大幅上漲，但也看出台灣於美國人心中的好感度確實在上揚。

美國人怎麼看待美多項對台政策？七成美國人認同台灣為獨立國家

「那美國人又是如何看待美國政府多項對台政策呢？」報告指出，美國有高達近七成民眾認同台灣為獨立國家、65%支持台灣被納入如聯合國和世界衛生組織般的國際組織。另外，有57%民眾支持美國與台灣簽訂自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA）、53%支持與台灣簽訂正式的同盟條約（Alliance）。

《霧谷晶策》分析，若從以上四項「友台」的民調結果來看，台灣確實值得開心。這代表美國政府在推動上述政策來看，是有民意支撐做為基石。不過，現實層面來說，報告分析中有提及多數美國民眾並不知道，如果真的實現上述任一政策，會對「美中關係」或「台海安全」造成什麼樣負面的影響。

換言之，美國民眾若清楚美國得付出的代價，民調數字恐怕不會如此樂觀。

此外，在台灣獨立或參與聯合國國際組織（須以國家方式成為會員國，因此形同獨立）上，無論是美國或是中國都將不會同意。美國行政部門從白宮到國務院，一直到現今都仍遵循美國的「一中政策」（One China Policy），而中國也是持續堅持其「一中原則」（One China Principle），因此現實面上仍難以實現。

從這角度看來，即便美國的民意如此支持「台灣獨立」，但實際層面根本難以推行。但是，樂觀來說，美國民眾在對台政策上友好的看法，未來若美國真要推動以上任何一項政策時，都有民意為依歸，較不會導致社會的反彈。

美國民眾居然不希望美對台軍售？

令人意外的是，在對台軍售議題上，美國人民的意見相當分歧。

報告指出，同意和反對軍售給台灣的比例是50％比47％。報告提到，雖軍售為美對台長年以來重要的指標政策，但多數美國人對此仍相當分裂。2019年時，當時反對軍售台灣的美國人高達61％，且七成的人認為，軍售給其他國家，可能會使其更不安全。

不過，《霧谷晶策》認為國際社會是比誰「拳頭大」的硬實力，今天中國不會因美國停止軍售而放棄統一台灣的野心。相反地，美國繼續對台軍售，才讓台灣有跟中國談判的籌碼。至少，擁有更精密的軍事裝備，能使我們遭受攻擊時，能地靠自己防禦我們的家園。

支持美軍協防台灣抵禦的民意首度過半，但專家仍持保留態度？

此份報告中，最大的亮點就是：「在中國侵台的情況下，美軍是否要協防台灣？」自此機構1982年開始做研究約30年以來，此項的民意首度過半（52％）。相較於2020年以及今年三月的41％、40％，可說大幅上升。而這對於台灣內部爭論不休的「美軍是否會來」的議題，打了「強心針」。

但是，《霧谷晶策》認為，在多數美國民眾不清楚協防台灣的可能後果，此份民調是否能真正檢驗事發後人民真正的看法，令人懷疑。並且，若中國真的侵台，那有權出兵協防台灣的是拜登（Joe Biden）政府與國會，而不是一般美國民眾。拜登政府的想法，才是真正關鍵，其次才是國會和民意。

此外，報告中的結論部分也提到，如同我們上段也提到的，多數參與此研究報告的美國民眾並不熟悉台灣，雖台灣受到危險是保衛台灣能增加美國於全球的公信力，但考慮到民眾對此問題並不熟悉，目前仍不清楚美國民眾在台海真正「出事」時，會如何反應。

就目前拜登政府的整體對台政策來看，仍希望維持「戰略模糊」（Strategic Ambiguity），不會清楚表態是否會協防台灣。美國民眾支持協防台灣的概念，其實也很難更動拜登政府的方向。不過，這樣的民意調查結果，在美國社會上或許也是一種「戰略模糊」轉向「戰略清晰」的聲音，未來政府若要走向戰略清晰，就能有民意的背書。

此外，報告也指出，對「中國造成的恐懼」是美國人民支持台灣其中一個重要因素。

民眾若以「限制中國影響力」為重要外交政策目標者，大多支持美國與台灣形成正式盟友關係，以及簽訂正式防禦條約。他們也相對較支持美國在中國攻台時，協防支持台灣。但在支持與台灣簽訂FTA和納入國際組織上，支持度相對就比較小。

美、台彼此心裡都清楚的「紅線」

綜觀此份報告，或許不少台灣民眾的心理都滿懷「希望」，認為美國政府會因民意轉向，而逐漸改變其對台政策。然而，實際上美、台雙邊都不希望改變現狀。問卷中，過半美國人支持協防台灣、與台灣建立正式盟友關係。

然而，我國外長吳釗燮在去（2020）年接受美媒《全國公共電台》（NPR）專訪時曾表示：「目前雙方不尋求建立全面外交關係」，並且他還指出；「若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預。台灣防禦是台灣自己的風險與責任，台灣會努力為未來局勢做好準備。」

此外，我國總統蔡英文日前針對阿富汗情勢發表言論時也強調：「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心。只依賴別人保護，不是我們的選項。」

白宮國安會亞太政策負責人坎貝爾（Kurt Campbell）在《亞洲協會政策研究所》（Asia Society Policy Institute, ASPI）的演講中也曾表示：「美國不支持台灣獨立，且支持與台灣堅強的『非官方關係』。」

從總統的蔡英文、外長的吳釗燮，再到美國白宮高層坎貝爾的發言，美、台雙方的態度其實已經相當明確，且不盡符合上述民調所表達的結果。因此，我們在研讀這份報告時，我們能當美國民眾對於台灣、中國在幾項議題上的看法做參考，但不應把它當成是對於某項政策轉變的決定性指標。畢竟，美國、台灣執政當局，都還沒下定決心，真與中國翻臉。

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航