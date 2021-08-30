2021/08/30,
藝文

林夕與「完美戀人」：愛情的終極理想，現實的千瘡百孔

林夕與「完美戀人」：愛情的終極理想，現實的千瘡百孔
Felix Gonzalez-Torres, ”Untitled (Perfect lover)"｜圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

Felix Gonzalez-Torres作品「完美戀人」《Untitled (Perfect lover)》可與林夕歌詞並置對照，具現我們的愛情想像。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

林夕筆下，「除非你是我，才可與我常在」。一曲《與我常在》，說穿生存的孤獨本質，指涉愛情的終極理想，完美戀人的恆久：「沒有一秒共你別離，還攜手看著生與死」。

愛情的雙人舞、二重唱，略有不慎，隨時踩踏對方的腳掌，高音時勉強得走音。皮肉撕裂，尖叫責難，個體如何契合？這或許是，從古至今，愛情想像的難題。

追尋浪漫之愛的唯一，靈魂伴侶的完美，如同柏拉圖神話，我們都和另一半分離，渴求重新結合，同生共死，分享生命。現實卻千瘡百孔，爾虞我詐，令人神傷。

Felix Gonzalez-Torres作品「完美戀人」《Untitled (Perfect lover)》可與林夕歌詞並置對照，具現我們的愛情想像。兩個時鐘，同步的個體，時、分、秒針的轉動一致，不單是時鐘，而是，彼此契合的完美戀人。

多麼唯美浪漫的象徵，來自日常生活之物。兩顆機芯的跳動，是情侶絲絲入扣的舞，滴答作響，一來一回，絕無半點矛盾，真是「坐著臥著都分享，日日夜夜也為彼此設想」。

隨著時間推移，早晚脫離，同步的軌道。或快或慢或停止，甚至不知，為什麼總有一方耗盡能量，停下，走向不同。戀人不再完美，逃不過時間的，無可逆轉。

Torres深知「除非你是我，才可晝夜同在」。愛人患上愛滋，時針，象徵了生命倒數，「完美戀人」完成不久，摯愛撒手人間。留下藝術家，沒有運氣，能夠同偕到老。

Torres之作，擅長將日常物件，轉為裝置。簡單的手法，精準描述，對生命的洞察，結合愛情的生離死別，愈是理想，愈形淒冷。作品像一封情書，傳遞眷戀和執著。

簡單之物，構成感動，在於情境的相似。放置兩個一樣的時鐘，彼此緊近對方，刻意調校，時針、分針、秒針同步，失去一致時，必須暫停展出，再作調整。

永恆追逐，完美戀人，現實的不可能。即使是雙胞胎，也各有的成長故事，更何況，背景不同，性情各異的伴侶？正如時鐘，隨時間推移，總會耗盡電池。

戀人終究是獨立個體，時鐘放得再貼近，那圓形邊緣的接觸，彼此亦不過一點。理想和現實，同步與錯落，無從迴避。那份努力，卻能把戀人拉進，同一維度。

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圖片由作者提供

Torres的深情告白，不完美的完美，一封本是私人的信件記下：

不要害怕那時鐘，它是我們的時間。時間已經對我們過於慷慨了。我們用勝利的甜美給時間刻上印記。我們用在某個特定的時間和空間相遇征服了命運。我們是時間的產物，因此當時間將至，我們也以時間來回饋。

我們是同步的，現在直至永遠。

我愛你。

（Don’t be afraid of the clocks, they are our time, time has been so generous to us. We imprinted time with the sweet taste of victory. We conquered fate by meeting at a certain TIME in a certain space. We are a product of the time, therefore we give back credit were it is due: time.

We are synchronized, now and forever.

I love you.）

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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