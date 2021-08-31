馬雲的「十宗罪」清楚指出，阿里巴巴崛起坐大帶來幾近毀滅式的影響

中共在今（2021）年度的北戴河會議中定調要對社會財富進行「共同富裕」、「三次分配」，引發重搞「殺富」、公開搶奪民間資產的聯想。在這兩年來對阿里巴巴等電商平台的種種舉措、監管，已經不僅讓中國網路巨擘騰訊在這半年內蒸發10兆新台幣、相當於七個鴻海的市值，騰訊更在8月18日宣布，將再投入（捐獻）新台幣約兩千多億，啟動「共同富裕專項計劃」。

「共同富裕」、「三次分配」是一種政治鬥爭的工具，但是對電商平台的監管，卻是著眼其在社會經濟上的重大影響，對付阿里巴巴、騰訊、美團、滴滴出行只是一石兩鳥罷了。在2020年12月11日中共中央政治局召開會議，分析研究2021年經濟工作，特別提到了「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。在12月14日出現了下面一段影片，其詳細書面內容登於21日的中國「網易」上，細數了馬雲的「十宗罪」。

作者陳功是安邦諮詢公司的創始合夥人、首席研究員，著名的智庫學者，雖然我不孰悉這個人，但是膽敢公然批評馬雲的人，想必大有來頭。文章中強調，馬雲是中國網絡虛擬交易平台的代表人物，這裡所謂的「十宗罪」，雖然講的是馬雲，但指的其實是全部網絡交易平台。

陳功認為這些平台電商的出現，尤其是其爆發式增長對社會的影響十分重大，中國經濟大局可能遭受不必要的破壞。也提出平台電商模式能順利向海外發展的可能性微乎其微，因為目前的繁盛是本土的畸形產物，只屬於中國，不屬於世界。

陳功撰文指出，「在中國整體經濟下行壓力加大時，以電子商務為代表的互聯網商業蒸騰日上，不僅影響了億萬人的消費和商業模式，還因為是中國經濟低迷中的少數『亮點』……不過，電子商務及關聯產業在迅速發展的同時，也帶來了極大的負面作用」

讓我們看看這些罪是什麼：

壟斷地位：2007年中國出台了《反壟斷法》，但實際上缺乏控制的機制，讓馬雲及電商利用，構建了自己的商業版圖。 破壞商業地產：馬雲及電商系統使得實體商業極大地萎縮，大量城市中心區的商業地產，缺乏商業支撐，缺乏消費者人群，變成了「城市空洞」。 衝擊社保機制：社保機制並非僅僅是政府提供的社保，現在商舖經營普遍困難，使得投資者的養老願望泡湯，社保機制因此需要重組。 街道體系被破壞：大量店鋪因為電商壓力而紛紛垮塌，除了餐飲業，其他實體商業都經營十分困難，城市的原有街道體系遭到破壞。 財政稅收大受影響：在虛擬平台上的商業很難徵稅，龐大漏交的消費稅收使政府財政受到很大影響。 造成就業壓力：經營電商只適合年輕人，原有商業體系中許多上年紀的人無法轉型使用電腦，電商平台造成實體商業大量倒閉。 假貨橫行：由於電商系統不承諾對平台上出售的假貨承擔法律責任，這導致無論多麼努力打假，仍然難以根除假貨。 政策秩序被打亂：網路系統處於虛擬環境中，政策無法有效應對，為整個政策系統帶來了失序的風險。 拉高物流成本：實際上把許多批發業務的集中式物流全部變成了分散式的零售物流，導致全社會的物流成本急劇上升。 金融秩序受挑戰：虛擬交易的爆發增長對資本流動的影響十分巨大，電商模式在互聯網金融領域裡的快速蔓延，造成了巨大的金融風險力。

最諷刺的是，「壟斷」某種程度上是一種原先被中共默許，甚至可以說是特許的結果。從遠的來說，中共屏除了國外電商的巨擘，像臉書、谷歌，亞馬遜等，製造了一個純國內的市場。接下來忽視、罔顧壟斷法，讓資本、技術不斷的集中；又允許、漠視特權介入與流血競爭，進而創造了一個不公平的畸形環境。

以國家發展所需為由，用「補貼」跟「不公平競爭」在全球化中創造特權跟勝利，本來就是中共這幾年來維持經濟優勢跟確保國內市場最重要的法門。阿里巴巴、騰訊，跟眾多電商也只不過用了相同的方法，唯一不同的是他們不僅是「只有自己富起來」，還接著對社會造成了巨大的壞影響，甚至敢挑戰習總書記。總結十宗罪，可以歸納出：

其一是過度的財富集中。

電商不僅創造跟累積了不可思議的資本跟財富，傲慢的炫富除了不斷的侵蝕了社會的道德基礎，甚至藉著科技之名，一路發展到了借貸、保險等金融領域。這些即使在歐美國家中，其金融風險亦難以承受，更何況對於中共來說，資本跟財富的過度集中早就違背、叛離了共產主義的根本。我之前不斷地在懷疑，這樣的本質矛盾何以為繼？長期下來，無產革命何時再起？但萬萬想不到的是，竟然是發生在習總書記企圖打破任期制時，成為政治鬥爭下的工具。

其二是對「舊世界」的衝擊過鉅。

「十宗罪」裡面有造成就業壓力、破壞商業地產、街道體系被破壞、衝擊社保機制，這些問題不僅在現今的中國是大問題，也是全世界走向「自動化」跟「網路世界 」的必然。「舊世界」在這裡是指我們現在所處的世界，全面「自動化」跟「網路化 」之後就是「新世界」。

8月19日特斯拉執行長馬斯克於「人工智慧日」（AI Day） 上推出人「特斯拉機器人」（Tesla Bot），預計2022年推出人形，能用扳手替汽車安裝螺栓，或是到商店採購生活用品，跟其它危險、重複，或太無聊而人們不願意從事的工作。馬斯克提到勞工短缺情況，表示這款機器人「將會對經濟帶來深遠影響」，「未來，勞動將是選擇性的工作」，機器人是提供「全民基本收入」的必要條件。

老實說「自動化」跟「全球暖化」的進程將超出一般人的想像，2030年自動化將造成人類就業的重大威脅。英國研究和諮詢機構牛津經濟（Oxford Economics）表示「儘管自動化和機器人能提供經濟效益，但機器人跟自動化的崛起將取代人類就業機會，這個情況在全球各地或國家內將會不均勻分布。」《哈佛商業評論》在2018年4月就刊出了一篇文章，標題十足聳動「自動化熱潮之後，衰退就來？」，不管在立論或佐證上更清楚指出下一波自動化已經開始。人形的服務機器人、機器學習演算法和自動物流（autonomous logistics），將在未來十年內取代數百萬名服務工作人員（牛津經濟更貼切的估計是數千萬）。

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）這一年多的疫情之下，網路化跟外送電商趁機攻城掠地，更凸顯出網路電商平台對所謂的實體商店、商業地產、街道體系、社保機制的破壞。十宗罪這篇文章中很清楚地點出，乍看電商網路平台只是一種商業模式的興起，卻對「舊世界」的就業、地產、經濟，甚至社會運作帶來激進、可能幾近毀滅式的影響。

這陣子大家很耳熟能詳的是「疫情下的新生活」，但更重大，而且更具威脅性的其實是全面「自動化」跟「網路化 」之後的「新世界」。不要夢想以後自動駕駛、有機器人買菜、洗碗、煮飯的「新世界」有多好。馬斯克講得很清楚——這款機器人「將會對經濟帶來深遠影響」，「提供全民基本收入」。

什麼是「全民基本收入」（Universal Basic Income，UBI）？大家要嗎？

「全民基本收入」是指沒有條件、資格限制，不做資格審查，每個國民或成員皆可定期領取一定金額的金錢。由政府或團體組織發放給全體成員，以滿足人民的基本生活條件，包括食物、居住、教育、醫療、公用事業等基本花費，藉由經濟的保障，以落實基本人權。以後不是富者越富、貧者愈貧的社會，而會是絕大多數人都是弱勢，卑劣跟委屈般存靠著基本收入活著，雖然可以不用工作，但希望跟夢想也不復存在，因為在更萬能的機器前幾乎全都是弱勢。

上一個烏托邦是為了對抗地主跟資本主義所提出來的「共產」，歷經了100年，烏托邦早幻滅了，而中國其實也早就是披著「共產主義」、「社會經濟」外衣的「資本主義」社會，唯一例外的是「共產黨員」，跟「共產獨裁下的特權」。但「全民基本收入」不是烏托邦，而是在「自動化」跟「網路化 」之後「新世界」中，人類最後的自我保存，「藉由經濟的保障，以落實基本人權」。

很多對「自動化新世界」抱有極大期待的人認為（像馬雲），人類可以藉著「自動化」追求更多的自由與福利，未來很燦爛。但是馬斯克講得很清楚——我們可以不勞動，「勞動將是選擇性的工作」，但「提供全民基本收入」是「你要做也沒工作給你做」，給你最基本的收入是讓你「活著」。未來是機器的世界，就像電影駭客任務（The Matrix）裡面的世界，馬斯克也不只一次公開表達對人工智慧的害怕，因此談到特斯拉機器人時，他特別強調要嚴格限制機器人的身高體重跟速度，他說：「你可以逃離它，且你有很大機會打贏。」

不要「逢中必反」，習總書記跟中共領導人們或許不是很聰明，但也「不是笨蛋」。

在這次疫情中質疑中共無法控制疫情擴散的人，竟跟質疑台灣可能隱藏疫情的人一樣，都是過度的懷疑論者。中共以前用路條、糧票、小區來控制人民，講到封鎖他們遠比其他國家擅長的太多太多；再加上可以不顧人權的封住大門、無所不在的AI監視，他們真的有做到控制疫情擴散。「逢中必反」是盲目的，也是沒有必要的，就跟「逢中必軟」一樣。

他山之石可以攻錯，「阿里巴巴的十宗罪」其實是我們必須深思跟省思的。

台灣固然沒有太過嚴重的壟斷，自動化也走得比中共慢，但是網路電商確實已經對實體商店、商業地產、街道體系造成不少的破壞。實體商業的銷售額日益萎縮，虛體商務迅速的成長；倒閉的商家跟代租的店面越來越多，而商業地產的衰退也必然的會發生。

「自動化」跟「機械化」終究會是擋不住的，我們會看到更多的「關燈工廠」，更多的「雲端餐廳」。我們的金融自動化非常的緩慢，居家辦公也可以看到尚需很多的調整，但是這終究會來臨。至於機器人、自駕車，需要十年嗎？台灣沒有太多猶豫的本錢，我們因為嚴重的少子化，也必須發展自動化，否則將喪失全球的競爭力。菁英、創新、服務，全球行銷將是我們必須採取的解決方式。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航