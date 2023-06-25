2023/06/25,
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駐泰代表莊碩漢涉性騷擾在外交部要求下請辭，發聲明澄清：握手是鼓勵對方

駐泰代表莊碩漢涉性騷擾在外交部要求下請辭，發聲明澄清：握手是鼓勵對方
Photo Credit: 中央社

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莊碩漢表示，當天車上有司機，他在車上談及當事人的APEC表現，及對泰國東亞司聯絡工作多所肯定，在懇談握手鼓勵時，如果握手造成不舒服，他深感抱歉；若在車上有任何逾矩行為，司機都看得到，歡迎司機作證。

（中央社）外交部昨（24）日表示，駐泰代表莊碩漢涉性騷屬實，第一時間要求辭職。莊碩漢今天聲明表示，此案已進入申訴調查程序，但迄今尚未有人對他詢問查察，希望在接下來申訴調查中，能有更讓他充分陳述的機會。

外交部21日表示，駐泰國代表莊碩漢大使因個人因素，於6月中旬向總統蔡英文提出辭呈，並經總統批准，外交部對於莊碩漢的請辭，予以尊重。

外交部昨天進一步證實，莊碩漢是因涉入性騷擾事件，經初步查證屬實後，外交部基於「零容忍」的最高標準，在第一時間要求莊碩漢辭職。

莊碩漢今天聲明表示，當天車上有司機，他在車上談及當事人的APEC表現，及對泰國東亞司聯絡工作多所肯定，在懇談握手鼓勵時，如果握手造成不舒服，他深感抱歉；若在車上有任何逾矩行為，司機都看得到，歡迎司機作證。

莊碩漢指出，有關進房審閱行程被拒絕一事，事實是請當事人（撰稿人）對隔天一大早的英文致詞稿進行校稿及修正，當事人在經5分鐘校正及修正錯誤後離去。

莊碩漢強調，報導所謂「有類似經驗者不止一人」，根本子虛烏有。他表示，此案已進入申訴調查程序，他已經辭職，將完全配合調查；但本案迄今，尚未有人對他詢問查察，希望在接下來的申訴調查中，能有更讓他充分陳述的機會。

外交部強調「零容忍」

莊碩漢上任駐泰代表未滿1年，日前閃電請辭獲准，外交部昨日晚間發布新聞稿證實，外交部接獲駐泰代表處疑似發生性騷擾事件通報，立即主動展開調查，並經初步查證屬實後，基於「零容忍」的最高標準，在第一時間要求莊碩漢辭職。

外交部表示，日前外交部已接獲當事人正式提出申訴，將依性騷擾防治申訴及調查處理要點規定，將調查結果送交性騷擾申訴評議委員會審議。

外交部再次強調，至為重視駐外館處發生疑似性騷擾事件，並積極嚴正處理，除持續對當事人表達關心外，並視其需要協助提供心理支持方案及調整工作環境。外交部後續處理首重保護當事人的安全與隱私，務求確保其身心健康安全。

《中時新聞網》報導，駐泰代表職位近年頻頻變動，自童振源2020年5月結束3年派任，由李應元接掌後，李在2021年8月因病請辭，代表職務一度由副代表徐蔚民代理。去年6月，總統特任莊碩漢為新任駐泰代表，並在7月31日赴泰履新。

莊碩漢曾任銓敘部政務次長、台灣省政府副主席、行政院發言人、僑務委員會副委員長，並曾擔任民進黨立委，2017年1月任外貿協會副董事長，2020年1月16日轉任台北世界貿易中心董事長。

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核稿編輯：羅元祺


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