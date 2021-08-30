今日本土新增3例，指揮中心：即日起至年底啟動「COVID-19社區加強監測方案」

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增3例本土案例、無新增死亡。指揮官陳時中表示，關於下週一的二級期限，會小範圍調整與鬆綁，不過由於疫苗覆蓋率尚未達到6成，所以大部分措施仍不會做太大幅度的變動。

另外，指揮中心表示，即日起啟動COVID-19社區加強監測方案，基層診所醫師可以視需求，發放家用快篩試劑，讓民眾自行居家篩檢並自主回報篩檢結果。

本土新增3例，長榮機師案已採檢24人均為陰性

指揮中心今日公布國內新增8例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之3例本土病例（均非居家隔離期間陽性者），為2例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，1例為今年8月29日發病，餘2例為無症狀感染，個案分布均在新北市；其中1例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月28日累計公布1萬4761位確診個案中，已有1萬3673人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

另外，關於先前長榮機師（案16066）突破性感染案，陳時中今日公布匡列者採檢情形，目前匡列的26人中，已採檢24人，均為陰性。

目前疫苗第一劑覆蓋率為42.60%，劑次人口比為46.38。昨天施打高端疫苗最後一天，共施打9萬8909劑。陳時中也表示，這7天以來整體接種率是86.53%，約略比之前前幾波的疫苗施打X率還要低一些。

8月30日起啟動社區定點加強監測

指揮中心表示，為降低Delta變異株進入社區風險，即日起啟動COVID-19社區加強監測方案，透過一群守護社區健康之基層診所醫師，協助評估就醫民眾臨床症狀，視需要提供公費COVID-19家用快篩試劑，由民眾自行居家篩檢並自主回報篩檢結果。



指揮中心表示，COVID-19社區加強監測方案將自今日開始執行至今年12月31日，目前全國18個縣市共計82家診所參與。未來將視執行情形及疫情變化，調整公費快篩試劑發放診所家數。民眾如為2歲以上出現呼吸道症狀的病患至公費快篩試劑發放診所掛號就醫，經醫師判斷後，發放公費家用快篩試劑及注意事項說明單張，如為2歲以下幼兒的陪同看診者，亦由醫師判斷後發放。



指揮中心說明，民眾領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至線上填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，此為匿名方式收集，無須擔心個人資料外洩情形。而如果快篩結果是陽性，應盡速至鄰近社區進一步PCR檢驗。

Photo Credit: 指揮中心 提供

下週考慮小範圍鬆綁，捷克莫德納疫苗批次與日本雜質疫苗無關

由於下週是二級警戒的期限，有記者提問，是否會有鬆綁措施？對此陳時中回應，由於疫苗施打率尚未達到6成，不會針對措施做大幅度改變。不過也許會在「小範圍內做調整」，例如台鐵高鐵有提出，想因應中秋節日增加運量，而游泳、打球相關運動、淋浴室也在考慮開放與否。

至於捷克提供的3萬劑莫德納疫苗，由於近日日本出現有雜質的疫苗，有媒體提問，是否會針對有異物的部分來特別嚴格把關？對此陳時中強調，這批捷克贈送的疫苗，批次與日本無關，不過還是會檢驗封緘，外觀、酸鹼度、細菌培養等都會完整來做，「檢驗合格才會封緘出來」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航