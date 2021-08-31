留學生在挪威一狀告上歐洲法院，只為讓世界聽見台灣人的聲音

文：陳艾伶（台灣數位外交協會社群企劃）

2020東京奧運，台灣選手表現亮眼，一舉拿下12面獎牌，締造台灣史上最佳奧運成績，大幅提升台灣國際能見度。同時，台灣社會也順勢掀起一波「正名」討論，台灣人再次反問自己：我們是否有用我們想要的方式，讓世界正確地認識我們？

隨著中國的崛起，台灣大眾在國家認同、個人身分認同上的焦慮滿溢，催生出許多以「公民」為主體的正名運動。其中，由一群歐洲台灣留學生發起的「在挪台灣人國籍正名運動」最令人印象深刻，深刻地感受到台灣民主世代的台灣青年，是多麼勇敢且迫切地，向世界、向自己宣告：我是台灣人！

一狀告上歐洲法院，只為讓世界聽見台灣人的聲音

2017年，一群在挪威的台灣留學生因不滿挪威移民局把台灣人國籍註記為「中國（Kina）」，以《歐洲人權公約》第8條內含的「身份認同權」為請求基礎，一路向奧斯陸地方法院提告、上訴到高等法院和最高法院，並在三級法院未開庭審理的情況下被駁回上訴後，將台灣人身份認同的議題，帶進歐洲人權法院尋求權利救濟。

2010年以前，挪威政府允許台灣人在其居留證中駐記為台灣籍，並在許多行政程序中持續承認台灣公民和中國公民間的區別。然而，2010年挪威諾貝爾委員會把和平獎頒給中國異議份子劉曉波，引起中國官方的不滿，隨後並對挪威祭出政治、經濟反制手段。為了安撫中國，挪威政府開始向中國讓步，表態支持「一中政策」，強迫台灣人以中國公民的身份申請居留權，並拒絕在居留證上註記台灣公民身份。

「在挪台灣人國際正名運動不只是場訴訟，更是一場由下而上發起的草根國際倡議。」在挪威奧斯陸大學就讀人權碩士的運動發起人Joseph表示，這場訴訟是史上少數以人權挑戰國籍問題、從「個人經驗」出發的案例，並希望透過這個訴訟打破既有外交手段，累積由下而上的能量，讓台灣人的身分認同問題能被國際社會討論與理解。

運動發起人Joseph與律師談話｜Photo Credit: 台灣數位外交協會 提供

Joseph補充，歐洲人權法院的訴訟若成功，該結果將對其47國個成員國產生約束力；但若失敗，這個台灣人為自己爭取權益、向國際社會發聲的過程，仍是個重要且珍貴的經驗：「台灣如果沒有辦法成為一個正常國家的話，至少我們努力過了。然後這個努力的過程是有被歷史留存下來的。」

今（2021）年7月底，比預期更早幾個月的時間，歐洲人權法院旋即以「顯然無任何根據（manifestly ill-founded）」拒絕受理此案。這樣的結果對台灣人來說，彷彿是一面時代的鏡子，照出台灣人在歐洲的倡議路尚有許多努力的空間，但也照出台灣與歐洲開啟深入對話的可能性。

只能在中國框架下談台灣？公民外交將是突圍利器

十年前，歐洲各地正值「中國熱」，各國將崛起的中國視為新興機會，歐盟更在2003年把中國定位為「策略夥伴」（strategic partner）。然而，隨著中國極權主義快速擴張，歐盟態度開始轉向，更在2019年開始將中國視為「系統性對手」（systemic rival）。歐盟的態度轉變也讓自詡為「亞洲自由民主燈塔」的台灣，看見新的對話可能。

日前台灣數位外交協會，與在挪台灣人國籍正名運動共同舉辦「歐洲視角下的台灣：從人權出發」線上座談，國際非政府組織「無國界人權」（HRWF）顧問馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）表示，因為歐盟的決策都必須通過成員國共同決議，而每個國家在各種議題上都有不同的立場，因此歐盟內部對中國議題恐怕永遠不會有共識。

同時，馮儒莎也認為，目前歐盟對台灣的政策幾乎都是在「中國－歐盟」的框架下進行，因此，對於台灣來說，與歐盟保有獨立的對話管道及政策討論框架至關重要。

談及中國因素在當前歐台關係的阻礙，參與同場座談會、曾任瑞典智庫「斯德哥爾摩自由世界論壇」（SFWF）助理研究員安斯特倫（Philip Anstrén Johan）則表示，「公民外交」或許能成為問題解方的一種：「中國因素是歐盟長期的議題，並非在短時間內能有巨幅的變化。但作為個人，我們都能試著以公民外交的力量，向世界上更多人分享台灣的自由民主價值。」

挪威晚郵報以大篇幅報導在挪台灣人的正名運動｜Photo Credit: 台灣數位外交協會 提供

在民主社會談正名，讓社會大眾共感是第一步

談國家正名，涉及主權問題，往往會被認為是國家的事情。但在民主社會中，國家所做的任何決策還是得以「民意」為基礎。以東奧正名公投為例，人民用民主的方式表達意願，最後公投沒過，政府自然也就無法有所作為。因此，想在民主國家推動正名，不論是以官方或民間的方式進行，人民意願是關鍵，也是第一步。

在政府決策需以民意作為後盾的情況下，如何讓人民意願一致就顯得非常重要。然而，在國家認同尚未有明確共識的台灣社會，想談正名議題，眼下最棘手的難題無非就是與台灣人民溝通「正名的必要性」。

「人當然會有所謂的理想性，但比起跟談理想，講切身之痛是會更有用的。」長年關注國際公法、司法實務領域的國家人權委員會人權諮詢顧問、刑事辯護律師洪偉勝認為，與大眾溝通「正名的必要性」時，訴諸高遠理想固然是一種方法，但若能讓大眾明白，在日常生活中，國名問題可能會造成不方便、被誤解、被歧視的生活經驗，大眾自然更能共感。

舉例來說，在陳水扁時代，有很多要求華航改名的呼聲，但都沒有成功。當時空轉換到眼前的疫情，台灣人積極送出產能豐盛的外科口罩到外國，但卻因為華航名稱，被外國誤解是其他國家送的。去（2020）年7月，立法院經表決後，通過民進黨立法院黨團提案，決議建請交通部應研提分期可行的華航改名計畫，顯示出台灣社會開始意識到「China Airline名稱確實需要調整。」

台灣數位外交協會辦理在台挪威國慶遊行｜Photo Credit: 台灣數位外交協會 提供

鼓勵台灣青年投身國際，展現民主世代氣魄

談及一般大眾該如何理解「在挪台灣人國籍正名運動」，洪偉勝認為，「這條路不會是一條簡單的路，但這是我們的命運。我們必須為自己的命運努力，才能一呼百應，別人才會來幫助我們。」而這個運動也說明，國籍問題不只是國家的事，也是一個人生活的選擇、一個人對自己的想像，關乎到一個人人格養成的一部分。

現任中央研究院法學所研究員、曾任總統府人權詢委會副主任的廖福特認為，公民社會已在台灣成形，在民主世代長大的台灣年輕人，也展露出前所未有的自信。現在也許是時候更積極地「把台灣送進國際領域」，也鼓勵更多台灣年輕人投身國際領域，用公民的力量，幫台灣和世界創造更多可能性。

面對台灣難解的國際問題，或許就刑事辯護律師洪偉勝所說：「這條路不會是一條簡單的路，但這是我們的命運。我們必須為自己的命運努力，才能一呼百應，別人才會來幫助我們。如果你自己都覺得這件事情可有可無、不是很重要，那你怎麼能期待別人幫你。」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航