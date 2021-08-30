SpaceX「星鏈計畫」傳明年登台與中華電信合作，搶攻低軌道衛星接軌6G商機

特斯拉（TESLA）執行長馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX積極推動星鏈計畫（Starlink），受到各國矚目，其計畫中重要的「低軌道衛星」，被認為是未來6G技術能夠發展的關鍵。為布局下一代通訊產業，蘋果可能將在iPhone 13首度採用支援衛星通訊的基帶晶片X60。而中華電信董事長謝繼茂亦證實，低軌道衛星將來台灣發展，並與中華電信合作向民眾做起太空生意。

Starlink發送衛星突破1800顆 明年登陸台灣

Starlink是太空服務公司SpaceX計劃推出低軌道衛星群，提供覆蓋全球的高速網際網路存取服務，經過多年發展，並於去（2020）年獲得美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）的補助8.8億美元（新台幣23億元）後，計畫進展突飛猛進。

今（2021）年1月將1000顆低軌道衛星送入星空 ，截至6月份已經超過 1800顆 。馬斯克披露，Starlink正在為超過1萬名客戶提供服務，向14個國家和地區的客戶運送了超過10萬台衛星網路終端。

台灣也成為Starlink發展太空業務的主要市場之一。《經濟日報》指出，因為台灣特殊的地理位置，位於亞太中心，銜接北亞及東南亞，早與台灣主管機關NCC接觸。

SpaceX說明，公司預計今年秋天將會實現全球服務的能力，雖然要正式上線必須通過各國監管單位的核准，但此一宣言也表示Starlink正逐漸步入軌道，向規模化跨出一大步。

馬斯克日前表示，今年8月開始除了南、北極以外，Starlink將在全球提供服務；而此服務雖然是為世界上3%至5%無法使用網路的人所設計，但隨著產業成熟也能使更多人受惠。目前客戶將必須以499美元（新台幣約1.4萬元）的價格，購買必要的衛星天線設備，並每月支付99美元（新台幣2772元）月租金才能成為訂閱戶。

他強調，當5G和光纖因為各種因素無法使用時，Starlink 成為了最好的替代方案，而未來Starlink致力將客戶設備降至250美元（新台幣7000元），讓更多民眾可以使用。

不過面對Starlink高速發展，2021年6月國際天文學聯合會（International Astronomical Union，IAU）表示，由Starlink 發射的數千顆低軌衛星可能對宇宙以及夜間野生動物產生無法預測的後果。

其競爭對手如Viasat、HughesNet和亞馬遜的Project Kuiper在內的衛星網路公司，亦感受到SpaceX的壓力，不得不發動大量監管手法，試圖放慢馬斯克在宇宙拓展的腳步。

中華電攜手Starlink 向民眾做起太空生意

隨著衛星市場逐漸成熟，且由於低軌衛星被視為是後5G時代，接軌6G的重要通訊技術，行政院為接軌國際確立太空發展法。交通部預告，將修正「無線電頻率供應計畫」草案，規劃開放27.5GHz至30GHz頻段供衛星服務使用，此案被視為是台灣要釋出低軌衛星用頻率。

NCC副主委暨發言人翁柏宗對此表示，關於衛星頻率頻段規劃，依據電信管理法第52條規定，無線電頻率分配表及頻率供應計畫為行政院核定後公告實施。

衛星服務頻譜可能跟5G使用頻段互相打架，NCC會確保頻譜得標廠商使用權，NCC委員蕭祈宏對《經濟日報》表示，未來Starlink等低軌衛星業者來台，將鼓勵與得標該頻段的電信業者合作，避免頻譜干擾問題發生。

中華電信董事長謝繼茂強調，雙方並已展開相關整備工作，包括Starlink的訊號從太空打下來，會不會與現有5G頻率衝突？衛星訊號與5G訊號有沒有互相干擾等問題。

他指出，全球已有多家業者發展低軌道衛星，並以Starlink最積極也最成熟，「中華電信一定會跟Starlink合作」，未來經NCC核准後、相關服務將在台販售。

謝繼茂表示，最快將於明（2022）年開始合作，未來Starlink也將在台灣提供相關服務，中華電將代理Starlink服務在台販售。日後Starlink可能大量應用於飛機上、以及支援海上船舶／陸上大卡車運輸等上網服務。

科技產業的知名分析師郭明錤指出，低軌道衛星被普遍認為是未來6G技術能夠成熟發展的關鍵，未來iPhone 13將會採用高通專門支援衛星通訊的基帶晶片X60，而高通預計2022年將會量產X65基帶晶片。

郭明錤也預測：「對於網路相關產業而言，低軌道衛星系統是一項與毫米波5G相當的技術，蘋果很有可能會同時使用這兩款技術引進自家產品。」

雖然業界仍認為衛星產業早期發展階段，預期要到2025年才會有較爆發性的成長，但依然看好低軌衛星與5G及光纖寬頻產生互補，紛紛卡位搶佔下一波黃金產業。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航