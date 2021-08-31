【關鍵時事】台灣進口的這批BNT，跟民進黨5月黑爆的「復必泰」哪裡不一樣？
我們想讓你知道的是
過去民進黨方部分人士，暗指大中華地區的BNT都是經由上海復星製造、分裝或轉送，這兩天台灣取得印有「復必泰」的疫苗後，綠營又出現好像「這批疫苗和香港所用的不同」的說法，但到底是哪裡不一樣？
文：詹為元（國民黨青年部副主任）
民進黨一直說謊、一直說謊、一直說謊。
台灣這批攔截過來的復必泰，跟香港的復必泰到底哪裡不一樣？剛剛在準備上節目的資料，仔細看了一下這兩天綠營關於復必泰的說法：
- 上海復星棄單讓我循星國模式搶單成功。
- 攔截BNT，三小時就決定。
- 林靜儀：「台灣搶到這批7月底德國原廠生產的BNT。跟之前香港不要的那批不一樣哦！」
我只能說爛，爛透了，這種「膨風水雞」的說法，還一堆人附和被騙的團團轉。
民進黨以林靜儀為首的立論邏輯是，這一次的BNT雖然印有「復必泰」與「上海復星」字樣，但是屬於上海復星的棄單，所以這些字樣是在德國BNT原廠就「客製」好的，完全就是德國原廠製造、原廠直送，沒有假手他人。
假手他人的意思是什麼呢？就是暗指大中華地區的BNT都是經由上海復星製造、分裝或轉送，這樣無法確保在中國停留的冷鏈品質。所以林靜儀說跟香港那批不一樣，意思是香港的復必泰是在中國分裝轉送。
但有腦跟會用電腦的人動個手去查一下新聞，香港在今年2月28日接收的首批復星BNT，就是從德國直接空運到香港。即便是過了半年，到了今年的7月18日，香港接收的新一批復必泰，也特別註明是「製造並於德國Baxter廠房封裝的」。
香港的復必泰，從頭到尾都是從德國原廠製造、原廠分裝、原廠直送。
請問台灣這批，跟香港的到底哪裡不一樣？
而且用簡單的邏輯去想，如果今天德國原廠都能幫上海復星客製化，將瓶身印上復必泰與上海復星字樣，那上海復星哪需要千里迢迢地運到中國大陸再分裝？
民進黨當初黑香港的復必泰黑到無以復加，一下講是中國製造的拉，一下講分裝保存品質不佳，將復必泰三個字汙名化。
結果，請問現在我們攔截過來的復必泰跟你們當初黑的復必泰，到底有哪裡不一樣？
或許很能鑽邏輯漏洞的民進黨，會說還是不一樣，因為香港有兩批復必泰有包裝瑕疵的問題。我先提醒一下，那瑕疵問題是德國原廠分裝出問題，跟上海復星無關，所以到時候大家不要再被騙了。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航