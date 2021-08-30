疫苗受害審議小組委員曾參與高端疫苗實驗，國民黨批「球員兼裁判」，要求林靜儀主動請辭

指揮中心今（30）日公布，新增2例接種高端疫苗後死亡案件，分別為40至46歲，在接種後2到4天發生，目前有6例接種高端疫苗後後死亡，死因仍待釐清中。

國民黨團今天召開記者會，指衛福部的109-110年度預防接種受害救濟審議小組委員（VICP）和參與高端疫苗實驗計畫小組的邱南昌醫師、黃立民醫師有球員兼裁判之嫌。此外前民進黨不分區立委林靜儀醫師也是VICP委員成員之一，而林靜儀醫師過去曾發文護航過高端，國民黨團質疑，未來在VICP所做出的決議，是否具公正性？呼籲蔡政府、衛福部不該讓林靜儀醫師出席相關審議，或應要求其辭去職務。

國民黨團批：球員兼裁判

國民黨團指出，疫苗施打以來，包括AZ、莫德納都發生在施打後猝死案例，但中央疫情指揮中心大都歸類於心肌梗塞、高血壓、糖尿病等慢性病所導致，乃至於開放國產高端疫苗施打後造成猝死案例，也歸咎施打者有慢性病史；其中有2位司法解剖相驗結果屬主動脈剝離導致。

費鴻泰指出，高端今年6月起進行「MVC-COV1901對青少年之安全性、耐受性及免疫生成性」為期1年實驗計畫，有2位相當重要醫師參與：其一為台大兒童醫院黃立民醫師實驗團隊、另一位為馬偕兒童醫院邱南昌醫師實驗團隊。對照109-110年度預防接種受害救濟審議小組委員（VICP）24位委員中，召集人是邱南昌醫師，黃立民醫師也名列其中；而審議名單委員也出現林靜儀醫師，曾是民進黨前不分區立委。

費鴻泰表示，國民黨團曾質疑高端在實驗室做的疫苗不良率達8成，後來有學者引用國民黨團記者會內容遭高端提告，而林靜儀在7月23日臉書上為高端護航，贊成高端提告。費鴻泰批評，2009年12月28日，時任民進黨主席蔡英文曾針對國光疫苗說過：「政府必須先行向國際市場採購疫苗，衛生署與民眾站在一起，不是與廠商站在一起幫疫苗品質護航。」林靜儀沒把蔡英文主席的話聽進去，身為VICP委員，卻公然為高端推廣、背書、喊冤，「那因施打高端而猝死的家人提救濟時，林靜儀會站在誰的立場？」

國民黨團表示，他們要誠摯建議蔡英文總統、中央疫情指揮中心、衛福部長陳時中，要求林靜儀醫師不要出席VICP會議或主動請辭，否則這會讓受害家屬認為政府球員兼裁判，做出的決議不具有公正性。

立委洪孟楷則表示，8月28日新北市一名41歲男子接種過高端疫苗後猝死，死因還在調查時，VICP召集人邱南昌就表示：「高端是個次單位蛋白質疫苗，過去也使用過類似這樣子的技術，但是在過去其它的疫苗沒看到這樣子的現象，以現有的資料來看，似乎關聯性不大。」洪孟楷質疑，邱南昌未審先判說猝死與施打高端的關聯性不大，萬一未來法醫相驗後有關連，邱南昌又該如何解釋；且VICP與高端實驗計畫都是同一批人，「難道沒有球員兼裁判之嫌？」

洪孟楷也進一步指出，衛福部針對《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》在今年2月18日修改、增加第13條第4項「衡酌醫學常理且經綜合研判不支持受害情形與預防接種之關聯性」，等於是受害救濟基金的「霸王條款」，一切由審議小組說了算，未來申請接種受害救濟基金時，很有可能被審議小組以第4項規定否決。

且當時修改時，也沒根據行政院發布105年9月5日院臺規字第1050175399號函，規定各機關研擬之法律或法規命令草案，自105年10月1日起，各機關研擬之法律及法規命令草案應至少公告周知60日，民眾沒有疑義才能修正或調整，衛福部已逾越行政院公布的行政命令。

民進黨團駁：林靜儀處理的是婦女相關疫苗

《中央社》報導，民進黨團幹事長劉世芳今天受訪時則回應，對於國民黨團的質疑，林靜儀的部分根本就是懷璧其罪。林靜儀是婦產科的醫師，處理的是跟婦女相關的疫苗，跟國民黨團質疑的COVID-19疫苗相關審查一點關係都沒有。另外，黃立民、邱南昌若涉及有參加過國民黨團所指出的相關會議，在利益迴避上，都有旋轉門條款可以處理。

至於林靜儀本人則在臉書上回應，強調自己對於婦產科之外的疫苗，他沒什麼能力說嘴，並說，「專家之間沒有政治考量，專業才是力量」。

根據上一次VICP審議小組7月29日的會議記錄，林靜儀醫師請假未出席。會議中委員們會針對個案進行討論，有時候即使判定其症狀認定與預防接種無關，還是會予以救濟金數萬元不等，或是不予以救濟。

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核稿編輯：翁世航