國際原能總署指北韓重啟核反應爐，美官員分析金正恩可能藉核武「逼拜登坐上談判桌」

8月27日，聯合國國際原子能總署（IAEA）指出，北韓似乎已經重啟核子反應爐，進一步擴展核武，為美國與北韓長期僵持的外交投下變數。

事實上今年聯合國也曾經提出報告，指出北韓在2021上半年仍持續發展核子計畫。對於北韓的動作頻頻，3月時就有美國官員認為，北韓想藉由發展核武「引起拜登政府注意」。

國際原能總署：北韓似已重啟核反應爐

（中央社）聯合國國際原子能總署（IAEA）在27日公布的年度報告表示，北韓似已重啟各界普遍認為用於製造核武原料鈽的核子反應爐。

路透社報導，檢查人員2009年遭平壤驅逐後，IAEA 即無法派員進入北韓，之後北韓持續推進核武計畫，隨即恢復核子試爆，上次核試爆是在2017年。

目前IAEA主要是透過衛星影像遠端監控北韓。

27日這份報告提及寧邊（Yongbyon）5兆瓦的反應爐：「2018年12月初到2021年7月初之間沒有反應爐運作跡象。不過自2021年7月初以來，一直有冷卻水排放等跡象，這與反應爐運轉跡象一致。」

IAEA每年都會在成員國開會前發布報告，並在網路發表，不另行宣布。這份報告註明的日期是8月27日。

IAEA 6月間表示，寧邊可能在進行再處理作業，從用過的反應爐燃料中分離出可用於核武的鈽。27日這份報告說，6月那個看似是加工的作業從2月中進行至7月初，持續了5個月，暗示了處理的是完整一批廢棄燃料，因為一般廢料處理或保養所需時間較短。

27日這份報告說：「5兆瓦反應爐運轉以及放射化學（加工）實驗室（Radiochemical (reprocessing) Laboratory）的新跡象讓人憂心。」

報告還說，有跡象顯示，寧邊一座疑似為鈾濃縮的工廠「已有段時間」沒有運轉，平山（Pyongsan）的鈾礦與工廠也有採礦與濃縮活動跡象。

《華爾街日報》指出，事態發展為美國總統拜登的外交政策議程增添新挑戰；美國目前正為撤軍導致阿富汗淪陷塔利班後的局勢、試圖重啟2015年伊朗核協議等疲於奔命。

國際原子能總署認為反應爐運轉以及放射化學（加工）實驗室的新動態儼然「大麻煩」，也明顯違反聯合國安理會的相關決議。

拜登政府一名高層聲稱，美方也認為國際原子能總署這項發現是棘手事務，「報告凸顯亟需展開對話與外交工作，以促成朝鮮半島非核化」。

然而一些美國前朝官員認為，尋求與北韓談判對拜登而言，急迫性似乎不若恢復伊朗核協議、處理撤軍後導致阿富汗淪陷的後續難題及與俄羅斯持續討論軍控。

前國務院官員、現華府智庫「史汀生研究中心」研究員韋特（Joel Wit）說：「寧邊的活動顯示北韓核武計畫不容忽視，拜登政府需將其擺在一個更高的優先順序。」

前洛薩拉摩斯國家實驗所（LANL）所長、北韓核武計劃專家赫克爾（Siegfried Hecker）估計，北韓可能已有20到60枚使用鈽和高濃縮鈾的核武器。

Photo Credit：AP / 達志影像

北韓動作頻頻，試圖引起美國注意

儘管在COVID-19疫情（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）以及國際制裁的雙重夾擊下，北韓將焦點轉往民生經濟，核武發展似乎變得低調，不過聯合國與美國並不這麼認為。

今年北韓動作頻頻。1月時列出了一長串想開發的武器，並在3月時無預警試射新型飛彈，之後聯合國報告更指控北韓偷偷發展核武。當時美國國家情報總監辦公室就認為，金正恩很有可能會在今年進行核武試驗，來打破2019年以來的僵局，「逼拜登坐上談判桌」，並在談判中掌握籌碼。美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）情報部門首長史都德曼（Michael Studeman）也認為，北韓想藉由發展核武「引起拜登政府注意」。

《CNN》報導，2018年金正恩宣布停止核武試驗和洲際飛彈試射，美國與北韓兩國關係稍有好轉。直到2019年金正恩與川在河內談判，當時金正恩曾表示要以拆除寧邊核武設施，來換取美國撤除經濟制裁，不過當時川普希望北韓還要再停止發展更多大規模殺傷性武器，比如洲際彈道飛彈等，導致雙方談判破局。在那之後，兩國陷入僵局，直到拜登上任也沒有改善。拜登政府指出，有試圖與北韓接觸，但是北韓政府表示，除非美國政策有更動，不然沒興趣跟美國談判。

《美聯社》報導，這幾個月來北韓也曾警告，如果美國不撤回針對北韓的「敵意」政策，也就是制裁等措施，將會擴展核武計畫。而金正恩的妹妹金與正也表示，會加強「絕對嚇阻的力量」，來應對美國日益加劇的威脅。

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責任編輯：曾凡芸

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