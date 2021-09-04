夏布特《樹下長椅》選摘：歐洲漫畫詩人圖像敘事顛峰之作，一張木頭長椅與來往過客的人生百態

作者：克里斯多福・夏布特（Christophe Chabouté）

Photo Credit: 木馬文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《樹下長椅》，木馬文化出版

作者：克里斯多福・夏布特（Christophe Chabouté）

譯者：木馬文化編輯部

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歐洲漫畫詩人，克里斯多福・夏布特圖像敘事顛峰之作

一部安靜留白充滿詩意的圖像小說，撫慰現代人急促焦躁的精神

放緩腳步停留坐下，在這舒緩休息的心靈淨土

一張無論風雪、季節遞嬗默默陪伴著所有人的長椅

歐洲漫畫詩人，克里斯多福・夏布特（Christophe Chabouté）以他個人標誌性的細緻黑白圖象與緩慢的敘事節奏展示精細之美。呈現在步調急切、紛亂繁忙的現代生活中，放緩安靜歇息的必要性。 也透過捕捉形色各異的人物，生命中獨具意義的片段，連結成日常生活的縮影。

《樹下長椅》全書無對白，單純以圖像演繹一張木頭長椅與來往過客的人生百態，無聲卻勝過千言萬語。

這張長椅風雪無阻，一年四季始終靜默地陪伴所有人。見證了年輕戀人初萌芽的愛情，情侶刻下彼此的名字縮寫。上班族辛勞工作後在此休息，鬆開拘束壓抑的正裝，放聲高歌。老年人在此沉思未來、陌生人在此第一次相遇，老朋友們在此聚會暢談度過一整天。有人無視長椅匆匆路過，絲毫未發覺長椅的存在；而對無家者而言，長椅卻是過夜的唯一選擇。

長椅，這個簡單的日常事物，在夏布特筆下昇華成對時間遞嬗的感觸、人與人互相關懷彼此的情感聯繫以及對人生的沉思。這張長椅可能在我們生活中也時常見到，而在《樹下長椅》故事中的人物，便是我們生活周遭認識的任何人。

最平凡的長椅，卻展現出生命的真實樣貌。

Photo Credit: 木馬文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬