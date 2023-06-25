學者分析瓦格納「一日叛變」，中國因應俄烏戰爭的外部環境將更加凶險

（中央社）瓦格納集團一日叛變戲劇性告終，香港網路媒體《01》今（25）日刊載的分析文章指出，對中國而言，這次戲劇性兵變無疑敲響警鐘，面對內外變局，正考驗著中國當局的決斷力。

刊載於01的分析文章〈瓦格納兵變戲劇性退場 考驗中國決斷力的時候到了〉指出，俄烏戰爭戰火仍熾，這回兵變造成的影響還需一段時間才能顯現。

文章表示，不過對中國而言，這次戲劇性兵變無疑敲響警鐘，面對內外變局，尤其如何因應左右俄烏戰爭的決定性突發事件，考驗中國決斷力的時候到了。

911事件時，江澤民如何應對？

文章回顧逾20年前，已故領導人江澤民如何當機立斷處置911變故。當時中美關係因美軍誤炸中國駐南斯拉夫大使館及兩國軍機於南海上空擦撞而鬧僵。

不過江澤民得知恐怖分子發動襲擊的消息後，並非選擇靜觀其變不表態或靜觀他國反應後再說，而是拍板以最快速度譴責恐怖主義，隨即促成中美元首的電話聯繫，穩定並推進中美關係。

已故中國外交官吳建民回溯這段過往曾指出：「911事件是美外交政策的轉折點。在前蘇聯解體之後，美國突然之間失去了可與之對弈的對手。誰是美國的敵人？這是美國戰略思考中的大問題。」

他說：「911事件和中國迅速做出的反應使美國認識到中國不是美國的敵人，恐怖主義才是對美國國家安全的主要威脅，美國需要中國的合作和支持。」

吳建民表示：「如果說911事件前美國是把對華政策的側重點放在遏制和防範中國成為美國未來的對手上，那麼該事件後美國就將側重點放在尋求同中國合作和發展關係上。」

即因如此，中國贏得關鍵10年的發展期，成為很多人津津樂道的外交案例。

學者：中國必須選擇世界主流立場

文章指出，回歸俄烏戰爭而論，雖然迄今為止，中國試圖在俄羅斯和烏克蘭之間尋求政治平衡，比如既參與對烏克蘭的人道救援，又反對俄羅斯主導的吞併烏克蘭公投。

同時中共領導人習近平既與普亭（Vladimir Putin）會談，另與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話並派歐亞事務特別代表奔走調停，但隨著事態的演變，這樣的平衡越來越難以把握。

文章說，何況在戰事之外，中國正因此付出不可估量的「溢出」代價，比如中美關係又一次推向懸崖邊、歐洲的「去風險」、印度與美國共同對付戰略敵人、義大利正在考慮退出「一帶一路」倡議等。

文章引述中國政法大學教授楊軍曾撰文〈烏克蘭局勢走向關乎中國國運〉呼籲，中國應進一步調整對俄烏的立場，更明確表明態度，果斷站在歷史勝利者一邊，因為「此舉關乎中國未來國運，不可不察。」

此外，俄烏戰爭爆發後，中國國務院參事室公共政策研究中心副理事長胡偉也曾兩度撰文指出，有些情況下，表面中立是明智選擇，但不適用於這場戰爭。

他說，北京這次無漁翁之利，而有鑑於中國一貫主張尊重國家主權和領土完整，就只能站在大多數國家一邊，以免被進一步孤立。

胡偉疾呼，中國必須選擇世界主流立場，否則歐洲將與中國切割，日本成為反中急先鋒，韓國倒向美國，其他國家將不得不選邊站並產生從眾效應，「台灣也將加入反華大合唱」，於是中國在既定框架下將更加孤立。

他斷言，俄羅斯大國地位不再，中國外部環境更凶險，並說俄烏戰爭的結局已日益明朗，中國的確是「進退維谷，幾乎沒有多少迴旋空間」，胡偉表示：「一個民族不長記性，這才是最可悲的！」如果普亭當初知道「特別軍事行動」是這樣的結局，他還會做出這樣的選擇嗎？每個決策者都難免犯錯，智者與愚者的區別在於能否及時糾錯和止損。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺