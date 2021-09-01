半夜洗衣服、假日吹冷氣更省錢？前提是你有用對「時間電價」

環境資訊中心記者 孫文臨報導

「半夜洗衣服比較省錢。」你聽過這樣的說法嗎？除非，你家選用「時間電價」。

目前全國約98%的用戶都使用「累進電價」，24小時的電費都相同，而「時間電價」則是提高尖峰用電價格，降低離峰價格，兩者價差高達3倍以上，用經濟誘因引導用戶避開尖峰時間用電，抑低尖峰負載，適合每月用電700度以上的住宅，或每月用電1100度的商店評估選用，聰明用電省荷包。

時間電價不只半夜洗衣更便宜，週末吹冷氣不怕電費暴增

目前多數家戶都是採用一天24小時均一價的「累進電價」，累積用電愈多，電費單價就愈高。因此「半夜洗衣省電費」的說法並不準確，如果採「累進電價」，無論白天或黑夜，洗衣機的電費都一樣，除非你有選用「時間電價」。

Photo Credit: 台電公司 目前多數用戶使用的是非時間電價（累進電價），每天24小時的電費無差異

由於電力不易儲存，當下用電多少，就要發出同等電力，發電太多太少都不行，才能維持電網的穩定，每日用電大幅度變動，是對電力調度的考驗。如同旺季旅費貴、淡季旅費便宜，「時間電價」也是如此，當電力需求尖峰時提高電價，離峰時降低電價。將每天24小時分成不同時段，不同價格，引導用戶降低尖峰用電。

目前使用時間電價的多屬用電大戶，雖然用戶只佔全國2%左右，但電力卻占全國的70%，台電也設計許多種時間電價的方案給不同用戶參考，最適合一般大眾的是「住商型簡易時間電價」。

「住商型簡易時間電價」分為兩段式及三段式，二段式時間電價的尖峰以平日7時30分～22時30分的電價最高，其餘離峰時段及週末最便宜，兩者價差約2.5倍；三段式時間電價的平日13～17時、18～20時為最貴的尖峰，其餘為較低價的半尖峰，及最便宜的離峰，尖峰與離峰價差達3倍以上。

Photo Credit: 台電公司 「住商型簡易時間電價」分為兩段式及三段式，尖峰與離峰價差達3倍

依照台電網站試算，假設一戶大家庭每月用電1000度，一般累進電費每年約4萬2176元；若改用住商型簡易時間電價，將50%用電集中在離峰時段使用，尖峰及半尖峰各用25%，每年可省下約5000元。假設一戶小商家每月用電約2000度，依營業累進電費計算每年約9萬1476元；若改用住商型簡易時間電價，將50%用電集中在離峰時段使用，尖峰及半尖峰各用25%，每年可省下約1萬8000元。

不過，台電網站的試算僅供參考，電費仍會因實際用電狀況而有差異。「住商型簡易時間電價」適合每月用電700度以上的住宅，及每月用電1100度以上的店家評估選用。改用時間電價後，需調整用電習慣，將尖峰用電移轉至離峰使用，例如洗衣機、烘碗機、烘乾機等耗電電器改到離峰使用，才有助於節省電費。

Photo Credit: 台電公司 「住商型簡易時間電價」分為兩段式及三段式，民眾須搭配用電習慣才能節省電費

台電建議每月用電700度以上住宅，才需考慮改用時間電價

台電業務處表示，目前改用時間電價無須任何費用，會幫用戶裝設智慧電錶，讓民眾能掌握即時的用電狀況，調整用電時間，除了電費外，時間電價也會加收每月75元的基本費。若用戶選擇改用時間電價計費，按照規定1年內不得再改變計費方式，民眾須審慎評估。

台電業務處也強調，若單月用電度數低於700度，以現行的累進費率較划算，目前全國住宅用戶的平均每月用電量僅約326度，夏季也僅434度，因此多數用戶不適合改採時間電價。即使超過700度以上的用戶，「重點還是要能調整用電習慣，集中在離峰使用才能達到節省電費的效果。」

目前使用時間電價的用戶數量仍低，因為過去方案多為用電大戶設計，有業者就認為應擴大尖峰與離峰的價差才能提高經濟誘因。台電營業處處長蔡孟志表示，台灣由二段式轉為三段式，未來也可能會再更細緻的規劃四段、五段式，尖峰與離峰的價差就會更明顯。

民眾若有興趣，可到台電的網站查看時間電價的方案，網站上也有提供各方案電價試算的服務，也可撥打1911客服專線或至台電各地服務所洽詢。無論何種電價計算方式，節約用電都是最直接有效節省電費的方式。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航