來自國境之南的禮物：談日本皇室收藏的台灣美術，該如何回顧這段藝術史？

文：劉錡豫

2019年4月，日本明仁天皇讓位，結束近31年的平成時代。緊接著，德仁皇太子繼任為天皇，日本迎接全新的「令和」時代。

同年10月，負責皇室事務的宮內廳舉行一連串名為「御大禮」的即位儀式，其中負責管理日本歷代皇室書畫、工藝收藏的「三之丸尚藏館」，亦配合大禮的到來舉辦展覽「大禮－慶祝的形狀」（大礼―慶祝のかたち）。陳列過去大正、昭和天皇御大禮時，地方政府獻上的藝術品。

鮮為人知的是，該展中有一件來自台灣的藝術品，出於日治時期台灣第一位雕塑家黃土水（1895-1930）之手。從展覽圖錄及舊有的文獻可以得知，這件雕塑是1928年昭和天皇御大禮時，台北州知事獻上的祝慶禮【圖1】。

Photo Credit: 三之丸尚藏館編，《大礼―慶祝のかたち》（東京：同編者，2019），頁26。 【圖1】黃土水，《水牛群像》（歸途），1928，青銅，25.2 x 121.0 x 22.0 cm，三之丸尚藏館典藏。

根據展覽圖錄所稱，此作附有文件，提到這件作品出自《尚書》「歸馬于華山之陽，放牛于桃林之野，示天下弗服」典故。可以說，黃土水藉由表現台灣地方色彩（Local color）的水牛母題，並結合書經典故，隱喻國家「天下太平」。

包含像黃土水《歸途》在內，還有其他出自台灣藝術家之手，或是描繪台灣風景的藝術品，被收藏在日本宮廷，它們各自出於什麼樣的原因成為日本皇室的收藏？

來自殖民地的風景

台灣在1895年之後成為日本帝國的殖民地，自此，這座南方海島的命運便與位於島鏈以北的帝國緊緊相連。1899年，總督府委託日本宮內省（宮內廳）學習院的日本畫教授野村文舉（1854-1911）製作十五種台灣獸類的圖繪，裝訂成畫帖獻呈宮中。這是目前所知日本宮廷最早收藏有關台灣風景、物產的繪畫。

1900年，台灣總督兒玉源太郎委託野村文舉來台繪製敬獻皇室的作品，是以新高山（玉山）及澎湖島為題的金屏風，以祝賀嘉仁皇太子（大正天皇）成婚。據說是「描繪如同蓬萊山般的新高山，與比擬為龍宮城的澎湖島的一雙屏風」，並且「使用了瑞芳金山產出的金泥」。此屏風在1906年被刊印在始政11年紀念繪葉書上，構圖宏偉壯觀，強調山岳的立體感及險峻陡峭的岩壁【圖2】。

Photo Credit: 開放博物館 【圖2】台灣總督府發行始政11年紀念繪葉書。

到了1910年，隨軍來台的水彩畫家石川欽一郎（1871-1945），受總督佐久間左馬太委託繪製5幅紀錄深山隘勇線風光的水彩畫，作為理蕃事業的成果，上呈明治天皇觀覽。

不同於石川平常強調暈染效果的水彩，這套《台灣蕃地見取圖》以細密的筆致描繪山地的肌理及植被分布【圖3】。如此強調記錄性質的畫作，並未典藏在三之丸尚藏館，而是當時宮內省內大臣府的書庫，被視為展示理蕃成果的「見取り図」（示意圖）。

Photo Credit: 書陵部所蔵資料目録・画像公開システム。 【圖3】石川欽一郎，《台湾蕃地見取図（山地風景）》，1910，紙本．水彩，日本宮內廳宮內公文書館典藏。

獻給來台皇太子的禮物

時間來到大正時代，1923年，東宮皇太子裕仁（昭和天皇）來台行啟。對台灣總督府而言，除了能藉此強化與殖民母國間的連結，也是向皇太子展示治理成績的機會。因此委託當時寓居台灣的兩名日本畫家－木下靜涯（1887-1988）及鄉原古統（1887-1965），分別以不同的台灣風景為題材，準備在裕仁抵台時獻上。

其中鄉原古統獻上的作品中，包含兩幅描繪蘭嶼風光的《紅頭嶼之圖》以及《新高山之圖》【圖4】，只可惜目前僅見黑白照片。

Photo Credit: 中村茂夫，《在台の信州人》，台北：日本公論社台灣支局，1925。 【圖4】鄉原古統，《紅頭嶼之圖》（左）、《新高山之圖》（右），1923，黑白照片。

而木下靜涯則獻上描繪霧社、日月潭及太魯閣等「蕃地」的《台灣名勝繪卷》（日治時期史料稱《蕃地繪卷》）。該作曾在2017年三之丸尚藏館的「從名所繪到風景畫－與情景的對話」（名所絵から風景画へ－情景との対話）中展出上卷【圖5】。

Photo Credit: 三之丸尚藏館編，《名所絵から風景画へ－情景との対話》（東京：同編者，2017），頁56。 【圖5】木下靜涯，《台灣名勝繪卷》（蕃地繪卷），上卷，1923，絹本着色，41.7 x 426.2 cm，三之丸尚藏館典藏。

當這位皇太子成為天皇時

1926年，大正天皇因病逝世，裕仁繼位，年號為「昭和」。到了1928年，新天皇舉行即位「御大禮」，各地政府積極準備獻呈皇室的禮物。其中，台北除了委託上述由黃土水所製作的水牛雕塑《歸途》【圖1】，還找了二度來台的石川欽一郎繪製油畫。而高雄則委託另一位西洋畫家鹽月桃甫（1886-1954）。

只可惜，只有《歸途》曾在三之丸尚藏館的展覽中亮相過幾次。另外兩位畫家的作品迄今（2021）未曾對外展出。其中鹽月桃甫的作品是從高雄壽山眺望港口街道風光的油畫【圖7】。從黑白照片來看，前景的熱帶植物凸顯南國風情，遠方的城市建築錯落密集，呈現高雄港繁榮熱鬧的面向。

Photo Credit: 〈高雄市獻上の油繪 壽山から見た高雄街－鹽月畫伯の力作〉，《台灣日日新報》，1929-01-18（夕刊版2）。 【圖7】

而石川欽一郎的油畫作品《次高山》，雖然未見原作，但在宮內廳收藏的《昭和大禮記錄寫真帖》中，有數張《次高山》與來自日本各地的「禮物」一同陳列在宮中的照片【圖8】。值得一提的是，無論是壽山還是次高山，都是1923年裕仁來台時所命名的山岳。顯示官方刻意選擇與新任天皇有關的地景繪製成畫，敬獻宮廷。

Photo Credit: 内閣大礼記録編纂委員会編，《昭和大礼記録58 写真帖 第20冊》，昭和4-6年，識別番号 79776。書陵部所蔵資料目録・画像公開システム。 【圖8】石川欽一郎《次高山》與其他來自各地的獻上品一同陳列在宮中。

結論：變成難題的禮物

隨著國境的割裂，這些被遺留、遺忘在日本皇室收藏的海外文物，要如何被今日的藝術史書寫所理解、定位，成為兩國共同的難題。對宮內廳而言，可以發現當他們在論述過去台灣獻給皇室的藝術品時，會將「蕃地」等用語修改【圖9】，或是避免從帝國－殖民地的視角來詮釋這些禮物，嘗試放在不同的脈絡下策展。

Photo Credit: 〈昭和十五年七月煙草賣捌人並匿名組合員履歷書綴〉，《台灣總督府專賣局》，識別號：TMB_13_05_020，中研院台史所檔案館典藏。 【圖9】在木下靜涯的履歷書中，紀錄了大正12年（1923）東宮行啟時獻上《台灣名勝繪卷》一事。或許對靜涯而言，這是他一生最值得誇耀的成就。可以看到此繪卷在履歷上被命名為《蕃地繪卷》，與宮內廳現今的命名不同。

對戰後由中華民國統治，在不同民族、國家夾縫中擺盪的台灣而言，「皇室」從日本變成古代中國。渡海來台的故宮文物，取代日本皇室的珍寶成為台灣全新的文化典範。另一方面，那些過去由在台日人、台人所製作的獻上品，在早期以民族運動為主軸的藝術史書寫中較被忽略。如何回顧這段台灣與日本千絲萬縷交織而成的歷史面貌，並從更廣泛的角度解讀、欣賞他們匠心獨運的作品，應該會是非常有意義且彌足珍貴的事情。

參考資料

有關野村文舉繪製金屏風一事，見拙作，《台灣神社美術收藏的建立、展示與戰後流轉》，國立台灣師範大學藝術史研究所碩士論文，2020。 〈記念繪葉書〉，《台灣日日新報》，1906-06-15（版2）。 〈献納の隘線畵（石川峽一郎氏の苦心）〉，《台灣日日新報》，1910-05-31（版5）。 〈奉祝獻上品〉，《台灣日日新報》，1928-11-18（版2）。

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈來自國境之南的禮物：談日本皇室收藏的台灣美術〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航