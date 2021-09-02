國民黨主席選舉：四位候選人皆回歸「九二共識」但內涵不同，「憲法九二」恐成夢幻泡影

目前參選國民黨主席的候選人除現任主席江啟臣外，尚有前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源及孫文學校總校長張亞中。

四位候選人中，論政治歷練及經驗，以朱立倫最為資深，曾任新北市長、行政院副院長、桃園縣長與立法委員，其政治實力最為雄厚，此次選舉來勢洶洶，試圖結盟政治元老、地方派系、黃復興黨部及號召青年；卓伯源曾任立法委員及彰化縣長，勢力侷限彰化地區；江啟臣為東吳大學政治系教授、立法委員，代表台中紅派；至於張亞中為前台灣大學政治系教授。

因應黨主席選舉，各自候選人分別提出兩岸路線及論述，聚焦「九二共識」，尤其朱立倫、江啟臣皆有尋求前總統馬英九支持之傾向。此次國民黨黨主席競選，可謂是充滿權力競逐及路線競爭之政治意涵。尤其對朱立倫而言，是否再起政治生命「第二春」，及贏得2024年台灣總統大選的門票，可謂是在此一役。

對江啟臣而言，能否延續「憲法九二」及實踐政治本土路線，跨越元老政治邁向真正「世代交替」，從「弱勢領導」邁向青壯派實質領袖，此次選戰至為關鍵。

江朱卓張皆回歸「九二共識」，然內涵有所差異

現任國民黨主席江啟臣提新版兩岸論述，確立「憲法九二」路線。前主席朱立倫表示，兩岸不需創造新名詞，而是要能夠「求同尊異」。彰化縣前縣長卓伯源則強調要「深化九二共識」，並批評民進黨拿中國國家主席習近平「九二共識就是一國兩制」的說法來詐騙，根本是「通共」。張亞中則強調其兩岸論述要「深化九二共識」，既往主張「一中共表」。

確實江啟臣主政國民黨期間，黨內新生代及青壯派對「九二共識」產生爭論和懷疑，甚至將2020年總統選舉國民黨候選人之失敗，歸咎堅持「九二共識」，這實屬「本末倒置」、「倒果為因」推論。

國民黨新生代曾對「九二共識」產生「過時論」、「懷疑論」、「替代論」、「歷史貢獻論」紛爭，但此次國民黨主席選舉確實跨不過「九二共識」議題，從形式上皆回歸「九二共識」。這是因為國民黨為重返執政之路，必須證明其兩岸路線更具可行性，比民進黨更具兩岸治理能力。這是無法跳躍「必答題」，乃至台灣領導人選舉也很難排除迴避。

江啟臣的「憲法九二」雖回歸九二共識，但偏離「互不承認主權、互不否認治權」

2021年8月11日國民黨召開中常會，現任主席江啟臣在會中提出「憲法九二、重建互信」，表示有信心「憲法九二」的說法可以讓原汁原味、求同存異的「九二共識」繼續成為台灣民眾的主要選項，並援引前總統馬英九主政時期所提出維持「不統、不獨、不武」兩岸主張，以確保台海和平穩定。

江啟臣的兩岸政策雖連結馬英九兩岸路線，主張「不統、不獨、不武」，但此存在弔詭，尤其「不統」是國民黨的長期政策嗎？江主張國民黨應勇於面對兩岸問題及打破統獨僵局，發起設置「兩岸和平發展委員會」芻議，試圖透過臺灣社會對話凝聚政黨共識，提出「基於中華民國憲法的九二共識」。

這樣訴求儘管回歸「九二共識」，但其目標似乎僅止於重啟恢復兩岸對話及協商，對於「兩岸統合」願景欠缺理念及目標重塑。

馬英九執政時期主張「不統」，是因避免給予「急統」形象，因而宣稱擔任總統期間，不會進行統一談判。此外，江啟臣宣稱建置「兩岸和平發展委員會」，固然可以發揮跨黨派、跨族群整合意見效果，但仍是欠缺以「兩岸統合」為目標導向的宣示。

事實上，設置類似「兩岸和平發展委員會」，其名稱由於相當中性並無以統獨為標的，既往民進黨處於反對黨時期也曾有類似主張，其目的試圖取得兩岸關係發言權，避免反對黨的兩岸路線一再被邊緣化。江啟臣這樣提法只提和平發展兩岸關係，卻又提「不統」，引發諸多中共學界批評認為中共當局不會接受「憲法九二」。若是如此，恐「憲法九二」不能成為兩岸當局共同政治基礎，仍無法解開兩岸政治僵局。

根據馬英九主政期間所提出「互不承認主權、互不否認治權」之主張，現江啟臣提出「憲法九二」替代「九二共識」說法，似乎著重於對台灣內部解釋，而非與中共當局之應對。問題是，如果「憲法九二」等於「九二共識」，何須再創新詞語徒增誤解呢？反而應正本清源堅守「九二共識」不是嗎？

即使江啟臣提出「憲法九二」未必能避免泛綠陣營之攻擊，並無法跳脫不斷被「標籤化」及「污名化」之困境。

國民黨主席候選人江啟臣｜Photo Credit: 中央社

朱立倫兩岸論述回歸傳統「九二共識」，並未要求中共當局承認中華民國，以作為接受「九二共識」的政治前提

朱立倫主張在兩岸交流上，國民黨過去皆有基礎，恢復溝通管道並不困難，兩岸不需要創造新名詞，應根據黨章、黨綱的規定，堅守中華民國民主自由的立場，捍衛中華民國憲法，兩岸路線上包括「九二共識、一中各表」等，這些都是國民黨長期以來的主張。國民黨不但要求同存異，更進一步能夠「求同尊異」，兩岸能夠相互尊重、相互瞭解，將來始能更和平、更安定、更繁榮。主張盡快恢復兩岸交流溝通的平台，讓兩岸互動更順暢。

基本上，朱立倫的兩岸論述純粹是回歸國民黨傳統「九二共識、一中各表」，遵循馬英九的傳統兩岸路線，並無標新立異之處。對於江啟臣所建構「憲法九二」概念，朱立倫持質疑反對立場，並冷回應江啟臣兩岸論述「不要創造新名詞，這對兩岸關係不是好事。」

事實上，既然「九二共識」曾為兩岸當局既有共同政治基礎，再創「憲法九二」恐徒增政治糾紛。儘管朱立倫強調堅守中華民國自由民主及憲法，但並未要求中共當局以承認或正視中華民國為前提，始有「九二共識」存在之議。同時，較少涉及批判中共當局的兩岸政策，對中共採取友好政策立場。

換言之，朱立倫兩岸論述是真正回歸傳統「九二共識」，並不以要求中共當局承認中華民國憲法及中華民國為政治前提。

國民黨主席候選人朱立倫｜Photo Credit: 中央社

卓伯源兩岸論述「深化九二共識」，批判民進黨當局及中共當局「九二共識」等於「一國兩制」之說法

卓伯源主張國民黨的兩岸路線就是「深化九二共識」，回歸原汁原味的「九二共識」；台灣主張「一個中國、各自表述」，台灣能維持民主、安定，有尊嚴的生活，也是中共可接受的說法。

卓伯源的說法不僅強調要回歸傳統「九二共識」，同時批判中共當局及民進黨當局的兩岸論述，指出：「九二共識就是一國兩制」是習近平的說法，台灣沒人講這個東西，民進黨為什麼要去附和習近平？民進黨是「通共」嗎？要出賣台灣利益嗎？這種刻意將中共當局及民進黨當局兩岸論述等同說法，其實模糊化兩者分歧，意在凸顯國民黨「九二共識」具有自主性，避免被民進黨邊緣化及標籤化。

卓伯源來自地方勢力，其兩岸論述凸顯台灣部份本土派的觀點，基本上支持「九二共識」。為避免遭遇來自民進黨及激進台獨勢力的批評「親共」、「親中」及「抹紅」，其兩岸論述「轉守為攻」，主動批判民進黨當局，並將民進黨當局與中共當局兩岸論述加以聯結及混淆，此具有轉移焦點功能。

此種提法旨在凸顯國民黨的「九二共識」具有相對自主性，不是如同民進黨當局將「九二共識」等同「一國兩制」；且刻意批判民進黨當局附和中共當局的提法。

事實上，中共當局並未將「九二共識」等同「一國兩制」。「九二共識」著重在兩岸對話政治基礎，強調兩岸關係性質是「兩岸一中」、「兩岸一國」；但「一國兩制」則是兩岸終局狀態之制度性安排。

國民黨主席候選人卓伯源｜Photo Credit: I2wen@Wiki CC BY SA 3.0

張亞中兩岸論述強調「深化九二共識」，「一中各表」不適用兩岸政治對話，主張以三民主義統一中國

張亞中表明不管是參加總統黨內初選或是這次的國民黨主席，雖然職位不同，但目標都是讓中華民國變更好。

同時，批評國民黨近30年來，理念變得蒼白、論述變得空洞；前總統李登輝文化上去中國化，以憲政改革之名卻行毀憲之實；現在蔡英文則要廢考監改成三權憲法，毀掉憲法結構、打擊軍公教等國民黨基本支持者；主張以「和合」理念「解決兩岸的政治難題」。

張亞中提到「國民黨有沒有認識到，當兩岸敵對關係不解決，永遠會被綠營壓在地上打？」認為要解決兩岸敵對狀態要有方法，國民黨高層有沒有方法？「一中各表」只能是事務性協商時持有的默契，要政治對話時，「一中各表」就沒用了，因而提出要「深化九二共識」，不能一再迴避。直指不討論如何「深化九二共識」者，反而成為民進黨的幫兇，因為民進黨就希望兩岸敵對不解決，可以繼續製造「仇中、恨中、抗中、台獨」。

張亞中認為，依據中華民國憲法就是主張統一，但目前要討論的是「現階段」要不要結束敵對狀態、兩岸是什麼關係、能不能和平發展問題。同時，提出主張先走向兩岸統合，如果要談到統一，則應以孫中山的三民主義統一中國，此想法與中共當局主張的「一國兩制」不同。

綜上所論，從江啟臣在兩岸路線上訴求「憲法九二」，朱立倫則認為「不要創造新名詞，這對兩岸關係不是好事」，這凸顯兩者兩岸論述及路線差異。

朱立倫強調國民黨應根據黨章、黨綱規定，堅守民主自由立場及捍衛憲法，兩岸路線則是持守「九二共識」，此為國民黨長期主張；並不要求中共當局必須以承認中華民國存在，作為接受「九二共識」之前提。至於江啟臣則清晰地提出「基於中華民國憲法的九二共識」（憲法九二），試圖以「憲法九二」替代「九二共識」，這恐造成兩岸當局是否必須承認彼此憲法難題。

至於張亞中則提出「深化九二共識」及三民主義統一中國的訴求，不同中共當局於「一國兩制」主張，其兩岸論述部分奠立在蔣經國時期統一政策，為四位候選人中闡述兩岸統一或統合最為清晰者。此外，其兩岸路線也是嫁接在前主席馬英九「九二共識」基礎，再從「一中各表」邁向前主席洪秀柱「一中同表」方向。

至於卓伯源雖提「深化九二共識」，然卻混淆民進黨與中共主張「九二共識」等同「一國兩制」說法。對中共當局而言，顯然朱立倫的兩岸論述及路線，較具可行性及不具爭議性。

國民黨主席候選人張亞中｜Photo Credit: 中央社

傳統「九二共識」內涵重新回潮，「憲法九二」恐成夢幻泡影

總上所論，本文初步觀點以為：首先，朱立倫兩岸論述及路線最為符合傳統馬英九路線，主張「九二共識」，立基「互不承認主權、互不否認治權」，並不要求以承認中華民國憲法及中華民國為前提，深受元老派支持，也試圖拉攏前高雄市長韓國瑜支持；同時其政治資歷較為資深，受部份青壯派支持及苗栗以北地方派系支持，其當選率應為最高。

其次，江啟臣其所謂「憲法九二」主張引發諸多爭論，要求正視中華民國始有「九二共識」存在，悖離馬英九所「互不承認主權、互不否認治權」主張。由於其個人政治威望不足，從美國萊豬入台及新冠疫苗購買議題，皆難以領導統御號召「藍地方包圍綠中央」，屬於「弱勢」黨主席，儘管提出擔任黨主席不會參選總統，意在成為「造王者」，然恐面對「朱上江下」權力重新洗牌之挑戰。

最後，卓伯源屬於地方型政治人物尚不具全台性知名度，由於來自彰化縣隸屬中部地區，其參選將損及江啟臣在中部地區支持度，對江啟臣衝擊較大。

至於張亞中參選由於欠缺政治元老、地方主要派系支持及組織動員能力，其參選成為一種政治理念陳述及號召，儘管既往曾為前國民黨主席洪秀柱智囊，且洪表態不支持任何人，故其政治實力有限。卓、張競選實力最為薄弱，而卓之競選又對江在中台灣的選情恐造成「雪上加霜」衝擊。

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航