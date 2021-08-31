張忠謀示警半導體危機，台積電需思考如何應對「30年一遇的變局」？

文：林宏達

全球各國爭相祭出天價要投入興建半導體廠與發展自有半導體技術，一改過去全球半導體供應鏈外包分工的模式，連台積電創辦人張忠謀都提出警告：「不僅成本將提升，技術進步可能放緩，花費數千億美元及許多時間後，結果仍將會是不自給自足。」

這其中，美國扮演非常重要的角色，本刊專訪長期跟美國華府決策圈互動的兩岸政策協會理事長、美國華府執業律師譚耀南，他曾是華府布魯金斯研究院訪問學者，與當時同為布魯金斯資深研究員的聯準會前主席葉倫互動頻繁。

譚耀南認為，「現在，美中之間長時間競爭的新戰略格局已經形成，3~5年之內，誰來都無法改變這個格局。這個大格局裡，歐洲已經體會到了，俄國知道了。日本也知道了，對峙的格局已經形成了。」以下為譚耀南對這場變局的看法：

美國全力抗中講求實力原則

美國拜登總統上任後，第一個講的是實力原則（Position of Strength），講了不只一次，最近美國副國務卿薛蔓（Wendy Sherman）訪問天津的時候說，美國要站在實力原則的基礎之上，跟中國做長期的戰略競爭。

實力原則的核心就是科技實力，美國已經盤點自身的科技實力和中國的差距，藉以加強自己的實力跟中國競爭；靠著持續財政擴張，持續的印公債，把錢打到市場上，美國用大量的財政擴張挹注這些事情。

對美國來說，跟中國的競爭不只是所謂修昔底德陷阱、強國排名的競爭，而是價值與制度的競爭；也是像拜登所說，民主和專制制度的競爭。因為層次夠高，這個訴求也得到其他盟國的支持，在美國國內，華府決策圈裡，從川普任期結束前半年，對這個方向已經沒有疑問。

Photo Credit: 財訊 / 彭世杰攝 兩岸政策協會理事長譚耀南認為，台灣半導體產業賴以成長的全球自由貿易環境，已經出現30年一遇的大轉變

第二，全球主義跟自由貿易的概念，已經被修正。在美中競爭的框架下，拜登政府常說的是，經濟安全就是國家安全，因此，雖然美國支持自由貿易和全球主義，但還是要廣積糧，把重要的科技元素放在可以掌握的地方，最好是自己國內，至少是理念相同的盟國。

台灣藉由台積電擴大影響力

但這些事難道只有美國這樣想嗎？歐盟跟德國也非常清楚，半導體已經是戰略物資，這件事絕對不是在自由貿易的框架之下，可以自由進出口、可以哪裡便宜就在哪裡生產的。成本的增加，被認為是戰略上的必要，這是生死存亡，在半導體產業，自由貿易恐怕已經是回不來了。

全球對戰略物資的定義變了，以前是大米、戰車，以後就是半導體。以後要看這場賽局，不能只看美中，而是美中歐日都要一起看，他們的市場規模和科技實力，會影響半導體產業局勢。

對台灣來說，台灣半導體產業過去幾十年，是自由貿易的受益者，但這個環境會永遠不變嗎？全世界都在問，為什麼一定要在台灣做？晶片已經不是哪裡便宜就在哪裡生產的普通商品。

現在，是台積電跟台灣在戰略上重新定位自己的關鍵時刻，需重新去檢視這個局勢，不能只從目前的資產負債表去看這個事情。台積電過去是由台灣政府和荷蘭飛利浦出資成立的，現在台積電仍然可以用這個模式，跟德國政府合資，透過政府的補貼、出資，台積電的規模再放大5~10倍，這在資本市場上是完全可能的。

未來可能會出現日積電、德積電、美積電，台積電的模式會在各國被複製，台灣也應該要重新定位自己的核心價值，不只是先進半導體的製造中心，台灣作為台積電發源地的地位仍然重要，重新定位自己是核心人才，技術的發源地或樞紐，用台灣的民主制度、生活形態結合原本的科技力，都可能形成台灣的新核心價值，藉由台積電的國際化擴大影響力。同樣的，台積電的老對手英特爾、三星，也不會死守在原有的地盤，一場大鬥爭要開始了。

但台積電之外的公司，恐怕要認清必須選邊的事實，美中兩方的科技戰，也是國力之戰，雙方都要發展自己的技術、系統，哪怕它比較貴、比較慢，都不會改用對手的技術。過去台商在美中之間左右逢源的時代，已經過去了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航