菜鳥啊，你當然可以拒絕，但你真的不考慮幫大家訂個下午茶嗎？

文：詼詼學姊（竹科資深工程師，很會訂下午茶）

友人的友人在中科某高科技公司當主管，某天課上來了位新妹，新人嘛～前面幾天上班就是無所事事、東逛閒晃，於是主管便請這位新妹代訂下午茶。

殊不知，這位新妹竟回覆主管一句石破天驚的話！

「老闆，我是來工作的，不是來訂下午茶的。」

「老闆，我是來工作的，不是來訂下午茶的。」

「老闆，我是來工作的，不是來訂下午茶的。」

這句話，是友人的友人在公司服務十五年來，從來沒聽過的一句當頭棒喝！

事發當下，主管只好命令旁邊的衰臉工程師去訂下午茶……接著神色自若的回到自己的座位上，並立即丟訊息給友人，驚恐的問道「天哪，現在的年輕人是怎麼回事！」

作者截圖提供 同樣的問題，在網路論壇上也常常會出現

依學姊看，這位主管……你家工程師來上班，的確當初合約上並沒有載明訂購下午茶也是職務內容啊——就像消防隊一直以來的業務是救火，根本不是幫忙抓鱷魚啊！消防隊員會願意抓鱷魚是佛心做善事，工程師會願意訂下午茶也是飢餓感驅使。

所以，各位主管們，千萬別認為讓底下的工程師訂購下午茶是合理的！要吃下午茶請找小秘書，謝謝。

BUT，但是！！！菜鳥啊，你們真的不考慮訂個下午茶嗎？

是這樣的，學姊在公司打滾多年，從課上的下午茶小妹，慢慢進階到可以吩咐一代又一代的小菜鳥去訂下午茶。學姊我也算是媳婦熬成婆了～不免想分享一下我對於訂購下午茶的一些想法與撇步。

從訂購下午茶，觀察新人的工作能力與做事態度

訂下午茶這種雜事，說穿了就是統計要點的餐點份數，然後打電話，收錢，貨到付款。但其中充滿了各種眉角，如何在維持客製化的點餐模式下，又能快速統計份量並成功訂餐，其實不簡單。

有看過新人，拿著一張紙，上面附了過時的menu，然後傳下去要大家手寫。好不容易傳完之後，電話打過去，拍謝……今天已滿單。

也有看過新人，因為覺得在那邊半糖少冰微糖多冰加珍珠不要椰果太麻煩，於是規定大家一律只能選全糖或無糖，而這位新人的下場，我想我也不必多做說明……

更常是新人們在和店家點餐時，點來點去像是在鬼打牆一樣，取餐時間喬不攏，杯數份數對不起來，連公司地址跟怎麼走都不知道如何說明的（畢竟才剛報到嘛）。

Photo Credit: 中央社

觀察過課上剛來的新人們，第一次訂下午茶所花費的時間（從開始統計到打電話）普遍需要兩個小時！（我們課人數大約15~20位）主因是大部分新人對於訂下午茶這件事，只有「目標（訂下午茶）」，卻沒有「計畫（先詢問店家是否外送、excel統計表格先做出來）」，也沒有「行動力（催促學長姐快點填單）」。

有些比較內向、或反應不夠快、或是做事比較隨性的新人，訂起下午茶來就是一項鬧劇（有遇過新人早上九點開始統計下午茶，結果十二點要大家重新填單因為店家沒開，下午兩點又再次要大家重新填單，因為店家滿單。最後在下午四點時終於訂好了！結果飲料卻要隔天才會到，因為新人向店家念錯日期了。崩潰。）

而個性積極又做事明快的新人，通常一小時內就可以搞定！

所以我說哪，各位小朋友們，學長姐要你們訂下午茶，其實也是在做個小測驗，千萬不要放棄這個機會好好表現自己！

詼詼學姊的訂下午茶基本功

一，先確認要訂購的店家滿多少才外送，外送多久前收單，目前所有品項都有賣嗎。

二，準備好最新且合適的Ｍenu，不要冬天的時候拿夏天的Menu，要不然你就會遇到寒流來時，還要跟店家訂芒果冰沙的囧況 （然後你就要再鬼打牆的回去很有禮貌地和學長說，學長抱歉現在沒有芒果冰沙，你想換什麼嗎？）

三，傳單下去的同時務必註明結單時間，並同時把excel（編按：或Google Docs）表格建立好，表格可以長這樣：

作者提供

也可以直接將excel開共用放在公用碟，並把menu貼在旁邊，請大家上去填。但這項行為會有檔案損毀或是有天才學長姐填錯格之類的風險。

四，一定要催單（要有禮貌）且一定要確認老闆有點到。

五，和店家訂購時可以請店家稍微分類一下，例如我們課做了兩條Bay，我會根據學長姐的座位，請店家幫我把同一條Bay的飲料裝在一起，這樣分發時能降低某些天才拿錯下午茶的機率。

下午茶可不是訂了就好，記得要親自分發

很多新人以為下午茶訂完，貨有送到，就已經功德圓滿了。真的是傻孩子啊。

藉由發送下午茶，可以提早認識課內每位學長姐的名字綽號與座位。同時，老人屁股是很大很重的，要老人移動屁股自己去拿下午茶真的是難為他們，這時若有個年輕人願意幫助老人家，將餐點送到座位上，眾老人一定滿心歡喜，心想著這位學弟真是個可造之才之後一定好好培養啊！

另外再分享一則學姊的親身小故事，多年前課上來了位小學妹，當然第一項任務就是訂下午茶。在小學妹發完下午茶，而我正準備掏錢給學妹時，學妹竟小小聲的跟我說「學姊，這杯不用給我錢啦，謝謝妳平常這麼照顧我。」

真是嚇死學姊我了，畢竟學姊我不是走這種小驚喜暖心派路線的。也是那次，才讓我又學到了一招：適時的給予你身邊對你有幫助的同事一些暖心行動，讓他們心甘情願成為你的後盾！

（當然，太常請客或太過阿諛奉承只會讓人反感，這之間的拿捏就要靠各位小朋友們的天賦自行學習了。）

Photo Credit: Reuters / 達志影像

開發新的下午茶內容並定期管理下午茶資料庫

要成為史上最會訂下午茶的工程師，當然就須具備資料開發與管理的基本能力——不要老是只會訂珍奶和雞排，偶爾來點新鮮感才能讓眾老人們有耳目一新的感覺。

此外，店家與菜單的管理，也是一門學問。那種會隨著季節變換菜單的店家，其實都比較受到嘴叼老屁股的歡迎，當老屁股們今天囔囔著好想吃下午茶但又不想吃雞排章魚燒鬆餅紅豆餅時，若你能端出「啊，還是我們今天來訂季節限定的盛夏黑松露漢堡」時，你就贏了。

所以學姊我說哪，雖然工程師的工作內容的確不是訂下午茶，但若是連訂下午茶這件小事，你都無法把它做好——甚至還排斥做這些小事——那未來實在堪憂。畢竟連小事都做不好、不願意做了，主管敢把大事交給你做嗎？

期待接下來的新進工程師們，能在訂下午茶的領域充分發揮工程師所需具備的資料收集統整歸納分析能力，並展現對訂下午茶這項任務的積極與熱忱！共勉之！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航