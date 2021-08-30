「房地合一2.0」上路後房市三缺墊高成本，高房價恐成常態

隨房地合一2.0於7月1日上路後，房市呈現量減價增的態勢，根據最新公布的信義房價指數，第二季全國房價季漲1.35%、年漲10.24%，顯示未受到本土疫情爆發衝擊，房價持續高檔徘徊，央行總裁楊金龍不諱言，房價受「成本因素」影響很大；在原物料攀升、缺工以及土地有限的狀態下，房價恐怕是難以回頭。

政府推動房地合一2.0 房市量減價增

為了抑制高居不下的房價，政府除了推動「房地合一2.0」外，也透過實價登錄2.0讓房市更加透明，盼能藉此打擊「炒房」的投機客，而央行亦持續實施不動產信用管制措施，進一步擴大政策力道。

自從房地合一2.0上路後，財政部統計七月交易案件較上半年月平均減少約四成，其中短期交易案件明顯減少約三成。央行8月24日發布的7月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額僅新台幣503.34億元，較上月大減163.84億元。

央行經研處副處長蔡惠美告訴《中央社》，7月六都建物買賣移轉棟數月減29.7%，房市買氣（成交量）明顯降溫，除了台南市有企業進駐、就業人口增加，以及南部疫情相對緩和等因素，年增率為正成長，其他五都均落入負成長。

蔡惠美說明，7月五大銀行新增房貸驟降背後有三大因素，一是房地合一2.0於7月上路，不少投資客趕在新制實施前出售房屋，市場湧現一波換手潮，墊高6月基期；

其次，屋主若來不及在7月之前釋出物件，就不會想賣了，寧願多等幾年再出售，因此新制上路後的交易量才會下降；

第三，5月中旬開始，國內疫情急速升溫，6月疫情相對嚴峻之下，看房人數銳減，自然影響交易量，並遞延反映在7月的新承做房貸金額。

受到疫情爆發、新制上路的雙重打擊，房市交易量明顯下滑。不過最新信義房價指數顯示，台北市、新北市7月房價指數雙雙較上月成長，且年增率分別達9.96%及11.71%，各自創下103年4月以來、103年6月以來的新高紀錄。

土地、建材成本高漲以及缺工嚴重進一步推升房價

「房價必然是要呈現成本面的墊高，不足以用這個認定打房成效不佳」，蔡惠美解釋，房價上漲背後有成本面因素，土地、建材成本高漲，缺工嚴重更導致工資攀升，建屋成本自然上升。

面對外界針對不動產信用管制措施成效的質疑，央行總裁楊金龍強調，為提升選擇性信用管制執行成效，今年初以來已辦理 14 次專案金檢，初步已見成效，包括不得有寬限期、降低投機炒作；貸款成數下降與貸款利率上升等。

不過他也坦言選擇性信用管制措施對富人買豪宅「比較沒有效」，原因在於，此族群購置豪宅無須貸款，亦即難以壓制高價豪宅。

面對近來政府的「打炒房」政策，《關鍵評論網》訪談中南部包商業者指出，房地合一2.0無法讓房價降低，最大的效果是「緩漲」；另外近年來受到大環境影響，台商自中國回流明顯，且由於近來科技業景氣轉好，蓋工廠成為常態，台灣的「建地售價」也跟著水漲船高。

他說明，還有許多公司正在找地，土地需求大增的情況下，對於建商來說成本已經墊高，又加上近來原物料（鋼鐵、水泥及玻璃）價格於今年又直線上升，漲幅至少三成，進一步推升房價；而種種成本大漲，許多建案已經向後延遲，而公共工程亦出現流標的情況。

國發會主委龔明鑫日前表示，疫情後各國投入大筆經費推動公共建設，對建材、原物料需求加劇，恐造成價格調漲。國發會官員對外表示，目前此現象還是個案，尚未出現系統性因素，就原物料價格觀察，針對砂石部分每個月都有在管控，對原物料價格波動做出因應對策。

據台經院統計，7月營建業營業氣候測驗點較上月上揚1.74點至103.02點，終結連4跌，尤其廠建的廠務動工興建情勢依然樂觀，營造業對未來半年景氣以好轉看待。

台經院提到，即便政府祭出打炒房措施加上疫情干擾，對房市僅是短期影響，市場上對工業地產、倉儲物流等開發動作仍積極，預料國內房地產市場將多元發展。

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核稿編輯：翁世航