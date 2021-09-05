只會分工不會「合作」：八個該拋棄的「學生思維」，千萬別從學校帶到職場

最近三個月，我和另一個夥伴花了上百小時帶著一群高中、大學生和自學生進行一個實作專案，我的角色不是老師，更像是Mentor或是Coach，不親自出手，只「出一張嘴」陪他們討論、執行、檢討、優化，然後不斷重複以上動作。

這段時間下來，幾位同學在很多地方的表現都令人驚豔，他們的「能力」在同儕中絕對是佼佼者。不過從他們身上，我深刻感受到，台灣的教育過於偏重「知識」的傳授，卻忽略了「最重要的事」。

專案告一段落，我和另一位Mentor的共識就是，我們期待的不是同學們在技能上的進步，技能，再學就有了；但我們最在乎的是他們養成了什麼「思維」，因為一個好的「工作態度」會跟著他們一輩子！

以下這八個思維，正是我認為「學生」該徹底拋下的：

1. 只會分工，不會「合作」

在學校最常見的

分組做報告時，大家開始分工，每個人負責一部分，再一個人負責「統整」。最後把各自的部分交給統整的「苦主」，剪剪貼貼順一下格式，一份好像是一回事的報告就可以交，大家都拿到了分數，問題是那份報告能看嗎？

職場的真實世界

工作當然是要分配的，但不是分完就好了，而是每個人都要清楚自己扮演的角色，在事中就不斷有意識地、固定頻率的討論，了解彼此的進度、是否需要互相配合，如此一來最後產出的才會是「一個產品」，而非拼貼出來的散沙。

這就是「產品思維」：每個人都知道自己負責的是整個產品，不只是螺絲釘。

2. 做人不做事，不如「對事不對人」

在學校最常見的

又要分組報告了，趕快來揪好朋友、好兄弟或室友同組，然後就發現有的組員要不是進度不如預期，不然就是擺爛、搞失蹤，跟陌生人組隊一樣會遇到這種狀況，但為了不想得罪人、或連朋友都當不成，只好自己吞了。

職場的真實世界

「做人」當然重要，但既然我們是為了「做事」才聚在一起，該溝通、該攤牌的沒理由自己吞下去，不需要為了做人綁手綁腳。溝通上要緊守「對事不對人」原則，有時候每個人都有自己的困難之處，進一步了解才有可能打破僵局、或重新分配權責。

這才是「負責的態度」：我們是對事情負責，即便要做人也是為了把事情辦好。

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3. 開會不是為了討論，而是要「定案」

在學校最常見的

不管是分組報告，還是參加各種競賽、或辦活動，都有數不清的「會議」。問題是每次開會要不是非常冗長，不然就是沒效率、開到最後還是沒結論，抑或是打打鬧鬧、感情是很好啦，但我們只是來交朋友的嗎？

職場的真實世界

除了少數工作，每天各種會議基本上是常態，關鍵不是開會，而是「會前準備」，一個好的會議從排定開會前就決定了，要有明確的會議目的以及大綱，確定每一個與會者的角色／權責、各自需要提供資料，並確保所有人會前都看過資料，帶著各自的想法和決議來的。

開會不是為了各抒己見，而是做決定；是為了節省時間，而非浪費時間的。

4. 不要等答案，而是提「方案」

身為Mentor經常遇到，有學生來問問題，劈頭就是「遇到XX問題怎麼辦？」、「請問怎麼做YY？」、「可以幫我看一下ZZ嗎？」欸，這好像不是我的作業或工作吧？這些問題背後反映的都是「等答案」的心態，或是把自己的責任丟給別人。

這也是台灣教育的問題之一，多數人習慣被答案餵養，以為會有標準答案。事實上，大多數都沒有標準答案，在職場上遇到問題，不是去問主管怎麼辦，那是最不負責的行為。

真正該做的，應該是先分析問題，盡可能地查找資料和案例，提出各種應對方案，及不同方案各自的適用性和優劣，再去找Mentor或主管討論。

這個過程才是「學習」：別人經驗當然好，但直接獲得答案，經驗永遠只是別人的。

5. 說到，就要「做到」

在學校最常見的

常常在開會、朋友之間喇賽的時候，總是會有人不經意的提起，有些事情其實可以怎麼做、他也可以幫忙，或簡單到說要找誰一起出來聚會。但通常會發現，再去關心進度的時候，要不是什麼都還沒做、或根本忘了這件事，不然就是拖拖拉拉晚了一兩個月才搞定。

職場的真實世界

不管是年度專案，或者只是約個飯局、幫忙打會議記錄這種小事，只要是你「答應」過的事情，時間到、事情就是要發生，沒有第二種可能。這些都代表了你的「credit」，不管大事小事，都要排除萬難去辦到。就算因為有事耽擱了，也要提早告知當事人，說明原因以及具體改到哪個時間完成。

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6. 做完，不等於「做好」

在學校最常見的

工作分配完之後，懷著忐忑不安的心情等到死線，最後大家丟出來的東西，不是跟原本討論的不一樣，不然就是差強人意、根本不能用。每次都變成最後負責「統整」的那個人要當苦主，不眠不休的做完所有該補救和收尾的工作。你以為自己真的佔便宜了嗎？

職場的真實世界

工作沒有做到100分、甚至是120分，根本就不該交出去。因為從我們經手過的每一件事，都代表了自己的「個人品牌」。

同事、客戶或主管不見得認識你是什麼樣的人，但絕對記得你的「工作態度」，會對你的「工作成果」有印象，如果只是把東西「交出去」就好，60分的標籤會永遠跟著你，在職場上怎麼死的都不知道。

7. 人脈不是認識多少人，而是「把自己做好」

在學校最常見的

總是有人愛吹噓自己認識某某風雲人物、KOL，或哪個學長姐是她的朋友，不然就是跑過多少活動、受邀參加什麼菁英聚會、去哪些知名企業實習過，還是臉書有多少好友、刷了多少經歷／Title、IG有多少人追蹤、發文又有多少人按讚，好像有了這些「數字」就等於自己多有「人脈」？

職場的真實世界

老實說，你認識多少人都沒有用，假如你是一個沒有credit、事情交到你手上也做不好的人，就算認識100個人，那只不過表示有100個人知道你是一個「不值得信任」的人。

人脈的本質是「信任」，先把自己做好，承諾過、經手的每件事做到最好，就算只認識10個人，這10個人也會信任地把你推薦給更多人。

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8. 評價你的不是數字，是「你的行為」

在學校最常見的

學生的時候，多數人都會忍不住去在乎考試考幾分、學期末平均多高、班排多少，或是比賽最後獲得第幾名、辦的活動多少人參加、選的代表和幹部最後有沒有當選。即便是出社會、進到職場，還是很多人會迷失在自己的業績、流量、考績、有沒有得獎，或深怕別人不知道自己有功勞……等。

職場的真實世界

事情永遠都不是「交出去」那一刻就結束了。沒錯，你當下會獲得一個數字，可能來自老師、主管、客戶或同儕，但那只代表「現在的你」，卻不等於「未來的你」。

人生是個「無限賽局」，關鍵不是這次成果，而是你能否馬上檢討、下次優化到什麼程度，那才是別人真正記得你的樣子。

本文經作者授權刊登，圖文原發表於Instagram帳號

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航