【影音】老不一定要孤獨——「一粒麥子基金會多功能日照中心」，重新找回偏鄉長者對生活的熱忱與重心

你認為「老」是什麼樣子？是一個明確的年齡界線？還是進入某一種身心狀態？即將邁入知命之年的創業家暨網路紅人「我是崴爺」，以及才剛過而立之年的知名電視主持人蔡尚樺，各自從自己的性別與年齡探討對於「老」的想像。

走到「老」的生命階段是幸運的，這意味著老天願意多給我們一些時日，品嚐晚年的生活滋味；同時「老」也有屬於它這個階段的考驗與精彩，不只是個人的生命功課，也是周遭社區的共同學習。崴爺說起他對「老」的想像與擔憂：「對於晚年，有些人會覺得坐在輪椅上看夕陽是很祥和的畫面，對我來說卻像是恐怖片，好像除了看風景，就沒有辦法做其他事了。」蔡尚樺也說：「老讓我覺得可怕的地方在於，我的思想和靈魂還很衝，但是身體和代謝卻都變得緩慢，彷彿被禁錮在一個軀殼裡。」

Photo Credit：TNL Brand Studio 知名電視主持人蔡尚樺（左）、創業家暨網路紅人「我是崴爺」（右）討論對於年老的想像

不讓老和孤獨、無能為力劃上等號，不只是崴爺和尚樺的共同目標，也是一粒麥子基金會「多功能日照中心」的任務。誠如影片中一粒麥子基金會執行長林木泉所說，每一個長者都有屬於他自己的生命經驗，邁入老年並非就要拋棄自己過往的能力或興趣、成為一棵呆坐的枯木，而是猶能發揮生命力，活出每個精彩的當下。

Photo Credit：TNL Brand Studio 一粒麥子基金會「多功能日照中心」配合長輩興趣和專長發展活動，像是木工或編織

對此，林木泉執行長向崴爺與尚樺展示了花蓮縣「光福多功能日照中心」的實地樣貌，不僅是提供生活照顧，更重要的是支持長者找回對生命的好奇與盼望；像是多功能日照中心透過木工班、編織、植栽、桌遊等活動，讓長輩重拾過往的生命經驗、為生活增添許多樂趣和色彩。此外，還須有護理、社工、營養師、物理治療師等專業人員以及在地社區青年的共同參與，才能撐起長者的晚年生活，讓「老」不孤獨，而且可以更加自主、有尊嚴地生活。

Photo Credit：TNL Brand Studio 一粒麥子基金會持續募集各界善款，支持偏鄉長者擁有幸福晚年

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