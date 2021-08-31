《海不揚波》：康熙帝平定台灣後，清朝海疆再無大事——真的是如此嗎？

文：布琮任（Ronald C. Po）

海上新清史的探索與可能

「新清史」史觀出爐後，支持和反對的聲音此起彼落。有論者認為，無論滿人的邊疆政策如何多變，清朝終歸也是一個以漢文化為根基的中國皇朝。一些學者更表示，過分強調滿人的身分認同，依賴滿文檔案為佐證，實無助徹底了解清廷的統治思維。只因滿文檔案在數量上而言，始終遠遠不及漢文資料。

本書無意去支持或反對「新清史」，況且我總覺得，持續不斷的爭議倒沒什麼意思。畢竟雙方也是有理有據，分歧大多源於觀點與角度的不同而已。但無論爭論若何，我認為「新清史」確實為清代海洋史提供一個饒具意思的平臺，有利我們去探詢清代的海洋政策、關懷與意識。

首先，新清史的討論時空是十八世紀。在西方學界，這時代多被稱為「前近代時期」（early modern era）。在十八世紀的亞洲大陸，主要由幾個帝國所主導，其中包括清皇朝、蒙兀兒王朝（Mughal empire）、沙俄帝國（Tsardom of Muscovy / Russian Empire），和鄂圖曼帝國（Ottoman empire）。與西歐不同，這些亞洲帝國之間並沒有軍事上的大交鋒，彼此有一種權力的平衡。

正因為這種勢力上的均衡，清帝國在政治、經濟、文化上得以享受到穩扎的發展。如果我們參考大分流（great divergence）的論證，在國民生產總值方面，英、美、普、法等西洋國家更是遠不及清代中國。而在不少史家眼中，相對十九世紀，十八世紀的清朝可算是一個文治武功，澤被萬民的盛世。

雖然近年亦有不少研究指出，這個盛世只是虛有其表，特別在乾隆時代的中後期，清朝國勢可謂每況愈下。但話說回來，與十九世紀相比，康雍乾時代的確相對太平無事。亦正因為這種安穩，令清政府得以有能力去籌謀和鞏固它的帝國統治。統治的藍圖包括各種邊疆政策，而海疆便是其中沒有被遺忘的一環。

換句話說，「新清史」讓我們重新喚起十八世紀的特殊性；也提醒我們要有效分辨十八世紀與十九世紀的清代中國，在客觀形勢、政策空間，以至發展維度上所存在的異同。

如是者，十八世紀的清代海洋史自然與十九世紀的不一樣。事實上，在討論清代海洋史的時候，我們都不太習慣去關注十七、十八世紀。在一六八三年康熙（一六五四～一七二二）平定臺灣後，海疆彷彿便再無大事。除了航海貿易等論題外，就鮮見其他針對十八世紀海洋史的討論。所以，本書所言「海上新清史」的其中一個重點，就是希望在十八世紀的歷史長河中，找出一些在海貿框架以外的海洋專題。

其中一個令我倍感興趣的議題，就是清帝國在十八世紀怎樣看待海疆的「帝國性」。這種「帝國性」和新清史學派所言的有些相似。我與推崇新清史的學者一樣，大致認同清朝在十八世紀也是一個具有開拓性的帝國。不過滿人在中亞擴展的方式，與他們在固鞏海疆方面的力度則有所不同。清政府在治理海疆方面，顯然沒有一種霸權式的侵略，但這不代表其帝國性沒有在海域中得以彰顯。

在本書的第一部分，我將會聚焦三個方面，來引證清廷的籌海方略與其帝國性的展示。其中包括測繪海疆、伐木造艦，以至在渤海一帶的海洋軍事化問題。

事實上，一個國家的「帝國性」，並不一定要與開疆闢土、南征北戰有關。正如我們對於「海權」概念的解讀，也不一定要和侵略扯上關係。在海權學權威馬漢（Alfred Thayer Mahan, 1840-1914）出版他的鉅著後，海權的展示便等同不同形式的海事入侵和攻伐。

然而，馬漢對海權的認知，亦不只限於越洋侵略的框架。而且，在研究海權的領域中，「海權」的伸展也包括在太平無事時，國家對海疆治理、航線保障，以至海岸區域巡防等範疇。十八世紀的清政府在這方面亦有其方針，絕非束手無策，漠不關心。相比明代的海事治理，康雍乾時代的海疆政策甚至有更進一步的跡象。比如在駐防海島方面，明代素來「棄海島而不守」的態度，在清代則變得不合時宜。

話說至此，也有需要闡明一下清代和明代在籌海政策方面的關係。雖說十八世紀清代在治理海疆方面，相較前朝有所不同，甚至是變得相對積極，但綜觀清代的水師結構，依舊是參仿明代所制定的為藍本。即使在某些地方有所調整，但亦沒有偏離太多。

所以我們在處理明清兩代看待海事的時候，切忌誇大或忽略它們之間的連繫。不過我必須強調，本書可無意比較明代抑或清代的海洋政策誰更全面，哪個時代更能展伸海權。我所希望的，是藉著第一部分的專題，合理地還原十八世紀清代對海洋的關注和其帝國性而已。

要討論「新清史」學者的研究重點，便不得不提及當中的「內亞轉向」。顧名思義，在新清史學者的視角，清皇朝在中亞的擴張、「西征」，莫不是奠定大清成為滿洲帝國，而非中華帝國的關鍵。由此論之，清皇朝在中國歷史上的定位，理應就是一個「斷裂」，而非「延續」。

由於「內亞轉向」的觀點大膽，相關討論在學術界一直激起漣漪式的迴響。姑勿論這種「內亞視角」是否站得住腳，我認為這種側重「內亞大陸」的申述，並不一定要與「中華大一統」的問題相提並論。如果從一個海洋史的角度出發，我們甚至可以為這種「內亞取態」賦予一層新的學術生命。

首先，十八世紀的清皇朝在治理和看待中亞邊疆的態度上，其實與它在海疆管理方面存在不少共通之處。最明顯的例子便是以一種「內外模式」去分劃海疆。這種「內海外洋」的區介，在中亞治理和朝貢體系的論述上，我們也可以找到「內朝貢國」和「外朝貢國」的相似邏輯。我在本書的第一章，便會就這種「內外模式」進行更深入的探討。

除卻「內近外遠」的管治方針，清帝國籌理海疆和中亞的態度，箇中也有異曲同工的地方。特別在十八世紀的中、後期，清政府基本上沒有忽略海洋作為一個促進交流貿易的紐帶（frontier）角色，這種管治取徑與看待中亞絲路圈的重要性大致相同。而在統治的大格局上，海疆和中亞邊境均屬天朝國土的一部分，不能輕易捨棄切割。

換言之，與其不斷強調清皇朝是一個內亞皇朝，倒不如把它理解成一個執意平衡中亞邊陲和海域疆界的大帝國，在東亞世界雄立超過整整一個世紀。

除了對內亞史觀作出補充外，「海上新清史」也希望呈示東北亞海域在十八世紀海洋史的重要性。一直以來，明清海洋史的研究重心大多集中於上海以南的海濱與海域，相對而言，東北沿海彷彿了無大事，沒關痛癢。儘管東北海岸的海貿交流，遠遠不及東南沿海的發達和蓬勃，但箇中還有很多海洋特色，是我們在黃渤海境域以外所找不到的。我在書中的第三章〈建威消萌〉，便會就這方面多說一點。

簡略來說，我認為這種「南熱北冷」的學術氛圍，在歐美史家多番強調「非主流海洋同樣重要」的走向下，是時候作出適度的調整。「海上新清史」的其中一個願景，便是希望把我們的討論重心向東北轉移，重構一部更完整的清代海洋史。

「新清史」學派還有一道特色，就是對滿文檔案的重視和徵引。

推而思之，「海上新清史」似乎也要適度利用滿文資料，方能配合「新清史」的研究範式。有關這一點，我認為在這裡要稍微申明一下。如果我們要建構一部更完整的清代歷史，滿文，以至蒙文和藏文的檔案無疑有所幫助；可是，正如一些批評「新清史」的學者所言，這一系列的「新檔案」究竟有多嶄新？它們是否可以就清皇朝的本質帶來翻天覆地的變化？這些問題還是沒有定案的。

我是比較傾向相信，滿蒙檔案的確可以讓我們進一步了解一些關乎清代歷史的「複雜性」（complexity）和微觀變動，諸如邊疆管治、族群生活，以至商品、文化往來等課題；但就清廷統治的大方針和格局而言，非漢文資料大概是擔當著補充和輔助的角色。

換句話說，即便是「新清史」反覆強調的「內亞轉向與帝國性」，也不一定要全數依仗滿文檔案去證明；我們在漢文紀錄中，其實也可以找到相關的例子。基於這個邏輯，我認為在海疆管理，以至海權展示等議題上，滿文材料的作用大致是類同的。

當然，如果根據「新清史」其中一個領軍人物歐立德（Mark Elliott）的論證，滿檔還會浮現一種專屬滿洲統治者的身分認同（Manchu identity）；針對這個觀察，我可沒有異議。但如果我們聚焦有關海事的滿文資料，它們是否也可以揭示一種滿洲特性，這裡我就有一點保留了。

從另一個角度來講，滿人身分中所含藏的海洋性（maritime identity）究竟若何？這種海洋性是否只有在滿文資料內才能找到端倪？有關這些問題，相信還要指望更深入的研究，方才有所結論。

不過，無論如何，我們還是要先弄清楚，及至目前為止，究竟有沒有與清代海事相關的滿文檔案存世呢？就我目覽所見，這類檔案果真有跡可尋。

其中一個例子就是一幅題為《臺灣略圖》的海圖，墨繪於康熙初年，現藏國立故宮博物院。《臺灣略圖》的特色在於它分別有滿、漢箋注各一幅；是一張軍事攻略圖，估計是由明鄭降將周全斌（？～一六七一）在一六六六年繪呈康熙，以助他征臺之用。雖然滿文部分的內容大致與漢文的相同，但它總算是一個饒有意思的例子。

除了這幅海圖外，以滿文撰著的資料還包括一些內閣檔案（例如《平定海寇方略》）與沿海碑刻，它們都具有不少研究價值，足資我們去參詳考究。姑不論這些資料是一種「補足」還是「輔助」，它們對我們追尋清帝國的海洋關懷、海疆統治與籌海方略等面向，終歸也是有所助益。

話雖如此，我還是要事先聲明，本書主要是依靠漢文與歐文檔案而成，所以在運用滿文資料方面，和「新清史」學者所期望的標準比較，難免會有很大的落差，這是要向讀者交代出來的。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《海不揚波：清代中國與亞洲海洋》，時報文化出版

作者：布琮任（Ronald C. Po）

18世紀的清皇朝，真的是一個漠視海疆的內亞帝國嗎？

從測繪海疆、伐木造船與海防方略，到《海錯圖》、追逐魚翅與渡海詩文，

讓我們重探一段被遺忘的盛清海洋大歷史！

我們已習慣利用以大陸為軸心的史觀，去分析滿清統治中國的歷史：滿洲人馳騁天下，建立一個橫跨中亞的陸上帝國。他們對海洋的認識，對海疆的重視，往往不如前朝鄭和下西洋的積極。若不是19世紀西方列強相繼由海路侵擾中國，清政府也不會意識到鞏固海防，發展海事的重要性。

但史實真是如此嗎？

《海不揚波：清代中國與亞洲海洋》希望追溯清帝國的海洋關懷，證明清代中國在歐美列強紛起入侵前，不是一個漠視海疆的陸權國家。

布琮任試圖透過「去陸地化」的觀點，以淺顯生動的筆觸勾勒清代中國與海洋世界的脈動，從而呈現清帝國在鴉片戰爭之前的海洋意識，試圖為海洋史和盛清史灌注新的思維與色彩。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航