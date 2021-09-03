業界永遠缺一個好譯者：書籍翻譯工作到底在做些什麼？

文：品文

想當年注意到譯者這個職業時，對於口譯員的第一印象是「坐在口譯廂裡的人」，對於筆譯員的第一印象則是「翻譯書籍的人」。直到準備踏入譯界後，才知道筆譯的世界如此博大精深，可說什麼都有，什麼都不奇怪。

我現在主要以筆譯維生，也有在翻譯書籍。成為自由譯者後，這幾年的主要收入來源，主要就是「書籍翻譯」工作，「遊戲翻譯」工作以及「其他各種大小案件」吧。這個專欄，也是在閒聊這幾種工作。

說到遊戲翻譯工作，這幾年都有一定的需求，國內外各本地化公司與翻譯公司不斷在招募合適的正職或兼職譯者，我自己的感覺是只要有能力、有熱情，人人都有機會找到理想的遊戲翻譯工作。

相對的，書籍翻譯工作呢？由於新冠肺炎疫情影響，已經連續兩年停辦國際書展，而在2021年台灣也無可避免地遇到疫情爆發，藝文產業大受衝擊，各出版社紛紛暫緩書籍出版計畫，只得咬牙苦撐。在這種情況下，還有書籍翻譯工作的需求嗎？當書籍譯者真的能填飽肚子嗎？對於這種情況，基於我個人不算久的書籍翻譯經歷，以及一些市場觀察，我的想法一如始終：

「業界永遠缺一個好譯者。」

書籍翻譯工作的種類

首先說到書，書的種類何其多啊。我自己是分類成實用書和非實用書籍類（文學類，和一些輕的，或沒那麼輕的小說），且由於個人專長，接觸到前者的機會較多，大多做醫學、健康類的科普書籍。

而實用書根據目標客群的不同，難度也有差異。我曾接過日本家喻戶曉的保健科普大師編著的好讀易懂健康書籍，工作期間愉快無比，不僅內容有趣，也學到不少知識；但也接過厚重一本滿是引用期刊內容的專業醫學書籍，工作期間痛苦無比，當時覺得人生了無生趣。

因此，每次收到編輯的派件詢問信，打開信件的那瞬間根本就像玩手遊抽卡般怦然心動。不過基本上只要看到工作檔期的詢問信，對自由接案者而言都很開心，畢竟關係到下一餐有沒有著落。

工作型態

所謂書籍翻譯工作的流程很簡單，就是拿到樣書（或檔案）→翻譯→交稿（完）。有些出版社有協助校稿的需求，有些則沒這種要求。

不過每間出版社關於交稿時程的規定都不同。有些出版社只要一發完案，到截稿日前都會放生譯者不聞不問（最喜歡這種編輯！）；有些出版社規定每個月要交幾頁；有些出版社把整本書的交期依章節拆成好幾次，不過日期隨譯者自己壓，每次看到這種簽約法，我就會很想把交期壓在最終交稿日前一二三四五天……當然這麼做並不妥，還是要給編輯看稿子、給建議的時間。

（我）如何接到第一本書籍翻譯工作？

每當遇到這個問題就有點難以啟齒。我自己是「土法煉鋼」，也就是一一投履歷給出版社。但有鑑於資本主義社會的時間價值大於金錢本身，事後回顧起來，土法煉鋼的效益其實不大，所以不太想推薦這種做法。不過要是如當年的我一樣經歷少又沒人脈，大概也只有向出版社推薦自己這種方法吧。

至於要如何推薦？向誰推薦呢？倘若憧憬當書籍譯者，想必對出版界有基本的熱情和瞭解。此時最好先評估自己擅長的領域，了解自己的能力可以做哪些翻譯書，又有哪些出版社在出版這種類型的翻譯書。接著寫好一份簡潔扼要的履歷表，上網搜尋該出版社的電子信箱，把履歷（有時加上自己的作品集）寄過去，或許就「有機會」被編輯注意到吧？

譬如我本身是三類出身的，所以就找了一些有在出版醫學健康書籍的出版社投遞履歷，說真的當時也算運氣好，很快就得到一間出版社的回應，通過試譯後就開始合作了。直到現在，我依然對那間幫助我打開書籍翻譯工作大門的出版社心懷感激。

什麼是客戶眼中的「好譯者」？

前面提到業界永遠缺一個好譯者這件事。

這裡提到所謂的好譯者，可不是指那種大筆一揮就寫下奇文瑰句的大師級譯者。當然，很多高難度案件只有大師能做，身為譯界後進仍在孜孜不倦地培養能力。

其實常見大眾書籍的門檻沒那麼高，就只是「不會拖稿，不會失聯，有專業的翻譯能力，譯稿是看得懂的中文」，也就是「一般有能力的社會人士」。

根據2020年台灣文化內容產業調查報告指出，2019年外國作者書籍（翻譯書）上架種數為9163種，佔整體出版比例36.1％。而其中日文書更佔4,676種，呈現小幅成長趨勢，遠大於其他作品（見第17～18頁）。可見日文書仍有非常高的翻譯需求。

台灣國內確實有許多日語人才和優秀的譯者，而且編輯都有習慣合作的譯者，書籍翻譯市場乍看之下是道窄門，但正因為這些優秀的譯者都有接不完的案子，總是有機會輪到新手。

機會不是天天都有，但總是有機會。在踏入這一行之前，先培養基本的專業能力，和敬業的態度，總有一天一定會輪到自己。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航