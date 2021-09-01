國民黨主席選舉的四種結局，將如何影響藍營2024推出「最強候選人」？

文：張浩（私人企業研究員）

國民黨新任黨主席將於9月底揭曉，面對2022與2024大選，這屆黨主席選舉，從開打前便受到多方關注。朱立倫宣布參選後，若當選是否有能力為藍營贏回2024，此成為吸引國民黨黨員認同的關鍵。

現形成江朱兩強爭雄態勢，媒體屢次披露某些「內部」民調顯示朱立倫大幅領先，但是「內部」民調實為不公開的民調，在未有確實文件公開前，一般民眾也無法查證其真偽，故不必當真。

無論是江啟臣或是朱立倫出線，國民黨要贏回2024，勢必正視選民結構的改變。根據近一年民意變化，江啟臣帶領國民黨從崩盤邊緣拉回到30%左右的穩定支持度，可謂打底成功，替國民黨找回基本盤，加上民進黨執政倒行逆施，其民意支持度也跌回基本盤區間，藍綠基本盤總計約六成民意，各占30%，扣除民眾黨的10-20%左右支持度，沒有特別偏好的中間選民占20-30%，這將是2024勝選的關鍵。

比對過去的調查，這群關鍵選民的特徵大致包括：相對年輕、經濟／理性選民、較少關心政治、憑印象或跟風投票、選人不選黨、厭惡極端的兩岸關係主張（例如急統或急獨）、喜新厭舊等特徵，當然，並非所有特徵聚集才是中間選民，而是中間選民通常擁有上述2至3項以上的特徵。

國民黨長期以來的形象，如老化、不流行、迂腐、權貴等，無論是被醜化或真實呈現，要爭取這群中間選民，國民黨很自然地處於弱勢地位。2024以前，國民黨並非無法扭轉這個劣勢，關鍵在於這次黨主席選舉能不能選對人。

誰才是對的人，可以預先從黨主席選舉的幾種結果，推測後續發展，分別為「江壓倒勝」、「江險勝」、「朱壓倒勝」、「朱險勝」等四種。雖然都是勝選，但是代表的意義有差異甚大（見下表）。

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江啟臣連任，才是2024國民黨推出「最強候選人」的真正保證

江啟臣若以壓倒勝之姿連任，相當於給社會傳遞一個非常堅定又明確的信號——「國民黨新舊交替玩真的」，加上壓倒勝所帶來的政治實力，江啟臣現階段所推行的換血工程，進行的可更為順利，年輕人比例會進一步上升，國民黨可望慢慢脫離老舊的形象感。

江若連任，兩岸關係「基於中華民國憲法的九二共識」，也能延續落實，讓國民黨在兩岸問題處理上，有明確準則，不至於過軟或過硬，更符合多數民眾的認知，利於爭取中間選民認同。

江已經確定2024要當造王者，一個擁有黨內壓倒性支持度的主席，有助於將實力轉換成公信力，幫助國民黨訂出最合宜的初選規則，找出最合適的人選，最大程度減低內鬥風險。對於要勝選2024的國民黨來說，將是最優解。

如果江「險勝」，則屬於次優解，雖然上述的效果，諸如新舊交替感、增加年輕／新鮮感、兩岸關係、最適人選等，仍會在江的持續推動下有所進展，但是效力或許會打折。

在沒有壓倒性實力下，國民黨環境結構則需要更多政治折衝，才能讓改革順利推動。以江啟臣的能力而言，這些問題最終應能解決，但是從時效、成本、協調妥協等各方面來看，或多或少會推遲革新的進程。換言之，江啟臣險勝，2024國民黨雖然仍有較高的勝率，但是過程可能歷經曲折，因而增加結果的不確定性。

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進一步闡述，此處的妥協或折衝，與接下來所論及的利益交換式妥協，有本質上的差異。其因是江啟臣明確表示不參選2024，並且承諾「五大目標」一個達不到就辭職下台以示負責，這種出於公心的思維，一定程度上減低因鄉愿而暫緩改革的可能性，倘若改革步調緩下來，則較可能是現實面遇到窒礙難行之處，需多方協調，而非出於私心所做出的算計與利益交換。

朱若壓倒勝，2024國民黨最好的結局可能是小輸

朱若勝選亦分「壓倒勝」與「險勝」，無論何者皆較難助國民黨爭取足夠的中間選民，最壞情況則為2024大選結果國民黨不僅會比2016年更加慘烈，甚至有機會在10到20年內淪為中小型政黨。

假使朱「壓倒勝」，將帶來兩點致命後續效應：

第一點，與江啟臣壓倒勝相反，等於給社會大眾釋放出非常明確的訊息，即「國民黨回歸舊體制」、「老人最終還是選擇老人」這類陳腐印象。

年輕人會更加確認「國民黨＝老」的印象，如同媒體人朱學恆曾說過，「朱立倫代表國民黨過去所有輸掉的原因，老派、退流行」，中間選民不會在乎朱立倫有沒有協調派系的能力，是不是國民黨的救世主，只會憑印象看到一個重返「老派」的國民黨。

國民黨必須清楚認識到朱立倫給予年輕族群的印象，此印象短時間難以改變，更可能越解釋越糟，最終淪為惡性循環。選民不會因為黨員的期待或辯解而有所改變，因為「不喜歡就是不喜歡」。

第二點，朱立倫若壓倒勝，2024朱有很高的概率將代表國民黨參選總統。壓倒勝意味著在黨內政治實力定於一尊，加上2022年國民黨縣市長維持平盤或小勝的機率高，憑藉著這兩個優勢帶來的政治資本，無論朱內心如何決定，集團內親朱的官迷們，肯定會想盡一切辦法使其順利取得代表權。

而根據舊時代國民黨的風格，最可能用老派「搓湯圓」方式，試圖搓掉屆時可能存在的更強的代表，甚至出現綠營配合演出造勢，再讓已經在過去選舉被攻擊的朱立倫弱點再次暴露，徒增綠營勝選的機會。

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朱若無法大勝，國民黨內的舊勢力將開始反撲

相較於朱立倫壓倒勝，國民黨面臨到最慘的結果是朱立倫險勝。

這點需要從黨員投票結構來看，據推估，大致黨員票結構約六成為組織票（或是派系動員票）與四成的自主性黨員票，朱占組織票優勢，而江擁有自主性選票優勢。

朱立倫若險勝，即組織票朱立倫維持優勢，而自主性選票原本投給江啟臣的或不會投朱立倫的，轉而支持其他候選人，特別是近期利用煽動式言論讓聲量「異常」竄升的張亞中，這些票保守估計在5至10%左右，此會讓朱即使輸了自主性選票，但是仍然可以憑藉組織票險勝。

朱立倫險勝的結局，除了前述民眾再次加深國民黨為陳舊、退流行、「老人黨」的印象外，國民黨很可能會因為面對額外的「三重效應」而全面潰敗。

由於組織票成為朱立倫險勝關鍵，朱立倫將成為「弱勢黨主席」，可能傾向與「幫過忙」的派系達成利益妥協或交換，成為所謂的「共主」。

這種共主結構因為相對脆弱，共主需要讓出更多的「酬庸」來答謝諸侯，或許不會影響到年輕化的進程，但是內涵會與現在江啟臣推動的青年改革有著巨大差異，因為重用「藍三代」、「藍二代」，表面上也是重用年輕人，本質上卻是傳統的派系政治，無助於實施有意義的改革，社會上有能力的年輕人仍然不會選擇國民黨，中間選民更會將國民黨與「權貴黨」印象掛勾在一起。

同樣的，脆弱的共主結構下的利益交換，更有可能替國民黨帶來破壞制度、重返人治的隱患。

據悉，這次江啟臣在組織票面臨劣勢，一部分原因出於在黨務上堅持制度，不願便宜行事，而讓某些諸侯頗有微詞。朱若以險勝之姿上台，很高機率會給予重要諸侯「方便」的做法，維繫體系穩定，尤其是對擁立有大功的夥伴，過去制度或程序上有不可行之處，此時可能會利用「特例」或「專案」方式滿足其需求。

當制度在妥協、交換、利益計算之下逐漸「彈性」後，國民黨可能要成為一個徹底落後的「人治」政黨，而遭選民甚至支持者的唾棄，2016年「換柱」事件就是一明證，雖然當事人「柱柱姐」洪秀柱很大度地讓這件事過去，但對國民黨的傷害至今仍存，更是現在國民黨屢次被民眾譏笑與不滿的最根本遠因。

相較於利益交換與破壞制度，弱勢共主為國民黨帶來最無窮的後患，恐怕是無力處理黨內「急統」與「極端」聲量。

Photo Credit: 中央社 參選國民黨主席的台大教授張亞中

如同上述推測，朱立倫如果靠張亞中拿下足夠自主性黨員票而險勝江啟臣，選後將面臨以張亞中為首的「急統」與「極端」勢力抬頭，原本這群已經被邊緣化的極端主義，會因為獲得一定比例支持而「說話更大聲」。

然而，張亞中所拋出的論點，幾乎皆與中間選民偏好相扞格，某些主張甚至與國民黨共識相違背，或是類似「納粹化」的煽動論點。

例如，張亞中便曾出言反對江啟臣所提出的「基於中華民國憲法的九二共識」，對於一位曾提過「一中三憲」的學者，反對回歸中華民國憲法立場處理兩岸關係，著實令人匪夷所思。

又譬如，張亞中揚言當選黨主席要掃除李登輝餘毒，深藍族群如果不理性思考，很容易表示認同，落入陷阱。如果沉下心細思，可以發現，張教授口中的「李登輝餘毒」標準何在？誰又是餘毒？還是張亞中指「誰是餘毒，誰就是餘毒」？如果沒有給出一個可供檢證的標準，張亞中這番言論，與共產黨口中的「反革命份子」或是覺青主張的「台灣價值」，又有何異？

這些言論與動作，只會讓中間選民厭惡，張亞中此類極端的聲音越大，越會讓中間選民「確認」國民黨是「紅統」、「舔共」且「輸到不理智」的政黨，完全無助於爭取更多選票，嚴重一點甚至會迫使部分淺藍族群選擇不投票。

更糟糕的狀況是，此時作為弱勢共主的朱立倫，如果仍心繫大位，極有可能為了展現大度，拉攏張亞中進入黨務擔任某個榮譽職位，例如副主席，作為與洪秀柱一系列和解的表態，用以沖淡泛藍民眾對於「換柱」的厭惡感。若真如此，將是國民黨的災難，朱立倫也將再次成為國民黨罪人，甚至是開啟國民黨泡沫化的歷史罪人。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航