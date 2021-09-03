《羅傑・費德勒》傳記：與納達爾的決賽是額外獎賞，大滿貫前夕迎來微妙的寧靜

文：雷恩・史道佛（René Stauffer）

費納對決前的寧靜

大滿貫賽事最後一週的氣氛很微妙。所有幕後的炒作報導全部消失，相較於比賽前幾天擠得水洩不通，現在外場空無一人。更衣室外面中央球場的走道上、球員休息室和球員餐廳裡都異常寧靜，好像所有人突然全部消失。

大部分桌子都無人使用，自助餐前面也沒有排隊人龍；遊戲機PlayStations、撞球桌和桌上型足球檯也都閒置在旁。大多數球員都已經回家，把焦點擺到下一場比賽上。許多團隊已經上路，但最壯觀的場面還在後頭。

二○一七年的墨爾本也不例外。在這個氣候暖和、陽光普照的週六，墨爾本球場（Melbourne Park）的模樣一點都不會讓你想起比賽開打時那樣熙熙攘攘的人潮。男單決賽前一天還會在附近逗留的人，不是參加青少年組、雙打或傳奇錦標賽（legends）的人，不然就是留下比賽的球員的親朋好友或物理治療師，還有媒體以及管理團隊。或者是留下來繼續爭奪重要獎盃的球員，例如週六上場的大小威廉絲（Serena and Venus Williams）和週日上場的納達爾和費德勒。

費德勒能領略這種寧靜之感；他很清楚，因為這是他的第二十八次大滿貫決賽。賽事開打後的前面幾天，更衣室、休息室和訓練區都人滿為患，他覺得那種喧囂吵雜的場景讓人有點疑神疑鬼。他不喜歡幾十位球員，連同他們的教練、經紀人、物理治療師和朋友，都擠在狹窄的空間裡走動，每個人都懷抱著野心、希望、期待以及緊張感。

當然，費德勒享有大多數人夢寐以求的特權，幾乎可以在任何需要的時候在任何場地訓練，其他球員只能四人一組共用一個外部球場。但他的一舉一動都被無數雙眼睛注視著，在賽場上走來走去也經常遭到偷拍。總是有人找他簽名或自拍，把他拉進對話之中。

決賽前的那個週六跟前幾天的情況不同。費德勒傍晚稍早出現在球員餐廳，身上穿著一件T恤、運動長褲和運動鞋，在沒人注意下經過這裡。他正要前往院子後面最僻靜的角落露天電視工作室，預計在這裡接受決賽前的最後一次採訪。現場氣氛很安靜，因為比賽接近尾聲，每個人都已經有點疲憊不堪。而且，幾乎沒有人知道費德勒在那裡。

平面媒體這天出乎意外沒有召開記者會。雖然對於剛打完上半場準決賽、還不知道最終對手的決賽選手而言很正常，他們還無法在賽後記者會上回答決賽情況，但通常費德勒會在決賽前一天討論即將到來的比賽細節。

費德勒沒有出面接受世界媒體訪問的情況很罕見。是不是他緊張不安的跡象？可是我什麼也沒注意到，相反地，他看起來似乎很平靜、放鬆且沉著冷靜。在外界看來，費德勒的表現經常如此，但在如此重要的決賽之前，這種表現還是跟以往有點不同。他也不急著離開這個場館，這點也很不尋常。因為決賽選手通常會避免浪費任何精力，盡量將自己的職責降到最低，把所有分神的事情都擺在一邊，專注自己的比賽上面。

我正在那裡為賽前報導搜集所有消息和對決賽的預測。結果令人意外，費德勒居然答應接受瑞士《週日報》（Sonntags Zeitung）的額外採訪。但其他人在哪裡？我的同事並不知情，他們人分散在市區、體育場、飯店和媒體。湯尼・葛錫和負責ATP巡迴賽聯絡的尼古拉・阿札尼開始召集大家。集合需要時間，我擔心他們會錯過。但費德勒不介意採訪延後，他可以先去接受兩個電視採訪再回來。「我真的很期待比賽的到來。我覺得這是球迷們一直等待的比賽，」他對瑞士電視台記者說：「打進決賽完全出乎意料。年齡越大，風險越高，你永遠不知道你還能得到多少機會。」

歐洲體育（Eurosport）頻道的球評馬茨・韋蘭德在接下來簡短採訪中提到，即將展開的激烈競爭可能被稱為職業網球史上最重要的比賽，費德勒否定這樣的說法：「我可以理解這種宣傳炒作，但在我看來似乎有點誇張。」比賽結果對他而言不是那麼重要。「無論結果如何，我都經歷了一場精采的比賽。我想抱著不怕失敗的心態上場打球。長久以來第一次出現這樣的感覺。這種心態到目前為止都很有效。」

我終於明白，這次比賽與先前費納在其它大滿貫決賽對戰的差異之處：他沒有感受到非贏不的壓力。因此，他更能享受這場意想不到的決賽，他想要好好品味並與大家共享這一刻。跟比賽剛開打時不同，現在沒有一絲不確定的跡象，而是對於這一刻充滿感激、感謝之情，對於他能堅持到今天感到驚訝。

他能夠打進決賽已經超乎眾人預期，甚至超乎他個人預期，他也明白這點。這場決賽是額外獎賞，是一記他從未想過的自由打擊。他的經驗之豐富，所以明白凡事皆有可能。納達爾也不再是他曾經對戰過的怪物般對手。他對瑞士電視台說：「我非常敬佩他，拉法是我遇過最難對付的對手之一。但我已經打敗他十幾次了。我知道只要把該做的事情做好，我的機會就會到來。」

費德勒亦指出另一個面向：在他看來，最近一段時間沒有上演與納達爾的廝殺對決，讓情況變得簡單。他解釋：「因此，我沒有任何顧慮，我可以專注於比賽上擊敗他的出色表現，腦海裡沒有最近輸給他的那些念頭。」費德勒上一次與納達爾的比賽是十五個月前的事，當時費德勒在瑞士室內網賽決賽中獲勝，「這點可能對我有幫助。」

現在與二○○九年澳網他第一次對戰納達爾的情況截然不同。當時那場決賽的前十個月，費德勒已經連續四次敗給西班牙人，而且最後兩次都在大滿貫決賽上。二○○八年法網費德勒毫無獲勝機會，吞下職業生涯慘痛的敗仗。後來，他在溫網決賽的第五盤以七比九再次輸給納達爾。

儘管如此，當時費德勒還是墨爾本最受歡迎的選手，特別是他在決賽前有兩天的休息時間，而納達爾不得不在週五晚上跟費爾南多・佛達斯柯（Fernando Verdasco）打了五個小時的比賽，只剩一天的準備時間。雖然費德勒在二○○九年澳網決賽拿下更多的分，但五盤大戰後仍失去冠軍頭銜，經歷生涯最痛苦的一場失利。他在頒獎典禮時說了句：「這感覺簡直要殺了我」，隨後眼淚便潰堤。

在他接受訪問的期間，一小群瑞士記者已經聚集在餐廳，等待他的到來。輿論儼然已成形：費德勒的復出十分成功，但明天要走到冠軍那一步對他而言可能依然太遙遠。

週五晚上，我跟瑞士法語電視台分享過這個觀點，當時我也認為這些觀點很合理。我看了費德勒輸給納達爾的所有比賽，這次決賽怎麼可能有所不同？尤其大滿貫男網又是採取五盤三勝制，根據經驗這對西班牙人來說是優勢。

過去費德勒對戰納達爾的時候，我們往往認為費德勒是奪冠呼聲最高的人選，但我們一再錯判，比賽結果經常讓我們失望。二○○九年在墨爾本，我跟一位瑞士記者決賽前買了一瓶巴羅沙谷（Barossa Valley）出產的頂級紅酒，兩人原本打算在費德勒獲勝後開酒大肆慶祝一番，結果最後品嚐起來淡而無味。

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書籍介紹

本文摘錄自《羅傑・費德勒：無可取代的網球之王》，堡壘文化出版

作者：雷恩・史道佛（René Stauffer）

譯者：陳珮榆

網球史上最偉大的球王

「瑞士特快車」羅傑・費德勒

稱霸網壇20座大滿貫冠軍的GOAT

第一本充滿傳奇色彩的生涯傳記

從1998年以16歲拿下溫布頓青少年組冠軍，

到2018年奪下生涯第20座大滿貫，

一次又一次，他讓自己的名字出現在冠軍獎盃上，

劃下讓所有人難以跨越的紀錄高牆，

他的名字，已經成為傳奇。

2001年，從他在溫布頓拍落球王山普拉斯的那一刻，

他的未來已逐漸開始發光發熱，

從2003年到2007年，18個大滿貫賽中，

他輕而易舉地奪下了12個冠軍頭銜，

樹立了無法動搖的世界第一寶座。

我們能在有生之年見證這位當代網球傳奇，何其有幸！

如今，我們更能透過這本書，瞭解這位球王，如何一步一步登上王座的不凡一生！

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航